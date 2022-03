Mhoni Vidente arremetió contra Eugenio Derbez por criticar el Tren Maya: “De muy mal gusto”

(Fotos: IG @ederbez/@mhoni)

Hace unos días surgió en redes sociales la iniciativa Sélvame del Tren, donde Eugenio Derbez junto con otros famosos como Natalia Lafourcade o Kate del Castillo mostraron su inconformidad a través de videos por la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, pues argumentaron que afectaría notablemente el ecosistema del lugar.

Ante esto, Mhoni Vidente decidió dar su punto de vista y fue desde su canal de Youtube en donde la astróloga despotricó sin piedad contra Derbez y remarcó que su opinión no tenía fundamento ya que ni siquiera residía actualmente en el país.

“Un Eugenio Derbez que no vive en México, se me hace de muy mal gusto, catastrófico que se sume, no viene al caso”, comenzó a decir.

Asimismo, la “vidente” apuntó que este no era ya el momento para hacer activismo, pues si tanto el protagonista de la Familia P.Luche como los otros artistas involucrados hubieran querido salvar al planeta, eso habría tenido que ser muchas décadas antes.

Mhoni Vidente criticó a los famosos(Foto: Instagram@mhoni1)

“Eugenio Derbez saliendo al principio del video.... ay, bueno, cada fantasioso que hay... pobres... se me hacen tan ridículos. Ojalá Hacienda esté detrás de ellos. Eso lo hubieran visto hace 30 años, antes de poner los hoteles y matar la selva. El Tren Maya viene a salvar esa vegetación”, remarcó.

De igual manera, Mhoni Vidente le recomendó a Eugenio Derbez y a todos los participantes del audiovisual que si quería ayudar, acudieran a sitios en el país donde las personas necesitan apoyos.

“Si tú quieres hacer algo, ayuda a la gente, ve a las comunidades indígenas en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, punto y aparte de lo que está pasando en la selva”, sentenció.

¿Cuáles son los famosos videos?

En el marco de Día Mundial del Agua se dio a conocer en redes sociales la iniciativa Sélvame del Tren. Dentro del grupo de figuras públicas que se sumaron al movimiento resaltan algunos que anteriormente se han pronunciado a favor de otras causas.

Los famosos se unieron a la campaña "Sélvame del Tren" (Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

En este sentido fue que Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Ana Claudia Talarcón, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori y Kate del Castillo se pronunciaron en contra del megaproyecto de López Obrador desde sus redes sociales.

“No somos sus adversarios. Somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros”, dijo Albarrán, vocalista de Café Tacvba.

En el audiovisual donde aparece Eugenio Derbez se puede observar al comediante completamente serio, mientras habla directamente a la cámara.

“El tren maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural”, comenzó a decir.

Posteriormente, Natalia Lafourcade añadió que se estaba deforestando el área y Arturo Islas remarcó que en esa zona se encuentra el sistema de ríos subterráneos más largo de todo el planeta.

Los reclamos de los famosos se dieron debido a la modificación del Tramo 5 del tren (FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

“Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas, estamos quitándonos nuestra propia casa. Sí necesitamos de nuestras selvas, sí necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua de vida”, remarcó la intérprete de Hasta la raíz.

Además, Roberto Rojo le externó al presidente que no existía la necesidad de apresurarse y destruir toda la biodiversidad de la región.

“Presidente, no hay prisa, el tramo pasará por ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso del mundo”, dijo.

SEGUIR LEYENDO