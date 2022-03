Personalidades de México reaccionaron a las declaraciones de Sasha Sokol sobre Luis de Llano

Así dio la noticia (Foto: Instagram/@sashasokolova)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol realizó desgarradoras declaraciones respecto a su historia con Luis de Llano, quien unos días antes ya había empezado a tocar el tema en un programa de entrevistas. Ahora, la cantante no dudó en hacer uso de lo que ya ha sido calificado como “un acto de gran valentía” por destapar los pormenores de la escandalosa situación y el mundo del entretenimiento y hasta de otras áreas ya han reaccionado en solidaridad a la integrante de Timbiriche.

Si bien colectivos feministas, miles de fans de la cantante o de la legendaria banda pop mexicana a la que pertenece le han hecho saber su apoyo moral a través de mensajes en sus redes sociales, famosas e incluso otro tipo de personalidades dentro del mundo del entretenimiento también se han sumado al tema de conversación que ha conmovido a México, pues las confesiones y denuncias después de más de 33 años de silencio, se convierten ahora en un acto de valentía.

La villana de telenovelas así se expresó (Foto: Twitter)

“@SashaSokol que fuerte leer lo que pasaste. Criminal por cualquier lado que se lea. Ya sacaste esa basura de ti, ahora a seguir caminando y a ser feliz. Te abrazo y aplaudo tu valentía a favor de mujeres jóvenes que tal vez están viviendo lo mismo”, escribió en respuesta Laura Zapata en Twitter.

Sandra Echeverria fue otra de las primeras en mostrar su apoyo total a la también actriz de melodramas como El Premio Mayor, El País de las Mujeres o La Vida en el Espejo: “Estamos contigo y te abrazamos”, escribió junto a unas manitas en oración y un corazón. Ana Brenda Contreras compartió un corazón morado en el feed en señal de apoyo que rápidamente ha tenido muchas interacciones entre los fans de ambas.

Así reaccionaron famosos (Foto: Instagram)

También Rebecca de Alba no tardó en comentar bajo el mismo post de Instagram y se ha convertido entre lo más comentado entre seguidores de dicha red social ya que a pesar de su intención, algunos no tomaron muy bien sus palabras y apoyo moral que fue reflejado en un mensaje de admiración: “¡Bravísima, cariño! Te quiero como siempre lo has sabido. ‘La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás’, te admiro”, dijo parafraseando una oración escrita por su amiga.

(Foto: Instagram)

El actor de telenovelas como Al Diablo con los Guapos, Papá a toda madre o La Doble Vida de Estela Carrillo, Andrés Zumo, no dudo en hacer llegar más de un mensaje a la cantante: “Sa, eres una mujer excepcional, tan admirada y amada por tantos de nosotros, nuestro referente hermoso de una niñez compartida. Inspiración absoluta y modelo a seguir, que tus palabras retumben en todos los corazones que somos fieles a ti y al legado que has dejado en nuestras historias. Este acto de verdad absoluta simplemente reafirma porque eres y serás no solo el aire si no un ejemplo hermoso que aplaudir y reconocer siempre”, escribió.

(Foto: Twitter)

La periodista Azucena Uresti no dudo en hacer uso de su cuenta de Twitter, donde tiene más de medio millón de seguidores, para dejarle un breve pero conciso mensaje de apoyo: Poderosa, valiente @SashaSokol #NoEstásSola y no, no fue tu culpa”. La politóloga, escritora y activista Denise Dresser también le comento un corazón morado así como unas manos amistosas saludando.

Sasha eligió el 8 de marzo para revelar su versión de los hechos y equiparó si situación personal con los abusos que han sufrido las mujeres de forma sistemática:

“Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: