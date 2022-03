Paulina Dávila compartió un emotivo mensaje para Juan Pablo Medina tras reaparecer con prótesis

Los actores han procurado mantener su relación lejos de los reflectores (Foto: @paulinada_/Instagram)

Tras darse a conocer el testimonio de Juan Pablo Medina sobre el problema de salud que lo llevó a perder una pierna, algunas figuras del medio reconocieron la fortaleza con la que está sobrellevando la situación y le mandaron mensajes de apoyo. Tal fue el caso de su novia Paulina Dávila, a quien el mismo intérprete reconoció como su soporte.

La actriz de Ritmo salvaje, Perdida, Después de ti y Luis Miguel: la serie, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una sentida dedicatoria en honor a su actual pareja sentimental después de que trascendiera la inspiradora entrevista que cedió para la revista GQ México. Aunque el mensaje de la colombiana fue breve, dejó entrever el amor, la complicidad y el apoyo que existe en su noviazgo.

“Todo va a estar bien, todo iba a estar bien, todo está muy bien. Lo mas lindo de la vida es poder vivirla”, escribió en su perfil de Instagram. La sección de comentarios no tardó en llenarse con palabras de cariño para los novios, sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue por parte del actor: “Te amo [emojis de corazón]”.

La intérprete también posteó algunas fotografías de sus últimos viajes juntos. (Captura: @paulinada_/Instagram)

La artista colombiana acompañó su dedicatoria con una serie de fotografías que le ayudaron a hacer un recorrido por algunos de los mejores momentos que ha vivido junto a su pareja en los últimos meses. En las imágenes se puede apreciar a los enamorados disfrutando del sol en una playa en compañía de la tierna mascota del actor y degustando platillos.

Cabe señalar que en la mayoría de las postales Juan Pablo Medina aparece con su prótesis. El actor se había mantenido lejos de redes sociales y medios antes de compartir su testimonio; su última aparición previo a la entrevista fue la boda de Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, el pasado mes de febrero.

Paulina Dávila no ha sido la única en expresar palabras de aliento para el querido intérprete que ha brillado en la industria mexicana con sus papeles en La casa de las flores, Soy tu fan, Se busca papá, El club de los idealistas, Amor de mis amores, Cásese quien pueda, Eres mi pasión, entre muchas otras producciones, también otras figuras del medio expresaron su sentir en redes sociales.

Después de rumores sobre un enlace matrimonial, Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez se casaron el 25 de febrero de 2022 en una íntima reunión. (Foto: Instagram/@marimarvega)

“Feliz de compartirles este episodio en mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras, aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo claro que si!!”, escribió Juan Pablo Medina en una publicación de Instagram para dar a conocer la entrevista que concedió al respecto.

“Te quiero mucho, frend”, escribió Regina Blandón en la caja de comentarios. “Eres una riata mi Chespi”, expresó Mauricio Mancera. “Qué hermoso eres Chespiro. Grande. Poderoso. Gracias por ser ejemplo de grandeza y amor a la Vida”, comentó Cecilia Suárez. “Te amo, Juani”, posteó Marimar Vega. “Que bonito verte fuerte, vivo. Abrazos papite”, añadió Alejandro Speitzer, entre otros.

Dentro de la charla con el medio de circulación nacional, Juan Pablo Medina contó que desde su “infarto silencioso” ha contado con el apoyo incondicional de su familia, amigos y su novia, quien después de conocer que tomó la decisión de perder una extremidad para salvar su vida, comenzó a buscar la mejor prótesis de acuerdo con sus necesidades.

Esta es otra de las fotografías que subió Paulina Dávila en su Instagram. (Captura: @paulinada_/Instagram)

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, comentó.

