Criticaron a Maroon 5 por “no llenar” el Foro Sol y lo compararon con Coldplay: “Está más vacío que mi cartera”

Adam Levine hizo bailar a sus seguidores (Foto: EUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY)

El miércoles pasado, la banda californiana Maroon 5 volvió a México después su última presentación que fue en febrero de 2020.

Con éxitos como Moves like Jagger o Sugar, Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, P.J. Morton y Sam Farrar hicieron bailar a los fans que contentos asistieron al Foro Sol de la Ciudad de México para entonar las canciones más esperadas.

Incluso, para sorpresa de sus seguidores, en algún momento del concierto, Levine se esforzó por hablar en español y agradeció a todos los presentes por estar acompañándolo esa noche.

“Gracias, ¿Cómo se sienten hoy? Es hermoso estar de vuelta hoy aquí con ustedes. Mi español es muy malo, horrible, pero cómo los quiero”, dijo.

Asistentes pidieron que Adam se quitara la playera (Foto: EFE/Alberto Valdés)

Algo que tampoco faltó fue el deseo enardecido de los asistentes para que el vocalista de la banda se quitara la playera a la menor provocación y, como era de esperarse, el intérprete de This is love y She will be loved hizo felices a quienes lo solicitaron y se la removió provocando todo tipo de gritos y reacciones.

Así, aunque para los fans fue una magnífica velada, las críticas alrededor de la presentación no faltaron, ya que muchos usuarios en redes sociales mencionaron que a comparación de Coldplay, banda británica que también está de gira en México, Maroon 5 no logró llenar el Foro Sol.

Usuarios criticaron los shows de Maroon 5 (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“Los chavos de Coldplay traen una super producción e interactúan tan chido con su público que convierten sus conciertos en una experiencia única y mágica, a su lado los de Maroon 5 se ven ABURRIDISIMOS”, “Maroon 5 pasó de llenar recintos y abrir más fechas, a tener por un largo tiempo promoción de 2x1 y regalar boletos hasta para la zona Platino. La importancia de reinventarte, mantener los pies en la tierra, ser amable, ser humilde... SER HUMANO CON EL PÚBLICO Y TUS FANS”, fueron algunas de las menciones que abundaron en redes.

En este sentido, algunos internautas evidenciaron que la banda estadounidense no habría llenado el recinto y expusieron que esto supuestamente se debía a la mala calidad de los shows.

Los internautas compararon a las bandas (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“Pos la neta hace dos años fui porrrrfin a un concierto de ellos y perra decepción. Nada de conexión con el público, el Adam lo que tiene de guapo lo tuvo de mamón. Ir de nuevo? No gracias, mejor escucho ‘songs about Jane’ en mi discman, como antes, cómo debió ser siempre (sic)”, “Yo era fan, fui en el 2017, pensé que sería la mejor experiencia de mi vida pero la verdad estuvo muy flojo, solo llegan, tocan sus canciones y se van, no hay interacción y conexión con el público, no les interesa”, dijeron los tuiteros.

El concierto de Maroon 5 en el Foro Sol está más vacío que mi cartera, mis ganas de vivir y mi cuenta bancaria juntas.

Y aunque los asistentes defendieron a Maroon 5 y remarcaron que para el momento en que inició el concierto el aforo ya era mucho mayor a lo que se había expuesto con anterioridad en redes, otros cibernautas criticaron que aparentemente se estaban regalando boletos como último recurso para llenar el recinto.

una usuaria mostró que le cambiaron su boleto de sección (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Esto, después de que una usuaria compartiera en Twitter que ella tenía entradas para una sección más atrás y de la nada la sorprendieron para cambiarla de sección.

“No mamen banda, mi hermana y yo compramos boletos para Maroon 5 en general b porque los platino se nos hacían caros. Llegamos 1:30 hora antes y un chavo del staff nos vio sentaditas en el piso y nos dijo que si no queríamos unos boletos para platino 1 Fila 8 no mamen estoy en shock”, escribió @GuzmanFeernanda.

SEGUIR LEYENDO