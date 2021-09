Erik Rubín reveló cómo comenzó la rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio por su culpa

Paulina Rubio, Erik Rubín y Alejandra Guzmán protagonizaron uno de los triángulos amorosos más polémicos del mundo del pop en los años 90 (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Erik Rubín actualmente vive en feliz matrimonio con Andrea Legarreta y sus dos hijas, Mía y Nina, pero antes de ellas, él habría sido la razón por la cual entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio hasta la fecha existe una rivalidad, pues aseguró que él habría tenido que elegir entre una u otra cantante.

Pese a que han pasado casi treinta años, Erik Rubín recuerda bien cómo iniciaron los roces entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por su culpa, pues en su juventud ambas buscaron el amor en los brazos del cantante y su indecisión las llevó a enfrentarse a través de sus canciones, como Mío y Hey güera.

En entrevista con Ventaneando, el integrante de Timbiriche reconoció que en un inicio fue novio de las dos intérpretes y no se podía decidir por una porque había desarrollado sentimientos por sus compañeras. “Lo que pasa es que andaba con Alejandra. Había tenido algo que ver con Paulina, pero después empecé a andar con Alejandra y le puse pausa a lo de Paulina. Después terminé con Paulina”, recordó el músico.

Erik Rubín decidió terminar su relación con Alejandra Guzmán para continuar la que tenía con Paulina Rubio (Foto: Instagram/@erikrubinfans)

Debido a los constantes viajes que tenían que hacer como grupo, Erik decidió volver a su relación con la Chica dorada, pues era casi imposible que se separaran mientras tenían que trabajar. “Creo que también tuvo que ver la convivencia porque con Paulina estaba de viaje todo el tiempo. Era muy difícil ya que había habido chispa”, dijo.

Rubín aseguró que se considera un hombre afortunado porque sabe que tuvo como pareja a dos de las cantantes con mayor reconocimiento en género pop en México y porque fue mientras ambas disfrutaban de los mejores momentos de sus carreras.

Y es que Alejandra fue la primera en publicar una canción en la que hablaba de la discordia con La Pau, Hey, güera y, tiempo después, sin tapujos reveló el origen de la letra. Meses más tarde fue la Chica dorada la que lanzó Mío, y pese a que en ningún momento habló de qué la llevó a escribir su tema, el público dio por hecho que se trataba de su respuesta.

También recordó su relación con Thalía, pero señaló que el lazo que mantenía con la intérprete de Equivocada no fue como tal un noviazgo, sino que sólo “salíamos”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron hace 21 años, ahora tienen dos hijas (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Fue después de haber hecho polémica con todas sus parejas que finalmente conoció al amor de su vida, Andrea Legarreta, con quien festejó hace unos meses 21 años de matrimonio. Con ella todo habría iniciado a partir de algo especial que no había sentido con las otras mujeres que había compartido su vida, fue así que se dio cuenta de que ella era la persona indicada.

“Hubo una conexión importante, creo que los dos queríamos lo mismo. Nos encontramos en un momento en el cual, aunque nos conocíamos, en ese momento de nuestras vidas queríamos lo mismo. Fuimos muy transparentes, ella me abrió su historial, yo el mío, y ahí fue donde me di cuenta de que no iba a descubrir, a encontrarme nada más adelante, porque me había abierto su corazón y yo el mío”, confesó Rubín.

Con tan sólo tres meses de noviazgo, el ex Timbiriche le pidió matrimonio a la conductora de Hoy y se contrajeron nupcias cuatro meses después. A pesar de los rumores sobre infidelidades y divorcio, la pareja se mantiene unida junto a sus dos hijas.

