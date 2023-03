Así fue el día que el Señor Aguilera conoció a Xavier López “Chabelo”

"En familia con Chabelo" se transmitió durante casi 50 años, su primera emisión fue el 26 de noviembre de 1967 (Foto: Instagram Chabelo)

Este 25 de marzo se dio a conocer que Xavier López Chabelo murió a los 88 años tras complicaciones abdominales. Ante esto, el mundo de la farándula latinoamericana se vistió de luto y El Señor Aguilera fue uno de los allegados al famoso que externó sus condolencias.

Y es que, Jorge Alberto Aguilera colaboró durante décadas en el programa En Familia con Chabelo y es ampliamente reconocido por su sección Cuates de Provincia.

“Era un profesional para mí, una gran aventura el poder estar con don Xavier más de la mitad del programa. El 17 de febrero es su cumpleaños, yo lo sentí muy contento, nos quedamos de ver para hacerle una entrevista y ya no se dio”, contó para Foro TV durante la mañana de este sábado.

Así, en una antigua entrevista que el amigo de Chabelo dio para Infobae México recordó como fue la primera vez que vio a este ícono de la televisión mexicana.

señor aguilera y chabelo (Archivo)

El primer encuentro del Señor Aguilera y Chabelo

Desde las 07:00 horas, por casi 50 años la mañana del domingo perteneció a Chabelo y sus cuates de provincia, sus catafixias, su escalera loca y sus Muebles Troncoso, en las emisiones que sólo se interrumpieron unas 10 veces por transmisiones que ocuparon su espacio y por emergencias públicas de salud como la influenza AH1N1 de 2009, por la prohibición de concentración masiva de personas en lugares cerrados, así como durante los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 y la visita del Papa Benedicto XVI a México.

Jorge Alberto el señor Aguilera, quien participó desde 1990 y hasta la última emisión del programa recordó como una casualidad y su talento lo hicieron no sólo ingresar al programa sino incluso encontrar el amor y formar su propia familia.

“1990, en mayo, llego por invitación de Xavier López, anteriormente yo había estado en otro programa emblemático de la televisión mexicana que fue XETU, yo era locutor del Canal de las estrellas, con mi voz se lanzó el tema del canal, yo era locutor y director de Radio Mil, en La pantera y Espacio 59. El señor López me invita, porque yo conocí, porque fue conductora de XETU, a Gabriela Michel que fue colaboradora muy cercana del señor López, en el inter nos encontramos y ella me recomienda para que esté como locutor en el programa de En Familia”, comentó y agregó:

Xavier López nació en Chicago,Illinois el 17 de febrero de 1935 (Foto: Archivo)

“Después de encontrarnos tanto tiempo, nos reencontramos con el programa de Xavier después de la recomendación de ella, nos encontramos en algunas sesiones de grabación como locutores de Canal 2 y dije ‘me la encuentro por todos lados, pues mejor me caso con ella’ y entonces ya se hizo ahí el tema de ‘En Familia’”, recordó sonriente el locutor que ha sido la voz institucional de importantes proyectos para Disney y las tiendas Sanborns.

Después de una sola junta con Chabelo, al día siguiente lo presentó ante la producción como parte del equipo, y el señor O’Farril ya estaba muy de acuerdo: “Me quedé en el programa más de 26 años”.

“Para mí fue muy impactante conocerlo (a Chabelo), fui a verlo a su oficina en la colonia Nápoles. Llego, me empieza a hablar, digo ‘A ver, espérame tantito, ¿Dónde está Chabelo?’ porque no era fácil digerir, aunque ya lo sabíamos, su tono de voz, es una voz muy entera, una voz natural muy sobresaliente”, expresó.

Jorge Alberto Aguilera tiene una prolífica carrera en la locución comercial y el doblaje (Foto: ADR Netwoks)

Y es que el señor Aguilera notó de inmediato que el actor cómico y presentador podía dividir su personalidad estando frente y detrás de las cámaras:

“Xavier López es una persona completamente diferente a Chabelo, son dos personalidades, Xavier como el productor, padre de familia, amigo, es completamente diferente a Chabelo, como que se ‘switchan’, como que hay un botón y son dos personalidades completamente diferentes. Aparece Chabelo Pastrana, hace de las suyas, se divierte, cotorrea, hace sus chistes, se mete con la gente.... Me tocó en estos 26 años, en todo este tiempo Xavier López podía quedarse incluso afónico, ronco y no le salía la voz, pero entraba el personaje de Chabelo y la voz le salía, estando afónico. Nos retiramos cuando él tenía 80 años, trabajó con esta voz mucho tiempo, estaba al pendiente de que sus cuerdas estuvieran muy bien, cantaba, vocalizaba, estaba muy al pendiente del manejo de su voz y eso se notó hasta el último momento”

Respecto a la fama que se le ha atribuido al Xavier López en cuanto a su personalidad rígida a la hora de trabajar, el señor Aguilera concordó en que su disciplina y meticulosidad lograron que el proyecto haya sido exitoso a lo largo de los años.

