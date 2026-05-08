Fiscalía formuló imputación de cargos contra Ricardo Roa por violación de topes en la campaña Petro-Presidente

El exgerente de la campaña fue presentado ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El viernes 8 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de formulación de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. La diligencia se llevó a cabo ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, despacho que dará continuidad a la audiencia el 11 de mayo de 2026 a las 4:00 p. m.

El presidente de la estatal petrolera es señalado como presunto responsable de la superación de topes de financiación en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 (campaña Petro-Presidente), puesto que fungió como gerente de la misma.

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“Tuvo a su cargo esa gerencia, esa dirección y ese manejo del gasto de la campaña, ejerciendo en la práctica funciones de autorizar compras, de aprobar las causaciones de gastos asociados a actividades de campaña, ordenar movimientos presupuestales, decidir sobre la reasignación o imputación de gastos dentro de ese manejo financiero de la campaña, además de manejar y operar la cuenta única destinada para ese recaudo, para esa distribución de esos recursos económicos de campaña como instrumento operativo para ejecutar gastos y pagos”, precisó la Fiscalía.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, los límites económicos que se fijaron para esa campaña fueron: $28.536.520.492 (primera vuelta) y $13.347.457.427 (segunda vuelta). Sin embargo, la campaña Petro-Presidente superó esos techos.

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La campaña Petro-Presidente no reportó aportes de al menos 10 empresas y agrupaciones diferentes en la primera vuelta - crédito AFP

Los gastos en primera vuelta

En primera vuelta, ejecutó gastos reales por un valor de $29.924.592.727, lo que generó un exceso de $1.388.072.235. Esta cifra no concuerda con los gastos que reportó la campaña en el aplicativo Cuentas Claras: $28.384.680.001. “Esa rendición no refleja integralmente el gasto real de la primera vuelta, pues parte de los gastos efectivamente ejecutados en favor de la campaña no fueron incorporados en su totalidad en el informe presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, detalló.

En ese sentido, en esa primera vuelta, la Fiscalía identificó gastos, pagos, servicios y hechos económicos de campaña por $1.193.929.890 que no fueron reportados o que fueron reportados parcialmente. Esos gastos son:

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Mi Colombia Travel S.A.S: $27.948.340, correspondientes a la rueda de prensa realizada el 6 de abril de 2022 por $27.441.400 y un desayuno del 29 de mayo de 2022 por $506.940. Polo Democrático Alternativo: $500.000.000 (préstamo temporal desembolsado el 10 de mayo de 2022 y reintegrado el 27 de mayo). Unión Sindical Obrera (USO): $292.933.000 (para actividades políticas y logística). Neuro Data S.A.S: $326.837.070 (servicios de mercado cuantitativo). De esa cifra solo se reportó $259.542.570, dejando una diferencia no informada de $67.294.500. Cultura Popular S.A.S: $72.000.000 (cierre de campaña). Fundación Prensa: $48.000.000, de los cuales solo se reportaron $38.000.000, generándose una diferencia de $10.000.000. Turismo Al Vuelo S.A.S: $185.717.418, de los cuales se reportaron $82.231.960, con una diferencia de $103.485.458. Hotel El Dorado Bogotá (Galva Operator Group S.A.S): $1.159.392. Hoteles De La Recolecta S.A.S: $12.009.000 (evento Convención de Liberales con Petro). Cinema Color S.A.S: $222.869.150, de los cuales solo fueron reportados $115.769.150, dejando por fuera $107.100.000 (piezas audiovisuales).

En la campaña Petro-Presidente hubo una indebida imputación contable entre las vueltas electorales, según la Fiscalía - crédito Luisa González/Reuters

“A esos gastos no reportados, se suma o se observa una indebida imputación contable entre las vueltas electorales (...), se registraron gastos en una vuelta distinta (...). Hubo gastos por $358.388.586 correspondientes a servicios de logística prestados por Seguridad Jamaro y una pauta contratada con Caracol Televisión, los cuales habrían sido registrados como gastos de segunda vuelta, pese a haber correspondido a la primera vuelta”, detalló.

Hubo otro gasto de $12.405.750 pagados a Hoteles De La Recolecta S.A.S, correspondientes a un evento que se realizó en la segunda vuelta (1 de junio de 2022), pero se registraron en las cuentas de la primera vuelta.

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Los gastos en segunda vuelta

En segunda vuelta, la campaña ejecutó gastos reales por $13.623.875.922, cifra que supera el tope fijado por el CNE en $276.418.495. Para entonces, la campaña reportó en el aplicativo Cuentas Claras y ante el CNE gastos totales por $13.199.709.794. “Cifra nuevamente inferior y que no correspondía con la realidad”, talló el fiscal delegado.

La Fiscalía formuló imputación de cargos contra Ricardo Roa en calidad de autor - crédito Luisa González/Reuters

El ente acusador encontró que, bajo la gerencia de Roa, la campaña ejecutó gastos por $770.148.964 que no fueron reportados en la aplicación, pese a que esos recursos sí se destinaron a la campaña. Esos gastos son:

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Unión Sindical Obrera (USO): $740.608.359 (pago realizado a terceros en favor de la campaña). Turismo al Vuelo S.A.S: $19.940.605. Corporación Grupo Red Andina A3 Colombia: $9.600.000 (pagados por el partido Alianza Verde). Servicios de logística de Seguridad Jamaro y pauta con Caracol Televisión: $358.388.586 (los cuales fueron reportados en la primera vuelta, como si correspondieran a ese periodo).

“La Fiscalía le atribuye a usted en este momento haber administrado, dirigido, autorizado y manejado ese gasto de la campaña Petro-Presidente durante la primera y segunda vuelta de 2022, permitiendo la ejecución de gastos reales que superaron esos límites máximos fijados por la autoridad electoral. Esa atribución se le dice que es en calidad de autor”, explicó el delegado.