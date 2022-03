Sandra Echeverría habló sobre bioserie de María Félix: “¡Pellízquenme porque no me la creo!”

María Félix murió el 8 de abril de 2002 a los 88 años (Fotos: Televisa Univision/Instagram/@mariafelixofficial)

Por primera vez, Sandra Echeverría dio declaraciones sobre el próximo proyecto que la llevará de vuelta a la pantalla luego de incursionar en la industria musical. Con gran emoción en sus palabras, la actriz confirmó que interpretará a María Félix en su bioserie y confesó que compartirá créditos con otros dos grandes talentos.

En los últimos años ha existido un auge en la producción de series biográficas que buscan retratar la vida de grandes artistas fuera de los escenarios, pues pocas veces se conocen detalles personales de actores y cantantes que dejaron una huella imborrable en el corazón del público. Tal fue el caso de Juan Gabriel, José José, Luis Miguel, Jenni Rivera, Paquita la del Barrio, Joan Sebastian y Vicente Fernández.

Pero faltaba realizar un proyecto sobre María Félix, una de las mujeres más emblemáticas del país, y Carmen Armendáriz será la principal encargada de hacerlo con ayuda de Sandra Echeverría. Tras el anuncio, la actriz de 37 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la emoción y gran responsabilidad que siente.

La oriunda de la Ciudad de México acompañó su mensaje con la primer fotografía que se viralizó de ella caracterizada como "La Doña". (Captura: @sandraecheverriaoficial/Instagram)

“No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida a lado de dos hermosas mujeres Ximena Romo y Abril Vergara!! Pellízquenme porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Cómo dirían por ahí ‘la mujer que se robó el siglo’”, escribió.

La impresión de Sandra Echeverría se convirtió en la más esperada, pues tendrá el honor de interpretar a una mujer que además de su talento también se caracterizaba por tener gran coraje y una personalidad prominente. De hecho, se han inmortalizado algunas de sus frases como: “No es suficiente ser bonita, hay que saberlo ser” o “Entre el público de México y yo existe una historia de amor”.

Hasta el momento, la protagonista de Busco novio para mi mujer no ha dado más declaraciones al respecto. Mientras tanto, gracias a la información que brindó se sabe que Ximena Romo le dará vida a La Doña durante su juventud mientras que Abril Vergara lo hará durante su niñez.

Sandra Echeverría publicó esta fotografía en donde se puede ver a las tres actrices que interpretaran a María Félix. (ig:@sandraecheverriaoficial)

Ximena Romo es una actriz mexicana de 31 años que debutó en la industria cinematográfica en 2008 con Voy a explotar, una película dirigida por Gerardo Naranjo. Desde ese entonces ha participado en otros proyectos como Dime cuándo tú, Como si fuera la primera vez, La vida inmoral de la pareja ideal, Gloria, Mentada de padre, entre muchas otras.

También ha incursionado en la televisión con El color de la pasión, Dos lunas, Alguien más y Soy tu fan. Respecto a su papel como María Feliz, la intérprete también compartió su sentir a través de una publicación de Instagram, donde contó que pasó varios meses preparándose para el proyecto y reflexionó sobre el legado que dejó La Doña en las mujeres.

“Después de meses de preparación, estudio, corajes, caballos, libros, videos, películas, en fin, compenetración absoluta para tomar una gran responsabilidad ayer por fin empezamos el rodaje que retrata la vida de la mujer más importante de México. Hoy más que nunca su historia y su legado nos hablan de forma directa a las mujeres y al mundo [...] no puedo dormir de la emoción”, escribió.

foto: Instagram/@ximenalaromo

Al igual que sus compañeras, Abril Vergara expresó que se siente muy feliz y emocionada por la oportunidad de participar en el ambicioso proyecto, así lo dejó saber en su perfil de Instagram.

Hasta el momento se sabe que quienes quieran disfrutar de la serie podrán hacerlo a través de la plataforma de streaming ViX Plus, pero se desconoce a partir de cuándo estará disponible.

