Sasha Sokol: usuarios señalaron presunta complicidad de Yordi Rosado y Luis de Llano

Usuarios cuestionaron el hecho de que Yordi y Luis de Llano hablaran del tema de Sasha Sokol con total naturalidad (Foto: Instagram)

En medio de la conmoción que ha causado el comunicado de Sasha Sokol en el que aclaró después de tres décadas lo que se venía rumorando, su relación sentimental con Luis de Llano cuando ella era una adolescente y él un hombre de casi 40 años, han surgido diversas opiniones al respecto.

Lo que fue calificado por la cantante como un abuso y una manipulación por parte del productor creativo de televisión, hecho que a la fecha le sigue causando amargos recuerdos, también se ha vuelto un motivo de recriminación a Yordi Rosado.

Y es que las desgarradoras declaraciones de Sasha derivaron luego de que el día 6 de marzo Yordi presentó en su canal de YouTube una entrevista con De Llano, donde tocaron diversos puntos como su trayectoria, el legado de su familia, y la creación de la exitosa banda Timbiriche.

Luis de Llano expresó que se había enamorado profundamente de la cantante Foto: Archivo

En el programa el productor creativo habló acerca de la relación que sostuvo con Sasha y admitió haberse enamorado profundamente de ella, además de señalar que fue ella quien dio por terminada la relación que, según dijo, duró seis meses.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, confesó el productor.

De Llano mencionó que la madre de Sasha estaba al tanto de la relación, y fue quien también influyó a que ésta llegara a su fin.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”, dijo Luis, quien es mayor que Sasha por 25 años.

Sasha tenía 14 años cuando se enroló en una relación de poder con Luis de Llano (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

El también creador de otros exitosos grupos pop como Kabah y Garibaldi reconoció que él quiso más a la artista que ella a él: “Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente”.

Luis dejó ver que el motivo por el que se relacionó con la cantante de Serás el aire fue por una búsqueda de la figura paterna. “Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue”, destacó el también hermano de la actriz Julissa.

Fue así como De Llano le constó a Rosado su versión de los hechos en el programa. Como si se tratara de una relación entre dos adultos y sin poder de por medio, al conocerse lo vivido por Sasha al público le causó asombro que se tocara el tema con tanta naturalidad.

Las desgarradoras confesiones de Sasha Sokol causaron impacto en el medio del espectáculo, sus compañeros Benny y Erik le ofrecieron su apoyo (Foto: Instagram)

Fue en las redes sociales donde los usuarios arremetieron además de contra De Llano, también contra Yordi, pues lo criticaron por darle voz a un presunto pederasta y no haber hecho ninguna observación cuando el productor relató lo que para él fue un noviazgo de seis meses y no una relación de poder de cuatro años, como lo contó Sasha en su comunicado dos día después.

El público además le pidió que por ética eliminara el video donde aparece el hijo de la actriz Rita Macedo diciendo que Sasha veía en él una figura paterna. Mientras algunos lo acusaron de ser cómplice del presunto delito al callar, otros más dijeron a tono de broma que su programa ha destapado más crímenes que las autoridades.

“Vamos a ver si Yordi Rosado realmente hace lo correcto. No es cuestión de popularidad, es cuestión de integridad”; “Entre las confesiones de asesinato de Palazuelos y las confesiones pedófilas de Luis de Llano, nos queda claro que el programa de Yordi Rosado es bastante cuestionable, pareciera que los apoya”

De Llano contó que fue Sasha quien se desencantó de la relación Foto: Infobae México

“Este señor es un pedófilo abusador manipulador, quién será tu próximo invitado? Sergio Andrade?”, “Elimina la entrevista que le hiciste al pederasta ese. No seas cómplice e incoherente, que te dedicas a orientar a la juventud”, “¿Cómo es posible que no te hiciera ruido lo que decía acerca de Sasha? Qué perro asco que sigas engrandeciendo a este tipo de simios pedófilos”.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

“Yordi Rosado destruyendo carreras!”; “Yordi Rosado apapacha a un pederasta. Yordi, da pena”; “No mmn, creen que Yordi Rosado no sabe el tipo de cosas que hacen en Televisa? Por favor, no sean tan ingenuos, ya que borre el video”, son sólo algunos de los múltiples comentarios que se pueden leer arrobando al presentador.

El nombre del también locutor se posicionó en las tendencias, sin embargo no ha hablado del tema, además de que la entrevista en cuestión continúa aún alojada en YouTube.

