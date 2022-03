Mercurio contó su experiencia al trabajar con Antonio Berumen y Edgardo Díaz tras acusaciones de abuso

Mercurio habló de su vivencia con algunos representantes acusados de violencia sexual

Tras la revelación de Sasha Sokol respecto a los abusos que sufrió siendo una niña por su entonces manager, Luis de Llano, algunos actores y agrupaciones que fueron exitosas en las décadas de los 80s y 90s han sido cuestionadas sobre cómo ha sido su relación con sus representantes.

Diversas figuras se pronunciaron sobre el testimonio de la ex Timbiriche como el actor Mauricio Martínez, quien en un extenso hilo de Twitter contó su supuesta experiencia de abuso con Antonio Berumen, exitoso manager de grupos de los 90 como Magneto, Mercurio, Kairo y la cantante Fey.

Después de lo declarado por el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, On Your Feet, los integrantes de Mercurio, que tuvieron relación laboral con Antonio Berumen y con el también polémico productor Edgardo Díaz, explicaron como fue su experiencia trabajando con ambos.

Mercurio habló de su relación laboral con los polémicos productores Edgardo Díaz y Antonio Berumen foto: Especial Infobae

Fue a través de las cámaras de Venga la Alegría que algunos integrantes de Mercurio ahondaron sobre la polémica en la que algunos managers habrían abusado de su poder en contra de sus representados: “Toño Berumen siempre fue una persona excelente con nosotros”, dijo Elías Chiprout.

Por otro lado, también ahondaron sobre Edgardo Díaz, quien en el 2014 fue denunciado por el exintegrante de Menudo, Roy Roselló, por supuestamente haber sufrido abuso sexual por parte del mánager de la banda cuando él tenía 13 años.

“Edgardo siempre nos cuidó como un padre, nosotros que nos manteníamos lejos de nuestros padres de gira, no es fácil con jóvenes. No queremos quitarle validez a otras declaraciones porque entendemos que cada uno tiene diferente experiencia”, dijo otro integrante de Mercurio que participará en el BBEX, un concierto donde se presentarán las bandas de los 90s más representativas.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Sin embargo, la vivencia por parte de los Mercurio con estos polémicos managers acusados de violencia sexual es diferente a lo que señaló en su hilo de Twitter, Mauricio Martínez, quien se solidarizó con Sasha Sokol.

“Fuertísimo el hilo de Sasha. Era un secreto a voces. Yo soy de otra generación y cuando conocí a Luis (Operación Triunfo 2002) él ya no tenía el poder que tuvo en los 80s y 90s. De terror imaginar el mundo que habría encontrado en Televisa de haber llegado 10 o 15 años antes”, dijo en su cuenta personal.

Más adelante, el intérprete contó cómo fue el intento de abuso que presuntamente habría vivido por parte del productor Edgardo Díaz.

“Dato importante: Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño… y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera”, escribió.

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo: ‘Estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, finalizó el actor mexicano su extenso hilo de Twitter.

Para finalizar, la intervención de Mercurio con las cámaras de Venga la Alegría, el conductor del matutino, Horacio Villalobos enfatizó a la audiencia que estas declaraciones serán cada vez más comunes por parte de los artistas mexicanos, quien en sus épocas juveniles decidieron callar lo vivido con sus productores.

