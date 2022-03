Acapulco Shore 9 capítulo 8: Jacky y Altafulla se tatuaron al estilo Belinda y Nodal

Así fue el momento (Foto: Paramount +)

El capítulo 8 de Acapulco Shore se convirtió en uno de los más candentes de la novena temporada porque la llegada de los nuevos integrantes ha provocado una cadena de reacciones en los antiguos Shore mexicanos. A pesar de las sensuales escenas, la llegada de Kelly Red para tatuar a Jacky y Altafulla, como símbolo de su “reciente amor”, se convirtió en lo más polémico de su nueva entrega.

La pasión de Isa y Fer continúa y a diferencia del episodio 7, en esta ocasión se pudo observar a detalle todo lo que las ya denominadas “amigas y rivales” realizaron en el despacho. Entre tragos, rodeadas de sábanas y con muchas frases divertidas las pelirrojas dejaron en claro que esa fue su mejor intimidad, por el momento dentro del programa, ya que por el lado de Castro había mencionado que no podría “estar con hombres”, mientras que Moreno aparentemente habría realizado todo por despecho, ya que Carlos Pantoja la había “cambiado” por otra chica.

Altafulla con miedo se realizó el tatuaje (Foto: Paramount+)

Por otro lado, Alba se refugió en Beni para contarle toda su molestía que vivió “por culpa” del nuevo romance entre su compañera y el colombiano Altafulla, la semana pasada. Entre lágrimas y de manera muy frágil, como nunca se había mostrado en el reality show de MTV, la originaria de Guadalajara enfrentó cara a cara a la otra integrante de las sexibajitas.

“Definitivamente te he sentido bien, o sea de que… Tengo muchas cosas: a fuerzas me quieres montar o a tu compa o a tu novio. Yo no quiero güey y si algún día llego a querer no va a ser con quien tú quieras. Yo lo único que quiero es que si hay algo que se tenga que resolver lo hagamos ahora y que no vuelva a suceder otro día”, le expresó Alba a Jacky, quien le ofreció una disculpa: “No va a volver a pasar, discúlpame si en algún momento te llegué a ofender”.

Este fue el resultado final (Foto: Paramount +)

A pesar de que en redes sociales desde que terminaron las grabaciones de la novena temporada, en noviembre del 2021, ambas han dejado de seguirse en Instagram e incluso han presentado más conflictos virtuales al grado de que ya se han enfrentado en Acapulco Shock, espacio de MTV que va dirigido a los más grandes fans cada martes al terminar la emisión semanal.

Kelly Red -quien forma parte de La Venganza De Los Ex VIP- llegó a petición de Ramírez quien al estilo de Belinda y Nodal, decidieron dejar plasmado un símbolo de su amor en su piel. “Es una trampa, caí. Es mi primera vez que voy a hacer algo así y estoy un poquito nervioso pero estoy decidido”, dijo Altafulla momentos antes de que la nueva integrante, originaria de Monterrey, comenzara a tatuarle la fecha de nacimiento de Jacky -que por cierto, quedó mal ya que mezclaron los números-.

Beni, "Chile" y Kelly se encerraron en el despacho (Foto: Paramount+)

Aunque Jacky puso mucha más oposición en continuar con lo que para el resto de los integrantes parecía una locura, terminó con una firma hecha por su novio en una de sus manos: “Este sí va a ser el tatuaje que nunca me voy a tapar en mi vida, que me va encantar y que voy a recordar para toda mi vida. Así que sólo ‘ALT’ en grande”, mencionó antes de empezar el tatuaje que entre risas e incluso resistencia se realizó.

La llegada de Kelly no solo provocó los celos de Nati Peláez, sino toda una revolución hormonal en Beni Falcón y Eduardo Chile, quienes sin dudarlo dos veces decidieron entrar al despacho con ella y dejar plasmado en televisión una de las intimidades “más frustradas” en la historia del reality.

Como es de costumbre, la intriga de qué pasará con Altafulla después de ser señalado por la casa de ya no pertenecer a la familia y por lo tanto de que tenía que retirarse, así como la llegada de Jey son de las cosas más relevantes que se podrán observar en el capítulo 9.

