Livia Brito condenó la violencia en el Atlas Vs Querétaro, pero usuarios le recordaron su golpiza a un fotógrafo

Livia Brito y Ernesto Zepeda (Foto: Captura de pantalla Ventaneando/Instagram@liviabritopes)

La colosal gresca que tuvo lugar este sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, en Querétaro, donde se enfrentaron las llamadas ‘barras’ de animación rivales y que llevó a un ambiente de caos y terror, ha sido condenada por amplios sectores de la sociedad.

Y es que con más de 20 heridos, algunos de ellos de gravedad, la riña provocó que incluso el área de juego fuera ocupada por aficionados que buscaban resguardarse de la violencia entre hinchas de Querétaro y Atlas, y generó que el encuentro futbolístico fuera suspendido.

La violencia mostrada en el lamentable suceso, del que aún se tienen interrogantes sobre cómo y por qué se originó, fue criticada por la sociedad e integrantes del medio del espectáculo. Figuras como Marco Antonio Solís El Buki, El Perro Bermúdez, el youtuber Werevertumorro y hasta la actriz Livia Brito se pronunciaron en sus redes sociales condenando lo ocurrido.

Las omisiones de la tragedia en Querétaro (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

Sin embargo, el mensaje de la cubana generó gran polémica pues decenas de usuarios señalaron lo que para ellos fue una incongruencia total y le recordaron el episodio que protagonizó en julio de 2020 en las playas de Cancún, Quintana Roo, cuando ella junto a su novio Mariano Martínez golpearon, insultaron y destruyeron el equipo del fotógrafo Ernesto Zepeda, quien se encontraba laborando en una playa pública.

La protagonista de La desalmada compartió un mensaje expresando su sentir por lo ocurrido en el estadio. Así lo escribió: “Tristeza profunda de lo que se vivó el día de ayer en #Queretaro… Ayer perdió el fútbol pero sobre todo perdimos como sociedad, país. AtlasVSQuerétaro”

El texto de la actriz desató una ola de críticas en su contra por parte de los usuarios de la plataforma, quienes le recordaron con videos e imágenes cuando ella hizo uso de la violencia física al golpear al paparazzi y despojarlo de sus pertenencias, entre ellas su material de trabajo, su cámara fotográfica.

Livia Brito (Foto: Instagram/@liviabritopes)

Los internautas le pidieron a la también protagonista de La piloto y Médicos: Línea de vida que “predicara con el ejemplo” dejando en claro que cualquier tipo de agresión es violencia, como la que ejerció contra el fotógrafo quien cuando sucedió el percance resultó herido en el rostro.

Entre los comentarios en contra de Brito, los usuarios adjuntaron capturas de pantalla donde se puede apreciar la cara del fotógrafo ensangrentada luego de las agresiones de la cubana.

“Te recuerdo que tú y tu pareja agredieron a un fotógrafo con la misma violencia como la que ahora críticas. Congruencia porfa”, “Lo dice quien golpeó a un periodista. Violencia es violencia donde sea”, “Asquerosa doble moral la tuya. O sea que como no son paparazzis entonces sí te da tristeza. No te mereces seguir en la televisión ni en ninguna cuenta pública”, “Vaya, qué bueno que aún hay gente que tiene memoria del delito que hizo esta mujer, no como Televisa que hasta protagonista de la novela estelar la hacen, patético”, son algunos de los múltiples comentarios que se leen en la red social.

Hay que recordar que en julio de 2020, Livia y su pareja se percataron que un fotógrafo los intentaba captar en una playa pública de Cancún, en medio de la pandemia. Entonces ambos agredieron a Ernesto Zepeda y éste tuvo que ser internado en un hospital donde le suturaron la herida. Zepeda refirió que los hechos sucedieron cuando comenzó a fotografiar a Livia, y cuando la actriz se percató, guardó su cámara, pero ella se acercó y le dio una cachetada.

Además, el novio de la actriz le dio un golpe en el pómulo y entre los dos continuaron golpeándolo. Zepeda demandó entonces a Livia por lesiones y robo, reclamando una indemnización por gastos médicos y en reparo de su equipo de trabajo dañado, pero ella lo denunció por violación a su privacidad.

Tras un largo proceso de casi año y medio, Livia pidió una disculpa pública mencionando que se había puesto nerviosa al sentirse vulnerable. Fue en enero de este 2022 cuando una jueza de control negó el proceso que Ernesto interpuso y favoreció a la cubana, considerando que había sido un ataque a su intimidad.

Tras la resolución de la juez, Ernesto Zepeda señaló para Infobae México que presentaría una apelación y continuaría con el proceso legal contra la actriz a quien denunció por daño moral.

“De momento no puedo dar entrevistas, pero lo que te puedo decir es que es muy pronto para cantar victoria. Se hizo apelación de la resolución de la juez. Entonces sigue y seguirá. Ya se le demandó por lo civil en la Ciudad de México, la penal está en apelación en Cancún y seguiré todas las instancias necesarias”, compartió el reportero gráfico.

