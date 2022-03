De qué vive Laura Bozzo ahora

La conductora confesó de que ha vivido en los últimos meses (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Laura Bozzo ha regresado a la escena de la farándula tras varios meses donde su nombre e imagen se vio perjudicada por problemas con las autoridades mexicanas. Ahora, la popular conductora ha revelado de qué ha vivido todo este tiempo que no tuvo trabajo en ninguna televisora ni otro tipo de ingresos debido a que se encontraba “desaparecida” antes de saldar su deuda por evasión fiscal.

En entrevista para Telemundo la conductora de Laura En América aseguró que durante el tiempo que aparentemente pasó en solitario en Acapulco, Guerrero, sobrevivió por algunas herencias que sus padres le dejaron y que de ellas existen múltiples rentas que solventaron sus gastos en ese oscuro momento de su vida. Además, actualmente a eso le ha sumado algunos “nuevos contratos” -que en redes sociales hablan de una firma con esa misma cadena americana- y la serie que está realizando de su vida.

“Gracias a Dios estoy con nuevos proyectos, nuevos contratos muchos secretos de los contratos por ahí, luego lo de la serie y pues gracias a Dios mis padres me dejaron una situación económica, porque yo fui como una especie de princesa de chiquita, y he estado viviendo de los alquileres y de la herencia de mis padres”, expresó.

Laura Bozzo podría trabajar en Telemundo (Foto: Revista Suave/ Instagram)

Laura Bozzo aseguró que no importa nada material que pueda tener o lograr sin que se encuentre enfrente de un programa de televisión que le permita tener una cercanía real y no digital con las personas así como poder inferir en su vida ya sea gracias a su ayuda dentro de un reality o los consejos que se pueden generar en el tipo de talk show -que es un contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate- que ella trabaja.

“Para mí el dinero de verdad (hace caras de que no le importa), a mí denme televisión, denme programas, déjenme ayudar a la gente porque eso es lo que yo amo hacer”, confesó para después agregar cuál es el formato que regresará a las pantallas en un breve tiempo: “No, no, Laura Sin Censura no va a regresar, ese programa terminó. Va a regresar Laura En América u otros proyectos que están por hacerse”, comentó.

Laura Bozzo aseguró que tiene nuevos proyectos en puerta

La ex conductora de Televisa aprovechó la nueva entrevista para darle un consejo a las mujeres que enfrentan grandes problemas ya sea personales, económicos, legales, sentimentales e incluso familiares ya que para ella ese tipo de cosas le permitieron no solo no suicidarse durante el 2021, sino incluso poder recrear algunas de sus ideas originales para presentarles algo nuevo a los televidentes que no la dejaron sola durante su travesía legal con México.

“Me encanto, es cierto: todo depende del cristal con que lo mires. Sí tú eres segura y sí tú la desgracia la conviertes a tu favor sales adelante y eso es lo que hice yo. Yo estaba apunto de suicidarme, jalándome los pelos, parecía loca y dije ‘no, te sientas Laura Bozzo y empiezas a contar tu historia’, me puse a redactar a buscar temas a cambiar mi formato y todo lo malo lo revertí a mi favor, siempre de la mano de Dios”, explicó.

Laura Bozzo ha incrementado sus seguidores en redes sociales (Foto: Revista Suave/ Instagram)

La señorita Laura finalizó explicando que no espera un nuevo amor juvenil ya que en sus relaciones pasadas nada de eso ha funcionado bien, por lo que no estaría dispuesta a intentarlo de nuevo si se trata de lo mismo, aunque sí abriría la posibilidad de estar con alguien mayor que ella siempre y cuando tuviera un buen perfil económico y la “consintiera y apapachara mucho”.

“No,no,no yo no quiero amor, menos de hombres jóvenes. Un hombre mayor que me consienta y me apapacha eso sí, pero que sea mayor”, finalizó.

