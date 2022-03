Integrante de CD9 reveló que Jos Canela fue la causa por la que terminó la banda

Alan Navarro confesó que Jos Canela fue quién terminó con la banda (Fotos: Instagram/@cd9/@alannavarro)

Alan Navarro no solo es conocido dentro del mundo del modelaje para diversas marcas de ropa y videos musicales -incluyendo No Bailes Sola de Danna Paola y Sebastián Yatra-, también es cantante y formó parte de CD9, la considerada por los expertos de la música en español como “la última boyband mexicana exitosa en la historia del país”. Ahora, convertido en solista no dudó en contar la historia de por quién terminó la agrupación y cómo fue dicho final.

En entrevista para la revista TVyNovelas el también actor aseguró que los rumores que han existido sobre qué pasó con la banda son ciertos y la salida repentina de uno de sus integrantes fue el motivo principal para no poder continuar con el proyecto. Y no porque el resto no quisiera seguir con las canciones pop y de reguetón que ya habían conquistado el público mexicano, sino porque la decisión de ese integrante hizo que su disquera los “congelara” a los demás.

“Uno de mis compañeros decide irse y a los otros cuatro nos congela la disquera; no nos permite hacer música por temas contractuales. ¡Pero vemos que a esta persona la lanzan como solista! No sé, sí lo vi como una puñalada por la espalda”, dice al recordar que efectivamente, en 2020 Jos Canela decidió abandonar el grupo y luego apareció para presentar su proyecto solista.

Jos Canela, según Navarro, fue el responsable Fotografía sin fecha cedida hoy por Sony Music del joven cantante mexicano Jos Canela. EFE/Sony Music/SOLO USO EDITORIAL

Para Alan Navarro todo es lamentable en esta historia ya que de alguna manera se hizo eso de forma vertiginosa y sin ser consultados Alonso Villalpando, Freddy Leyva, Bryan Mouque y él, pues la misma disquera lo lanzó como solista de un momento a otro provocando en todos los integrantes un sentimiento de traición que incluso para el mismo modelo le ocasionó un bloqueo artístico del que aún se recupera.

“(A Jos Canela) Lo lanza la misma disquera con la que estábamos en la banda. Me sentí un poco traicionado. Me dio un bloqueo creativo y una depresión muy fuerte. Pasamos de este cuento de hadas que era andar de gira en los conciertos, a no poder hacer nada; nos había congelado después de la desaparición de la banda”, agregó en la revista.

Alan ahora es solista (Foto: Instagram/@alannavarro)

El ahora solista también confesó que durante la época dorada de CD9 la banda de éxitos musicales como Me Equivoqué, No Le Hablen De Amor y Ángel Cruel gran parte del proceso creativo, pero sobre todo en la inferencia de ellos dentro de las ideas, letras, conceptos de vestuario o hasta público objetivo no dependía de ellos, por lo que ahora todo le parece nuevo y mejor.

“Interpretábamos música que ni siquiera componíamos nosotros, ahora he aprendido a componer y expresar quien soy. Ahora que la gente escuche mi música, va a escuchar vivencias y sentimientos míos”, mencionó.

CD9 terminó de manera oficial el 10 de marzo del 2021 tras un buen rato sin lanzar nuevo material musical -lo que podría confirmar lo dicho por Navarro sobre la disquera-. A través de un comunicado de prensa que fue presentado en redes sociales, la exitosa boyband mexicana se despidió de su público que desde el 2013 los apoyó de manera incondicional durante su pasó por el pop, el K-pop y hasta el reguetón.

La banda se separó en 2021 (Foto: Instagram/@cd9)

“Son demasiados los momentos, las experiencias y los sueños que vivimos juntos a lo largo de estos años. Durante este tiempo, nunca imaginamos lo lejos que llegaría nuestro sueño. Disfrutamos de un memorable viaje juntos y no hay palabras suficientes para expresar y agradecer que fueran nuestras/os compañeras/os de viaje en esta loca aventura. Queremos agradecer a todos y cada uno de las/os coders por toda su entrega, su pasión, su paciencia y sobre todo por su infinita comprensión”, escribieron.

