Livia Brito ganó demanda contra el fotógrafo Ernesto Zepeda

Livia Brito inició el 2022 con una victoria en los tribunales, luego de que una jueza de control desestimara el proceso legal interpuesto por el fotógrafo, Ernesto Zepeda, quien hace más de un año en junio del 2020 denunció a la actriz cubana y su pareja, Mariano Martínez de presuntamente haberlo agredido, cuando ambos se encontraban en Cancún y el paparazzi intentaba tomarle unas fotografías en contra de su consentimiento.

Fue durante la última semana del 2021 que la disputa legal culminó marcando un precedente en el espectáculo mexicano, pues el caso fue considerado por una jueza mexicana “como un ataque a la privacidad e intimidad de las personas”.

En la audiencia se determinó que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización viola el derecho de dignidad humana, y que la pretensión de los entonces imputados era proteger su integridad y privacidad. Por lo tanto, la jueza mexicana dictó una orden de no vinculación a proceso.

Y es que la actriz cubana y su pareja, pudieron haber pasado en prisión de 10 a 18 años, lo correspondiente a la pena por robo con violencia en el estado de Quintana Roo, según reveló Ernesto Zepeda en una pasada entrevista para Ventaneando.

La actriz pudo haber explotado contra el fotografo por asuntos de trabajo, aseguró Pati Chapoy (Foto: Instagram/@liviabritopes)

El fotógrafo había pedido para resarcir el daño alrededor de 300 mil pesos causados por las agresiones en su contra y la pérdida de sus herramientas de trabajo, pues tuvo que pagar cuentas médicas, los honorarios de su abogado y la renta mensual de equipo fotográfico, además de que los daños materiales que sufrió ascienden a más de 80 mil pesos mexicanos.

Livia admitió que su conducta no fue la indicada y pidió una disculpa a sus seguidores: “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento [...] me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido”, señaló primeramente.

“Le solicité que borrara las fotos [...] y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné con una cachetada hacia él”, contó la intérprete del Triunfo del amor.

Livia Brito y Ernesto Zepeda (Foto: Captura de pantalla Ventaneando/Instagram@liviabritopes)

Y aunque el fotógrafo, Ernesto Zepeda puede apelar esta sentencia, prefirió interponer otra denuncia en contra de Brito, ahora por daño moral. Según el abogado de la actriz para la revista TVyNotas, la intérprete cubana tiene toda la ventaja nuevamente en esta nueva batalla legal, pues los antecedentes apuntan a que la violación de su privacidad debe tener una penalidad.

Fue el pasado abril que el fotógrafo dio detalles exclusivos al programa Despierta América, que la famosa ha decidido contrademandarlo por haber invadido su privacidad, por lo que ahora él enfrenta un nuevo proceso legal.

“Ella alega que la privacidad debe de respetarse, y es cierto, pero al ser figura pública debe de entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente o que no le tomen una foto”, explicó a sus declaraciones confiado en que la contrademanda solicitada por la cubana no obtendrá seguimiento.

El fotógrafo también destacó que no cree que esta demanda proceda, pues al ser Livia una figura del espectáculo y haberse encontrado en un lugar público cuando sucedieron los penosos hechos, podría ser fotografiada sin que esto incurra en alguna sanción.

