Pati Chapoy llamó “basura” a Mauricio Martínez y el actor le contestó

Tras la estremecedora denuncia de Sasha Sokol, quien reveló que siendo una adolescente se enroló en una relación sentimental con Luis de Llano, 25 años mayor que ella, el público se conmocionó y algunos usuarios de redes sociales, así como figuras del medio artístico le mostraron su apoyo.

Con este anuncio realizado por la cantante para liberarse del tema que la atormentó por años y con la esperanza de inspirar a otras mujeres abusadas, otro famoso aprovechó la coyuntura y contó el acoso que vivió por parte de otro importante personaje del medio del entretenimiento y la música.

Fue el actor Mauricio Martínez quien en su cuenta de Twitter contó que en los inicios de su carrera, y en la busca de oportunidades como cantante, se acercó con Toño Berumen, quien en los años 90 destacó como manager de grupos como Magneto, Mercurio, Kairo y la cantante Fey.

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

Sin embargo, al estar en su oficina, ubicada en su casa, fue invitado por el manejador de artistas a tomar un baño en su ducha, y Mauricio se percató que había una cámara de videograbación en el lugar, además de que quiso tocarlo sin su consentimiento.

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, compartió el actor.

Sin embargo, la revelación del actor que reside en Estados Unidos y ha trabajado en obras de Broadway fue desestimada por Pati Chapoy, quien en su programa profirió descalificativos contra el famoso, además mencionó que su acusación es falsa.

“Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras (...) Es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada”

“Siento un poco fuera de lugar y de tiempo lo que pasa con Mauricio Martínez”, añadió Daniel Bisogno señalando que el actor aprovechó la ocasión desatada por Sasha Sokol para emitir su comentario.

Hace año y medio, otro joven aspirante a cantante denunció los abusos de Berumen en el programa Chisme no like (Foto: Archivo)

De inmediato el nombre de Pati Chapoy se volvió tendencia en Twitter, donde los usuarios se lanzaron contra ella por minimizar lo revelado por Mauricio y con ello, deslindar de responsabilidades a Toño Berumen.

“Su #YoSíTeCreo está condicionado a simpatías y lambisconerías, como cuando se puso a llorar con Enrique Guzmán”, “Chapoy defendiendo a Toño Berumen y denostando a la víctima? Nada sorprendente viniendo de una señora que ha vivido del chisme toda su vida”, “Les podrá c*gar una persona, pero si esa persona es una víctima de abuso se le cree. No es a conveniencia que se aplique la regla”, se puede leer en los tuits del tema que se hizo tendencia en esa red social.

Para Chapoy, Mauricio es impresentable y mentiroso (Foto: Captura de pantalla/Azteca Uno)

Ante el revuelo, el actor no dudó en responder a las declaraciones de Chapoy y en su cuenta de Twitter lamentó los ataques a su persona:

“Sin palabras, de mí podrían decir lo que quieran, pero me acusa la razón y digo la verdad. Pobre México. Gracias a Dios ya no vivo allá ni tengo que tratar con ustedes”, compartió sobre los presentadores de Ventaneando.

El actor radica en Nueva York, donde ha desarrollado su carrera como actor de teatro (Foto: Instagram/@martinezmau)

“Aún así, les mando bendiciones y ojalá le crean a víctimas en un futuro que salgan a denunciar a sus agresores, por más que los conozcan o hayan trabajado juntos. Yo a Luis de Llano lo quise mucho por que me apoyó en mi carrera, pero no por eso justifico su crimen ni lo defiendo”, añadió.

Martínez expresó en otro mensaje que cree saber la razón del descontento de Chapoy: “Lo más triste es que es gente que conoce mi trayectoria y que por haberle hablado “fuerte” a su patrón (por su irresponsabilidad durante la pandemia) caí de su gracia y ahora soy basura…y -lo más grave- me llaman mentiroso por denunciar un abuso sexual”.

