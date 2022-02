Silvia Pinal protagonizará una obra musical a sus 90 años: “Pienso que va a ser bonito”

Después de sus problemas de salud, la actriz volverá a subir al escenario a sus 90 años

Silvia Pinal compartió que en los próximos meses regresará a los escenarios con una obra musical luego de que hace unas semanas presentó complicaciones en su salud derivadas de un contagio de COVID-19. Con ello, la Diva que brilló en inolvidables películas de la Época de Oro del Cine Mexicano seguirá trabajando a una de sus pasiones a sus 90 años.

La protagonista de Viridiana concedió una entrevista para el programa Hoy por videollamada donde habló sobre su próximo proyecto. La reconocida intérprete se encontraba desde la comodidad de su lujosa mansión en el Pedregal acompañada de los actores que formarán parte de la puesta en escena que la llevará de vuelta al teatro.

Se trata nada más ni nada menos que de una nueva versión del clásico infantil Caperucita Roja. En esta ocasión, el cuento será dramatizado en una obra musical que contará con la participación estelar de Silvia Pinal. La también productora confesó que se siente muy feliz de poder formar parte de una puesta en escena y prometió que será maravillosa.

La actriz cumplirá 91 años el próximo 12 de septiembre (Foto: Cuartoscuro)

“Me siento con una inquietud maravillosa. Lo que va a pasar, lo que vamos a sacar, lo que vamos a lograr hacer, es toda una serie de cosas que al final tiene que resultar maravilloso”, dijo.

El productor, Iván Cochegrus, explicó que la obra de teatro musical fue creada especialmente para que la Diva interpretara uno de los personajes principales. La versión de Caperucita roja, al ser un cuento infantil, pretende provocar emociones en los niños. Al respecto, Silvia Pinal comentó que le resultó inesperado hacer una obra para el público más pequeño y espera que también deje un impacto en los padres.

“Lo que si es una sorpresa es trabajar para el teatro infantil. Eso, para mí, me da una cosa de curiosidad porque pienso que va a ser bonito, no especialmente para los niños, sino para los papás que quieren mucho a sus hijos”, continuó.

La intérprete fue musa de Luis Buñuel y Diego Rivera (Foto: Captura de pantalla)

La obra será dirigida por Carlos Ignacio, actor mexicano que ha desempeñado algunos papeles de comedia durante su trayectoria en el medio, recientemente formó parte de Una familia de diez. Durante la misma entrevista dejó entrever que se siente afortunado de poder trabajar con Silvia Pinal.

“Doña Silvia adorada, que tenga la confianza que los dirija. Va a ser una adaptación libre para divertir tanto al público grande como chicos”, comentó.

Silvia Pinal es considerada como una de las estrellas mexicanas que conquistó al público con sus interpretaciones en icónicas cintas de la Época de Oro del Cine Mexicano y teatro, así como sus producciones para la televisión. Su inigualable belleza quedó capturada en cientos de fotografías, pero la su esencia quedó capturada en el emblemático cuadro que le pintó Diego Rivera.

Sylvia aseguró que sus hermanos no la buscaron para hacer el documental sobre la trayectoria de su madre (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

La Diva tiene una de las carreras más largas del medio nacional junto a Ignacio López Tarso. Por esa razón, sus hijos se encuentran trabajando en la producción de un documental que hable sobre el éxito de la famosa actriz. Frente a las cámaras de Hoy, Luis Enrique Guzmán adelantó que podrían lanzar el material este 2022.

“Estamos trabajando duro, los tres juntos, haciendo el documental de mi mamá y eso nos ha tenido muy ocupados (...) Ya lo vamos a armar todo este año, esperamos que ya salga a finales, sí se puede antes, porque es recopilar muchas cosas de mi mamá que hay que sacar de la bóveda de Televisa”, dijo.

Alejandra Guzmán confirmó que tanto ella como sus dos hermanos están trabajando en el proyecto, no obstante, Sylvia Pasquel aseguró que sus consanguíneos no le pidieron ayuda para hacer el documental.

(Foto: Instagram/@laguzmanmx)

“Es un proyecto de Alejandra y Luis Enrique, no es pregunta para mí, pero no me han convocado para ninguna reunión y para nada con relación al proyecto... Pero bueno, cada quien tiene su manera de pensar y hay que respetarlo”, comentó para el mismo matutino.

SEGUIR LEYENDO: