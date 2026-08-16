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Cómo será la misión espacial que buscará traer muestras de una luna de Marte: los objetivos

El proyecto apunta a analizar restos de polvo y rocas para responder preguntas sobre la formación de los planetas y la posible llegada de agua y compuestos esenciales para la vida

Miembros de los medios de comunicación filman los módulos de exploración y retorno que componen la nave espacial Martian Moons eXploration (Centro Espacial Tanegashima en Minamitane)
Miembros de los medios de comunicación filman los módulos de exploración y retorno que componen la nave espacial Martian Moons eXploration (Centro Espacial Tanegashima en Minamitane)
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Japón está preparando una misión especial llamada MMX para estudiar Fobos, una de las lunas de Marte. El objetivo principal es recoger al menos 10 gramos de material de la superficie de esta luna y traerlos a la Tierra.

Con esto, los científicos esperan entender mejor cómo se formaron las lunas de Marte y, al mismo tiempo, aclarar cómo llegaron el agua y otros materiales importantes a los planetas como el nuestro.

Fobos es una de las dos lunas que giran alrededor de Marte. Saber cómo se formó puede ayudar a responder preguntas sobre el origen del agua y de los compuestos necesarios para la vida en los planetas.

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Si los expertos logran descubrir cómo llegaron estos materiales, también podrán entender cómo se crearon las condiciones para que exista vida en la Tierra y en otros planetas rocosos.

El material que la misión MMX recoja en Fobos viajará de regreso en una cápsula especial. Si todo sale como está planeado, esa cápsula aterrizará en Australia en el año 2031.

¿Cómo será la misión MMX?

La nave MMX saldrá desde un centro espacial en Japón en los próximos meses. El viaje hasta Marte tomará varios años. Una vez que la nave llegue, se quedará dando vueltas alrededor del planeta durante unos tres años.

VisualesIA - Marte, Órbita, Espacio, Primer plano
La sonda no tripulada despega desde Tanegashima en los próximos meses y viaja hacia Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese tiempo, intentará posarse suavemente sobre Fobos para recoger polvo y rocas. Además, la nave observará desde lejos a Deimos, la otra luna de Marte, aunque no planea aterrizar allí.

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Para lograrlo, la misión incluye la participación de científicos y técnicos de Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos y Europa. Llevan un pequeño vehículo robótico llamado IDEFIX, que ayudará a analizar la superficie de Fobos directamente.

Los expertos llevan años debatiendo cómo se formaron Fobos y Deimos. Hay dos ideas principales. La primera sugiere que estas lunas nacieron después de que algo chocó contra Marte y lanzó fragmentos al espacio, que luego se juntaron para formar las lunas.

La segunda idea dice que Fobos y Deimos podrían ser asteroides que llegaron de otras partes del sistema solar y quedaron atrapados por la gravedad de Marte.

Saber cuál de estas ideas es la correcta ayudará a los científicos a entender cómo se crearon los planetas y cómo llegaron los materiales necesarios para la vida.

Según Patrick Michel, un científico francés que trabaja en el proyecto, si las lunas de Marte vinieron de otras partes del espacio, podrían tener pistas importantes sobre cómo apareció la vida en planetas como el nuestro.

¿Por qué Fobos es clave para el futuro?

Imagen en primer plano de la luna Fobos con una superficie irregular de color gris, marrón y blanco, cubierta de cráteres y surcos
La luna marciana Fobos (NASA/JPL-Caltech/Universidad de Arizona)

Además de investigar el pasado, la misión MMX también servirá para probar nuevas tecnologías. Los ingenieros quieren saber si Fobos podría usarse algún día como una especie de “base natural” para futuras misiones humanas a Marte. Si logran aterrizar y despegar de Fobos, eso ayudaría a planear viajes más largos y seguros para los astronautas.

Uno de los mayores retos técnicos fue diseñar las patas con las que la nave aterrizará en Fobos. Como la gravedad allí es muy baja, los ingenieros tuvieron que buscar una forma de que la nave no rebote o salga volando después del aterrizaje.

Japón ya tiene experiencia en misiones difíciles. En 2024, logró que su sonda SLIM aterrizara en la Luna, aunque el aparato terminó volcado. A pesar de eso, la sonda siguió funcionando y enviando datos. Además, en 2020, otra misión japonesa trajo a la Tierra polvo de un asteroide lejano, mostrando que pueden recoger y devolver muestras con éxito.

La investigación busca resolver si Fobos y Deimos nacieron de un impacto o fueron asteroides capturados (Centro Espacial Tanegashima en Minamitane)
La investigación busca resolver si Fobos y Deimos nacieron de un impacto o fueron asteroides capturados (Centro Espacial Tanegashima en Minamitane)

Por su parte, la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, ya tiene el rover Perseverance trabajando en Marte. Este vehículo ha recogido muestras que algún día podrían ser traídas a nuestro planeta, aunque el proyecto enfrenta retrasos.

La misión MMX de Japón es un paso importante en la carrera por explorar Marte y sus lunas. Si todo sale bien, pronto los científicos podrán estudiar directamente en la Tierra materiales traídos de otro mundo, lo que podría ayudar a responder las grandes preguntas sobre el origen de la vida y el futuro de la exploración espacial.

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