Participó en "En familia" desde 1990 y hasta la última emisión, en 2015 (Foto: Archivo)

“Yo creo que como todos, la gente tiene que ver que todas las cosas marchen. Yo creo que el señor López, en lo que yo logré ver a lo largo de casi 27 años, si tú llegas a tu trabajo a tiempo, limpio, llegas a hacer lo que te corresponde, no te metes en problemas, cumples, no tienes un solo problema. De que era estricto evidentemente sí lo era, pero con la gente que no cumplía con esos parámetros, pero es una gente que le gusta ensayar, no pasa absolutamente nada”

Y es que algo notable que destacó Aguilera es el hecho de que al público asistente a En familia siempre se le trató muy bien, y eso gracias a la preocupación de Chabelo por atenderlo de forma acogedora.

“Con el público, yo creo que nadie que yo conozca, no creo que alguien le haya tenido tanta deferencia al público, el programa se producía como un show, arrancábamos al público que era lo más importante para don Xavier, era recibirlo, meterlo prontamente al estudio, tratarlo bien, empezar cuanto antes para no tenerlo ahí sentado como en los otros programas de televisión, de volada. Yo entraba y platicaba con el público, sacábamos a los concursantes previos que había que tener para hacer algunos ensayos, de repente cuando se terminaba uno de los bloques bajaban las cortinas como si fuera un escenario de teatro y en seguida platicábamos con el publico para hacer una rifa, sacar otros concursantes, para tenerlos entretenidos, el público era lo que nos exigía más el señor López que cuidáramos, ‘a mí me puedes decir misa, pero el púbico es lo más importante’

"El señor Aguilera" incorporó a la sección de "Los cuates de provincia" datos e información de cada estado desde donde llamaban los niños del público (Foto: Captura de pantalla)

La popularidad del programa era tal que cada quince días se recibían a alrededor de 1500 personas que eran acomodadas en el foro 2 de Televisa San Ángel, con la responsabilidad y logística que una aglomeración de esta magnitud conlleva:

“Teníamos dos partes del programa, la primera parte tenía 800 personas, y la segunda parte de ese mismo programa eran otras 800 personas. Había que estar al pendiente de que estuvieran bien, sin accidentes, todo un trabajo de producción. Se grababan a las 8 de la mañana y otro a las 11:30, sábados y domingos. El viernes se ensayaba el programa que grabábamos el sábado, y después de terminar como a las 4 de la tarde el programa del sábado, volvíamos a ensayar el programa del domingo, y grabábamos el programa el domingo, que era el que se pasaba el siguiente domingo. Y entonces el siguiente fin de semana nosotros no trabajábamos, era uno sí y uno no”.

Cómo surgió Cuates en provincia

Un sello distintivo del programa fue la sección de los ‘Cuates de provincia’, donde se enlazaban telefónicamente con niños desde el interior de la República para realizar una dinámica donde ganaban premios de los patrocinadores.

Jorge Alberto afirma que la personalidad de Chabelo se dividía entre el personaje y Xavier López, muy diferentes entre sí (Foto: Captura de pantalla)

“Fue algo que se le ocurrió a don Xavier y lo empezó a conducir no sé si Gustavo Ferrer o El mago Frank, a mí se me ocurrió darle un contenido, hablar de los estados, de la comida, eso ya fue idea mía. Incluso hay memes, se burlan de nosotros, porque evidentemente no hay provincia en México, aquí hay estados. Después hicimos ‘Los cuates de Latinoamérica’, eso sí me tocó a mí, para ir pidiendo cartas de la gente que nos veía desde Canadá, Estados Unidos Centro y Sudamérica e hicimos otra mecánica para darles cabida, nos fue muy bien, recibíamos cartas de Perú, Venezuela , Argentina, Colombia, Ecuador, Chile. El señor era el director y productor del programa, él sugería, hacemos un peloteo, checamos si se puede o no se puede y decía ‘ahí te lo encargo’. Nos poníamos de acuerdo de muchos detalles, los juegos, el público del lado izquierdo y derecho”, recordó.