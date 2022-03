Sarah Nichols habló sobre denuncia por abuso sexual contra Pascacio López: ”Busco que haya una condena”

Sarah Nichols dijo que conoció a Pascacio durante la grabación de un programa (Ftos: IG @sarahnichols8/pascaciolopez)

Después de que Pascacio López fuera vinculado a proceso en días recientes por el delito de violación. Sarah Nichols, la actriz que lo denunció ante las autoridades, rompió el silencio y contó como fue que conoció a su presunto agresor.

Fue en una entrevista con Ventaneando, donde la artista remarcó que todo sucedió cuando ambos estaban en la grabación de la serie Guerra de Vecinos. En este sentido, Nichols ahondó que no tenía mucho de conocer a Pascacio cuando el abuso habría sucedido.

“En realidad hice un personaje chiquito en la primer temporada. Me parece que fue desde el primer día de trabajo, fue un viernes que grabamos y ese día conocí a Ana, conocí a Elyfer, conocí a Vanessa, conocí a Mark, conocí a Loreto, conocí al Charrito, conocí a Pascacio, y me estaban diciendo que por el COVID ni siquiera podían tener acceso a la alberca, ni al gimnasio”, comenzó a contar.

En este sentido, la actriz mencionó que al enterarse por las restricciones que habían debido a la pandemia decidió hacer una invitación al elenco, para que todos pudieran tener un sitio dónde platicar.

El actor se encuentra actualmente en prisión (Foto: Ig pascaciolopez)

“Entonces se me hizo como lo más natural del mundo para mí el decir ‘¡ah!, yo tengo una terraza al aire libre’, y les hice una invitación a mi terraza para que convivieran durante el transcurso del rodaje”, remarcó Nichols para el programa conducido por Pati Chapoy.

La actriz detalló que después de eso, tan sólo dos días después fue cuando sucedió la presunta violación por parte de Pascacio. Además, respecto a por qué continuó trabajando después del abuso, Sarah remarcó que fue porque no supo como reaccionar.

“Ingenuamente creí que no pasa nada, puedo bloquearme yo. No sólo ante los demás, sino puedo bloquearme yo sola. Encerrarlo en una cajita en mi mente y guardarlo hasta atrás, porque ahorita en lo que me tengo que enfocar es en trabajar, porque lo peor que me puede pasar es que encima de todo me destroce mi carrera que tanto he luchado por ir creando”, explicó.

Otras famosas han señalado que también están dispuestas a denunciar a Pascacio (Foto: Instagram/@pascaciolopez)

Nichols señaló en que el miedo la paralizó y, aunque intentó continuar con su vida, el traumático suceso no le permitía estar del todo bien, por lo que decidió acudir a un psiquiatra y recibir ayuda.

“Desde la primera sesión me acuerdo perfecto que me empezó a decir: ‘oye, ¿y no crees que deberías denunciar?’, y yo así de: ‘no, no puedo, no estoy preparada, eso va a ser horrible’, o sea, yo tenía una imagen horrible del proceso”, confesó.

Posteriormente, la joven habló con sus papás de lo sucedido y se fue medio año de México, pero las afectaciones emocionales la sobrepasaron.

“De pronto mi carrera ya no era prioridad, no tenía energía para las relaciones interpersonales, me aislé muchísimo [...] yo busco que haya una condena porque eso es justicia, porque yo empecé a reconocer que si yo no hablaba yo estaba permitiendo que este hombre estuviera disfrazado de ser humano decente y permitiendo que él probablemente le siguiera haciendo daño a más personas”, sentenció.

Debido a estos factores, fue que Sarah Nichols sintió el impulso de ser ella de compartir el abuso y denunciarlo ante las autoridades.

