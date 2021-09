El día que Chabelo se fue de Televisa

Xavier López "Chabelo" anunció su retiro con un video de YouTube

Hace más de 5 años, el comediante infantil Xavier López mejor conocido como Chabelo paralizó al público mexicano al anunciar el final de su programa matutino de concursos. Este estuvo en emisión por 47 años y, a pesar de estar a punto de alcanzar la ansiada meta de llegar a los 50, repentinamente “el amigo de todos los niños” dejó de acompañar a las familias mexicanas en sus mañanas dominicales.

“Sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué y no quiero saberlo, porque los únicos que pueden dar la fehaciente realidad de cómo ocurrieron las cosas fueron los actores de esa junta donde se acabó el programa”, recordó Jorge Alberto Aguilera para Infobae México.

El anuncio de la salida del aire después de 47 años de trayectoria lo dio Xavier López a través de un video que publicó en YouTube en noviembre de 2015.

“Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. En Familia... con Chabelo se va del aire el próximo 20 de diciembre, pero se cierra un ciclo y empieza otro (...). Le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas y también a todos los que siguen siendo niños por dentro”, señaló el comediante.

DE acuerdo con Jorge Aguilera, Chabelo nunca le agradeció a su equipo de trabajo (Foto: Facebook/Chabelo)

Luego de este anuncio comenzó la cuenta regresiva, misma que muchos no querían que llegara a cero. Sin embargo, la fecha anunciada llegó: en la mañana del 20 de diciembre de 2015, las cámaras que había en el foro dos de Televisa San Ángel apuntaron al set con Chabelo en el centro. A pesar de que parte del programa transcurrió como hizo todos los domingos por casi medio siglo, el ambiente era diferente: entre el público había gente con pancartas, mismas en las que expresaban el cariño y el agradecimiento que tenían hacia el comediante.

Uno de los momentos más notables durante la última transmisión del programa ocurrió cuando Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, entró a cuadro y, con micrófono en mano, se dirigió hacia el conductor comentando lo difícil que fue haber decidido decirle adiós a Chabelo.

“Es la primera vez que me toca estar de este lado (del set de) En Familia, nada más me había tocado estar del lado del público”, expresó Azcárraga mientras Xavier López, callado y notoriamente triste, lo escuchaba con atención. “La verdad es que para mí es un orgullo poder estar junto a un personaje tan importante en la historia de la televisión en el mundo”.

En Familia fue uno de los programas con mayor duración en la historia de la televisión mexicana

Además de estos reconocimientos, Azcárraga Jean también señaló los logros de En Familia para la propia televisora y cómo este influyó dentro de esta: “Tener un programa familiar con todos los valores como el que haces, Chabelo, ha sido pilar de muchos formatos y obviamente pilar de muchas lecciones para todos”.

En Familia fue uno de los programas con mayor duración en la historia de la televisión. En 2012 le dieron dos reconocimientos del Récord Guinness: un por ser el presentador de un programa infantil de televisión más longevo y por ser el actor que ha representado por más tiempo a su personaje en el mundo.

