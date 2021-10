Fer Moreno abrió su Only Fans, pero lo dio de baja horas después por las burlas que recibió

Así dio el anuncio en sus historias Foto: Captura de pantalla de Instagram/@fershymp

Fer Moreno, quien ha cobrado gran popularidad por sus apariciones en diferentes temporadas del reality show Acapulco Shore y su controversia con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) durante la veda política durante las elecciones de este año, anunció la creación de su perfil en Only Fans compartiendo su usuario. Horas más tarde decidió darlo de baja debido a las fuertes críticas que recibió en redes sociales.

Fernanda Moreno, mejor conocida como “Fershy” o Fer Moreno, es una famosa influencer y modelo que se popularizó en los medios tras su aparición en la séptima temporada de Acapulco Shore en el año 2020. Desde entonces ha estado de manera constante en el ojo del huracán debido a un sinfín de escándalos en los que ha estado involucrada.

A finales del 2020 fue duramente criticada durante su participación en la temporada 7 del reality show; su mala relación con otras influencers como Manelyk Gonzalez o Karime Pindter durante todas las emisiones se debía a la incógnita de cómo había llegado al programa. El elenco sugería un supuesto “patrocinador” que la habría colocado ahí sin haber tenido algún otro proyecto previo.

Fer Moreno después de las grabaciones dela temporada 9 de Acashore (Foto: Instagram/@fershymp)

En ese mismo año sus cambios físicos fueron “demasiado notorios” para el público, por lo que se empezó a cuestionar si se había realizado algunas cirugías estéticas que la ayudaran a lucir de mejor manera. Situación que la influencer por completo desmintió pero los fanáticos del programa no creyeron:

“Si la temporada 7 se grabó en febrero y ahora está muy cambiada, no creo que en unos meses el ejercicio logra eso”, “Su cuerpo no lucía así durante el programa, ¿Cómo es que durante Acapulco Shock se vea de esta manera”, “Se sabe que todas las chicas de Acashore si pasan por la cuchilla, no tiene sentido negarlo”, entre algunos comentarios.

Fer Moreno antes y después Foto: @fershymp / Instagram

En este año las controversias siguieron al formar parte del grupo de artistas, cantantes e influencers que se involucraron en una serie de mensajes de propaganda política en plena veda electoral. Dando información a favor del Partido Verde Ecologista de México a través de sus Insta Stories, Fer Moreno fue involucrada de manera directa con el escándalo.

En ese momento, Fer Moreno no sólo afirmaba el negocio con el PVEM sino hasta revelaría la cantidad económica que había cobrado por las historias:

“De hecho, ni siquiera fue una campaña millonaria, como dicen por ahí. En realidad fueron nada más 10 mil pesos, o al menos eso fue lo que se me pagó a mí”, admitió en un video publicado en su perfil de Instagram.

A unos meses de esta situación, la modelo nuevamente está siendo fuertemente criticada a través de redes sociales debido a que a tempranas horas del día 13 de octubre anunció que formaría parte del grupo de influencers y artistas en general que tienen cuentas en la famosa plataforma Only Fans, conocida principalmente por la comercialización de imágenes y videos con desnudos o actos sexuales explícitos.

A través de sus historias en Instagram publicó una imagen con el nombre de usuario y perfil. En su biografía se leía “Sí, soy Fer Moreno (@fershymp) la de Acapulco Shore”. Acompañado a esta imagen agregó el siguiente texto:

“Solo por el día de hoy estará en mega promoción la suscripción a mi ONLY. Me encuentran como FERMORENO1″

A solo una horas de hacer el anuncio, la influencer tuvo que dar de baja la cuenta y la historia, debido a críticas en su perfil de Instagram: “Ya no alcanzo con lo de Acapulco Shore o qué”, “Qué queremos ver si en el programa ya enseñaste hasta lo que no”, comentaron.

SEGUIR LEYENDO: