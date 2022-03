Acapulco Shore 9 capítulo 10: el regreso de Jey y la pelea de Rocío con María

El regreso de Jey fue opacado por la pelea de Rocío con María (Foto: MTV)

La novena temporada de Acapulco Shore cada vez se acerca más a su fin, por lo que aunque no se esperaban más entradas de integrantes a la casa el regreso de Jey -que ya había sido spoileado en redes sociales- ocurrió con una bienvenida cálida por parte del resto del elenco, donde incluso él se sorprendió de la “buena vibra” que hay en esta nueva entrega.

Aunque Altafulla no se mostró molesto con la presencia de Jey en la casa, aún sabiendo el pasado que tenía con Jacky, las cosas comenzaron a salirse de control en cuanto ambos se reencontraron y olvidaron que el colombiano estaba presente. De una manera muy “coqueta” celebraron poder estar juntos en unas nuevas vacaciones, cuando de manera repentina él también cantante terminó con Ramírez.

Altafulla terminó con Jacky (Foto: MTV)

La celebración en honor a Jey tuvo que ser dentro de la casa debido al clima que había en el paraíso de Bogotá, Colombia, y aunque su dupla inseparable (Karime y Chile) no dudó en tratar de ponerlo al corriente sobre lo que ya había pasado con la Familia Shore. El gran amigo de Jawy notó que Eduardo se encontraba “enamorado” de Nati Peláez - a quien previamente le ofreció una segunda disculpa, que no fue tomada a bien- y le hizo bastante burla por ello.

Mientras eso ocurría, Altafulla entabló una conversación con la líder de las sexibajitas: “Te dije que yo no iba a dormir más contigo. Yo quiero que tú te des cuenta que las cosas que haces tiene repercusiones… yo no he dicho que no te he perdonado y tu vas a ser mi Jacky por siempre, pero vivamos esto más suave y separémonos un rato y eso no quiere decir que yo te trato mal o que no te quiera, solo seamos amigos”, le mencionó el colombiano.

Así fueron los tatuajes (Foto: MTV)

Eduardo Miranda, o simplemente conocido como Chile, demostró un nuevo talento que no tiene que ver con su carrera como DJ, influencer o “catador de vinos”, pues tomó la máquina de Kelly Red y no dudó en tatuar a sus compañeros. La primera fue Fer Moreno a quien le hizo una cruz, la segunda Alba a quien le intentó escribir “gonorrea” pero puso “gonoda” y Carlos otra frase que no quedó nada bien.

Las modificaciones en el elenco continuaron y tras una breve y calificada como “nula” participación Kelly Real decidió despedirse de la casa Shore para darle la bienvenida a María, quien no fue bien recibida por nadie de la casa: Isa Castro le dijo que no se acoplaría bien a la dinámica del reality, Karime se burló de su apariencia y hasta Jaylin contestó su saludo de una manera muy forzada y distante.

La pelea terminó con la fiesta (Foto: MTV)

La DJ de la noche comenzó varios conflictos, Chile la besó y Nati se enojó, al igual como ocurrió con Santiago y Rocío quien le mencionó que no podía tener ese tipo de actitudes. Santana no entendió y aunque primero intentó seguir su búsqueda de un nuevo trío con Fer Moreno, la plática con María no resultó nada bien: la tapatía la jaloneo por el cabello y provocó una nueva gran pelea que terminó siendo campal entre las mujeres de la casa contra “la nueva”.

María no fue bien recibida (Foto: MTV)

Como en cada el avance semanal se dieron algunas de las cosas más explosivas del próximo capítulo: que María empujara a la Matrioska fue un grave error puesto que ahora su estancia en Acapulco Shore está en duda, por lo que a pesar de sus disculpas y todos los argumentos que ya se presentaron, la moneda está en el aire. Beni Falcón festejará su cumpleaños y la diversidad sexual en él será algo de lo nuevo que se podrá observar en su participación dentro del reality show de MTV y Paramount +.

SEGUIR LEYENDO: