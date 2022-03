Stephanie Salas reveló si está en sus planes lanzar una bioserie

La cantante aseguró que en caso de que se lleve a cabo el proyecto, "no habría protagónicos" (Foto: Instagram @stephaniesalasoficial)

La cantante y actriz Stephanie Salas habló sobre si está dispuesta a lanzar una serie biográfica, la cual relate los momentos más importantes y polémicos de su vida.

En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, la famosa nieta de Silvia Pinal reveló que en caso de que se lleve a cabo el proyecto, compartirá fotografías y videos nunca antes vistos de su carrera.

Aunado a ello, la intérprete de Nadie más que yo fue cuestionada sobre si entre los pasajes de su vida retrataría la relación que mantuvo con Luis Miguel, debido a que el cantante habló poco sobre ella en la producción de la plataforma de streaming Netflix.

“Vamos a ver primero qué y cómo lo voy a contar. Nos estamos adelantando y no necesario tiene que haber protagonismos”, mencionó Stephanie Salas, no obstante, señaló que la enfocaría en la década de los noventa y su etapa como madre soltera de su primogénita, Michelle Salas. Cabe mencionar el papel de la joven modelo, interpretado por la actriz Macarena Achaga, tuvo mayor participación en la última temporada de la serie del Sol de México.

La actriz aseguró que en caso de sacar la serie, retrataría su etapa como madre soltera (Foto: Twitter)

La serie de Luis Miguel fue todo un éxito, sin embargo, no a todos les pareció adecuado lo que se mostró en la plataforma de streaming, ya que, como muchos han afirmado, no todo lo que salió se retrató con cierta lejanía a la realidad. Entre los que resultaron molestos por los capítulos fueron Roberto Palazuelos y la misma Stephanie Salas.

Fue en una entrevista con la revista Hola! cuando la actriz reveló como fue que el intérprete de La media vuelta se enteró que sería padre.

“Él no sospechaba nada. Y echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad, le dije que estaba embarazada. Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter. Obviamente yo estaba con muchos nervios”, contó Stephanie. “También me sentí muy bien de decírselo; me sentí liberada. ‘Ahora ya lo sabes’, le dije. Para él fue un cubetazo de agua fría. ‘¡Cómo es posible!’, fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos”, añadió.

En aquella entrevista, la hija de Sylvia Pasquel también comentó que Luis Miguel se alejó de su vida tras informarle sobre su embarazo, pero volvieron a reencontrarse con el nacimiento de la pequeña Michelle.

Stephanie Salas se convirtió en madre a los 19 años (Foto: Instagram)

La primogénita del Sol de México nació el 13 de junio de 1989, en el Hospital Español de la Ciudad de México, después de que sus padres sostuvieran un tórrido romance por casi dos años que careció de “exclusividad”.

Stephanie además externó cuales fueron las palabras de Luis Miguel al conocer a Michelle: “¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!”.

Stephanie Salas resaltó que aquel día hubo un encuentro muy emotivo y divertido entre padre e hija, lo que los llevó a frecuentarse durante los primeros tres años de la niña. La actriz resaltó que aquel día hubo un encuentro muy emotivo y divertido entre ambos, lo que los llevó a frecuentarse durante los primeros tres años de la niña.

Pese a que años pasados no eran muy cercanos, el distanciamiento entre Michelle Salas y su padre se intensificó después del estreno de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, donde retrataron su nacimiento como producto de una aventura, lo que la molestó sobremanera.

