Así reapareció Eiza González después de fuertes críticas a su cabello rubio

Eiza mostró su look (Fotos: Reuters/ IG @eizagonzalez)

Durante casi toda su carrera artística, Eiza González se ha caracterizado no sólo por su talento, sino por mantener su cabello color castaño natural. No obstante, en fechas recientes, durante la premier de de Ambulance: Plan de Huida que se llevó a cabo en Londres, Inglaterra, la actriz fue duramente criticada por un cambio de look.

Y es que la mexicana, quien apareció con un vestido azul con detalles dorados ceñido al cuerpo que enmarcó su contorneada figura, también generó todo tipo de reacciones al mostrarse con el cabello rubio.

Lastimosamente para la protagonista de Lola érase una vez a los usuarios de redes sociales no les gustó como lucía y varios de ellos lanzaron feroces comentarios respecto a su aspecto.

“Si Eiza González trae el cabello como estropajo que tiene dinero, que me va a mortificar a mí echarme otro tinte, total”. “Me cae muy bien Eiza González pero ojalá y despida a la persona que le decoloro el cabello”. “Eiza González es tan icónica que va a poner de moda el cabello mal decolorado”, fueron algunas de las menciones que abundaron en Twitter

Eiza fue criticada por su cabello (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Incluso, en TikTok algunos estilistas o expertos de ese mundo, tampoco tardaron en arremeter contra la actriz mexicana y destacaron lo “mal” que estaba hecho el trabajo en su cabello.

“Cuando mis clientas quieren cambio de look el mismo día de su evento y ya no hay tiempo ni de aplicar matiz (baño de color). Definitivamente esto pasa cuando quieren ser rubias y traen tonos obscuros muy pigmentados, pero no entiendo por qué el estilista no neutralizó”, puede leerse en un video de esta red social.

Así, después de todas las opiniones negativas, Eiza decidió dejar a todos callados después de que recientemente subió una imagen en su cuenta de Instagram donde lucía su cabello rubio sin ninguna imperfección.

“Día de prensa con @chanelofficial @ambulancethemovie”, puso en la descripción.

Los usuarios felicitaron a la actriz por su look terminado Foto: IG @eizagonzalez)

En la fotografía se puede observar a la actriz con unos lentes negros, audífonos y una blusa negra con cuello de tortuga. Pero lo que más resalta de la selfie es su cabello rubio.

Esto generó rápidas reacciones por parte de los cibernautas, quienes no tardaron en alabar la apariencia de Eiza y señalaron que solo le faltaba ese pequeño retoque, para que su look se viera así de impresionante.

“Ahora sí, la matizada era lo que le faltaba chica”. “Este rubio sí está super padre, bella de rubia o castaña”. “Ya pueden descansar en paz los que traían un pedo y un pendiente con tu pelo, guapísima”, señalaron los usuarios.

La actriz siempre había aparecido castaña (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Cabe recordar que antes de que se llevara a cabo la premier de Ambulance: Plan de Huida en Londres, la actriz y algunos de sus coprotagonistas se presentaron en otros países. Fue a mediados de este mes de marzo cuando Eiza acaparó la atención en Francia por su sofisticado outfit compuesto por un vestido rosa de satín que dejó al descubierto uno de sus hombros.

En esa ocasión, la actriz optó por un peinado recogido, unos aretes plateados y un maquillaje natural. Durante su paso por la alfombra azul, estuvo acompañada de Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Keir O’Donnell, y tras invitar al público recibió un enorme ramo de flores.

Un día después. la mexicana también apareció en la premier que se realizó en Berlín junto a sus mismo compañeros.

