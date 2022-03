Mauricio Martínez no parará hasta hacer justicia contra Toño Berumen

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

El día 9 de marzo, inspirado por el mensaje de denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano, quien en palabras de la cantante “abusó de ella” al sostener una relación amorosa cuando era menor de edad, Mauricio Martínez decidió contar una historia personal.

El actor de teatro reveló que fue acosado sexualmente hace casi 20 años por el representante artístico Toño Berumen, hoy desaparecido de la escena pública, y abocado a menesteres relacionados con la iglesia católica.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, el egresado de Operación triunfo contó que durante un casting, Berumen intentó propasarse con él al tocarlo indebidamente. Además de que se percató que en la ducha del ex manager de Fey, Mercurio, Kairo y Magneto estaba dispuesta una cámara de video para “grabar a los jóvenes mientras se bañaban”.

Pati Chapoy se lanzó contra Mauricio Martínez por revelar que Toño Berumen lo acosó sexualmente (Foto: Archivo)

Luego de algunas críticas por presuntamente haberle intentado robar protagonismo a Sasha Sokol, quien desencadenó su denuncia, además de los señalamientos de Pati Chapoy, quien lo tildó de “mentiroso y basura”, el actor residente en Nueva York llevará el caso ante la justicia.

En una reciente entrevista para el programa de radio de Luis Cárdenas, el también cantante declaró que no descansará hasta obtener justicia en el caso que, según dijo, comparte con muchos otros hombres, quienes estarían dispuestos a contar su historia.

“Esto apenas comienza señores, así que agárrense porque si ya le gané la batalla al cáncer cuatro veces, esto no es nada”, expresó.

Fotos: Instagram @martinezmau / @eduardoverastegui

Martínez reveló que tras destapar su caso, ha recibido el testimonio de 14 personas más, quienes aseguran haber vivido algo similar a lo que él denunció. Mauricio fue cuestionado sobre si acudiría a las autoridades: “En las últimas 48 horas más de 14 víctimas de este señor han acudido a mí. En eso estamos (en denunciarlo), no puedo hablar mucho de eso, pero claro que las 14 víctimas queremos justicia, para que no se siga solapando a acosadores y a abusadores”, agregó.

Al respecto de la actitud que Chapoy tomó contra el actor, Mauricio comentó que esto afectó a su madre y lamentó que haya personalidades del medio del espectáculo que encubran a los abusadores y pongan en duda los testimonios de las víctimas.

“Mi mamá, desde España, me habló llorando y me dijo: ‘¿qué le pasa a esta señora? ¿Cómo se atreven a revictimizarte de esta manera?”, sentenció.

El actor dijo estar dispuesto a convertirse en un portavoz para las personas víctimas de este tipo de delitos para frenar los abusos de hombres poderosos que se aprovechan de su posición privilegiada para cometer acoso contra menores de edad, hombres y mujeres de todas las edades.

“Lo conté inspirado por Sasha, por su gran valentía y me uno totalmente a la condena, a la denuncia, no es nada fácil hacer lo que ella hizo. Yo que lo hice después, te tiembla la mano después de ponerle ‘send’ al tuit.. No por ser hombre o por ser mujer, un caso es más o menos importante, no excluye género ni edad”, añadió.

Mauricio destacó que algunas personas que trabajan en los medios de comunicación estarían beneficiándose por este tipo de conductas criminales, por ello les encubren a los abusadores.

Mauricio Martínez tuvo que revelar su orientación sexual cuando una revista mexicana publicó la noticia sobre su boda (Foto: Instagram)

“Tuve la valentía de salir a denunciar públicamente a este agresor y además de salir adelante y tener éxito en mi carrera a pesar de eso, años de terapia, años de desahogo”

“Lo que hoy está más que demostrado con las lamentables comentarios de algunos comunicadores en México es cómo el acoso está protegido, los jóvenes que quieren hacer carrera son abusados por personas en el poder y estas personas en los medios, de alguna manera se benefician, esto es lo que quiero evidenciar”, señaló.