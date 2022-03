Ex Timbiriches reaccionaron a la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano

Las desgarradoras confesiones de Sasha Sokol causaron impacto en el medio del espectáculo (Foto: Instagram)

La noticia que ha conmocionado al público desde la noche del martes 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, ha sido la difundida por Sasha Sokol, quien eligió la fecha para lanzar un poderoso y estremecedor mensaje.

Y es que la ex Timbiriche lanzó un comunicado donde acusó al productor Luis de Llano de haber abusado de su vulnerabilidad para conquistarla sentimentalmente siendo que ella era una niña de 14 años y él un hombre de 39, esto a principio de los años 80.

Sasha mencionó que calló ante los medios más de 33 años debido a que no sabía cómo sentirse ante la situación que para ella marcó su vida y la hizo perder el apoyo de su padrastro, Fernando Diez Barroso Azcárraga y causar la tristeza de su madre, la fallecida Magdalena Cuillery.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Ante las desgarradoras declaraciones de la también actriz de telenovelas como La vida en el espejo y El premio mayor, el público en general y diversas personalidades le mostraron su apoyo y condenaron al hijo de la fallecida Rita Macedo, quien al momento no ha hecho declaraciones sobre el escabroso tema.

Entre las muestras de solidaridad y empatía para con la intérprete de Serás el aire, han llamado la atención la de sus excompañeros de Timbiriche, quienes recalcaron la amistad que los une con Sokol y le expresaron su respaldo.

Fue en su cuenta de Twitter donde Benny Ibarra, quien fue el amor infantil de Sasha cuando recién se formó Timbiriche y además es sobrino de Luis de Llano –hijo menor de Julissa, hermana del productor- le refrendó su apoyo a la cantante.

Benny Ibarra es el hijo menor de Julissa, hermana de Luis de Llano (Foto: Instagram @BennyIbarra)

Con un breve, pero contundente mensaje adosado al extenso hilo de Twitter de Sasha, Benny Ibarra dejó conocer su postura ante lo comunicado: “Te abrazo amiga querida Sasha Sokol siempre”.

Con esto, Benny dejó en claro que sin importar ser sobrino del productor y creador de Timbiriche, su lealtad se encuentra con la intérprete de Rueda mi mente.

Y es que la amistad de ambos intérpretes ha sido evidente desde que se formó la banda en 1982 y a través del tiempo, como consta en la cercana relación que han mostrado también en los tres reencuentros que la banda ha tenido al paso de los años.

Junto a Sasha, los tres formaron la banda "Sasha Benny Erik" Fotos: Cuartoscuro // Instagram @bennyibarra

Por su parte, Erik Rubín quien también estrechó lazos de amistad con Sasha desde que eran niños, fue cuestionado al respecto en el programa Ventaneando. El esposo de Andrea Legarreta no dudó en mostrar empatía con su excompañera:

“Sasha es mi hermana y como bien lo dices yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo en todo y sí, ahí estoy para ella”. El intérprete de Cuando mueres por alguien destapó que aunque ya conocía de la relación amorosa entre De Llano y Sasha, no fue sino hasta que se convirtió en un adulto que se enteró y no en los años en que se dio el polémico amorío del que ahora la cantante guarda amargos recuerdos.

“Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico, yo andaba con mi mundo y esto fue algo de lo que me enteré a través de los años, ya más grande. Ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo cómo fue que me enteré de esto”, expresó.

Erik no ahondó en detalles, sin embargo le expresó su total apoyo a 'su hermana' Sasha (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Y sobre su reacción al enterarse del caso comentó, “claro que te toma de sorpresa… a mí no me gustaría meterme en más opiniones porque normalmente pueden usar una parte de lo que tú dices, y nada más lo que quiero decir es que es mi hermana, yo la apoyo y ahí estoy para ella”.

Al momento, el resto de los componentes de Timbiriche no ha emitido opiniones y se espera que pronto Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoenning expresen su sentir.

SEGUIR LEYENDO: