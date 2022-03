La canción en la que Sasha Sokol pudo haber contado la historia con Luis de Llano

"Sasha" fue lanzado en 1987 (Foto: Twitter/@carmona_lali)

Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano por el supuesto abuso que sufrió siendo ella una adolescente y él una persona que casi le triplicaba la edad. Dentro del marco Internacional del Día de la Mujer, la integrante de Timbiriche alzó la voz en un acto que ha sido calificado como valiente por cientos de mujeres fuera y dentro de la industria del entretenimiento.

Por ello, ahora se ha vuelto viral en redes sociales una canción que pudo haber sido uno de sus primeros intentos por contar parte de su historia con el productor, que ahora ha sido calificada como abuso en diversos sentidos y que para ella “sigue abusando” con sus polémicas declaraciones que solo revictimizan a la actriz, según lo comunicado en su cuenta de Instagram.

Después de la Función es el nombre de la canción que ahora tiene a los amantes de la música pop en español con grandes intrigas y teorías sobre qué era lo que pasaba en la vida personal de la cantante justo cuando fue lanzada bajo su álbum homónimo de 1987. Sasha fue lanzado al mercado en el mes de octubre de ese año por el sello discográfico de Melody Records y tiene otros sencillos como No Me Extraña Nada, Rueda Mi Mente o Guerra Total.

"Después de la función" es el título de la canción (Foto: Captura de pantalla de Spotify)

“En un momento en que no hay que fingir, no sabria que decir pues ya nadie a mi me está escuchando”, inicia la letra de la canción que Sasha Sokol interpretócuando solo tenía 17 años. A pesar de que la época que ella menciona en su comunicado, aparentemente había terminado, sus fans aseguran que hay una conección. “Sale el avión que me llevará a donde yo pueda olvidar, el sentimiento que me está llamando. Pasan las horas, nada cambiará y en un silencio todo acabará”, continúa.

“Después de la función hay que olvidar, mi gran amor, mi gran verdad. Y tantas cosas que no debo recordar, parece ser que somos de papel y una vez más escribiré dentro de mí todo lo que no puedo hablar, después de la función”, es la lírica que forma parte del coro principal donde la frase en la que deja en claro que existen situaciones de las que no puede hablar después de cada show continúan alimentando la teoría.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

La canción que fue escrita por Áureo Baqueiro y producida por Raúl González, Fernando Riba y Kiko Campos tiene un siguiente paisaje donde podría hablar de la tristeza que existe cuando después de largas jornadas enfrente de los reflectores, la soledad llega para recordar ciertas circunstancias: “Cae la noche, se cierra el telón, diario la misma solución que me lleva siempre aquel engaño. Esa sonrisa que he dejado atrás, frente a la luz bajo un disfraz, es la que yo en mi vida estoy buscando”.

Sasha eligió este 8 de marzo para revelar su versión de los hechos y equiparar su situación personal con los abusos que han sufrido las mujeres de forma sistemática:

Así dio la noticia (Foto: Instagram/@sashasokolova)

“Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras”, comenzó el comunicado.

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, agregó en la publicación que no ha dejado de resonar en medios de comunicación.

SEGUIR LEYENDO: