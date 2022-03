Martha Higareda dedicó romántico mensaje a su novio tras señalamientos de Yanet García

La controversia se desató después de que Yanet García aconsejara a una seguidora de Instagram y mencionara el nombre de la actriz. (Foto: @marthahigaredaoficial, @iamyanetgarcia/Instagram)

Tras la polémica que se desató por una supuesta infidelidad de Lewis Howes a Yanet García, Martha Higareda sorprendió a su novio con una romántica dedicatoria que escribió en redes sociales con motivo de su cumpleaños. Dentro del mensaje, la actriz saltó en defensa de su actual pareja al resaltar algunas cualidades que ha dejado al descubierto en su vida personal y profesional.

Durante las últimas horas del pasado miércoles 16 de marzo, la protagonistas de No manches Frida recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de la celebración de cumpleaños para el escritor de The school of greatnees y The mask of masculinity. En las imágenes se puede ver a la pareja conviviendo con amigos o familiares en un parque donde practicaron tiro con arco.

Martha Higareda agregó un video de cuando entonaron Happy Birthday to you en honor al festejado, quien sopló su velita en un cupcake. La intérprete mexicana completó su publicación con un tierno mensaje, donde además de desear un feliz cumpleaños para su novio, también dijo sentirse orgullosa del esfuerzo que hace día con día para lograr sus sueños.

Antes de comenzar una relación sentimental con Martha Higareda, el escritor y exjugador de basquetbol tuvo un noviazgo de alrededor de dos años con Yanet García. (Captura: @marthahigaredaoficial/Instagram)

“Feliz cumpleaños Lewis Howes, es un placer celebrarte!! ¡Tu vida, tu propósito, tu bondad, tu enorme corazón! ¡Me inspiras mucho e inspiras a amigos, a la comunidad y a tanta gente! Sé que te ha proporcionado tiempo, lecciones y mucho trabajo para llegar a donde estás hoy, y estoy muy orgullosa de ti y de tu continuo deseo y compromiso con el crecimiento y la expansión”, comenzó.

La protagonista de Amarte duele continuó reconociendo la dedicación que Lewis Howes tiene para su familia, amigos y comunidad. También recordó que durante los últimos meses ha enfrentado distintas situaciones que lo han llevado a tener paz interior y, a su vez, esto le ha permitido tener un balance en su vida. Finalmente, agradeció el noviazgo que han construido juntos.

“Estoy agradecida por nuestra relación consciente de amor y cómo seguimos construyendo una base de paz, confianza, admiración mutua, respeto, comunicación consciente, flexibilidad, espiritualidad y alegría y muchas otras cosas… Sé que siempre dices ‘No soy perfecto, estoy trabajando en esto o aquello’. ¡Solo quiero que sepas que te amo, te amo Unique you! [sic]”, concluyó.

De acuerdo con Yanet García, su noviazgo con Lewis terminó dos semanas antes de que iniciara una nueva relación con Martha Higareda, situación que la llevó a pensar una posible infidelidad. (Foto: Instagram Yanet García)

Con ello, Martha Higareda dejó de lado los señalamientos que apuntan a Lewis Howes como infiel. Todo comenzó luego de que Yanet García, exnovia del autor, respondiera a la pregunta que le hizo una de sus seguidoras sobre cómo podía enfrentar el hecho de que su expareja había comenzado a salir con una nueva persona adías de terminar su relación.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación”, escribió.

Hasta ese momento, la chica del clima no había dado declaraciones sobre la relación de Lewis Howes y Martha Higareda, lo que tomó por sorpresa a los usuarios de la plataforma. La información llegó a oídos de la protagonista de Cásese quien pueda en una entrevista para Venga la Alegría, donde lamentó que la también modelo tomara así su rompimiento y negó las acusaciones.

La actriz aseguró que su actual novia es una persona íntegra, pero la expresentadora del clima se mantiene firme en redes sociales

“Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”, declaró.

Rápidamente, Yanet García respondió a través de sus historias de Instagram compartiendo capturas de las fotografías que Howes subió en su perfil en junio de 2021 mientras estaba de viaje en Tulum y lo complementó con fragmentos de entrevistas donde Higareda había declarado que inició su romance inició en el mismo mes.

SEGUIR LEYENDO: