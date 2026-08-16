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Sentencian a 17 años de prisión a dos integrantes de “Los Ticos” en el Edomex: eran considerados objetivos prioritarios de la fiscalía

La investigación del Ministerio Público permitió ubicar, detener y llevar ante un juez a dos integrantes de una organización que atacaba conductores en zonas urbanas del municipio

Sentencian a 17 años de prisión a dos integrantes de “Los Ticos” en el Edomex: eran considerados objetivos prioritarios de la fiscalía. Crédito: FGJEM
Sentencian a 17 años de prisión a dos integrantes de “Los Ticos” en el Edomex: eran considerados objetivos prioritarios de la fiscalía. Crédito: FGJEM
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Dos integrantes de la banda delictiva “Los Ticos” fueron sentenciados a 17 años y seis meses de prisión por robo de vehículo con violencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que los identificó como objetivos prioritarios dentro de la estrategia estatal para el combate a ese delito.

Rey David Pérez Noriega y Sebastián Alejandro Rivera Fernández despojaron a una víctima de su automóvil el pasado 20 de junio de 2025 en la colonia General Cárdenas del Río. Un juez dictó la sentencia después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en el delito. Además de la pena de prisión, ambos recibieron la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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Quiénes son los sentenciados y qué banda integraban

Pérez Noriega y Rivera Fernández formaban parte del grupo delictivo autodenominado “Los Ticos”, una organización dedicada al robo de vehículos con violencia cuya zona de operación se concentra en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Dentro de la estrategia que la FGJEM despliega para combatir este tipo de delito, ambos sujetos eran catalogados como objetivos prioritarios, lo que indica que las autoridades los tenían identificados como operadores activos y de alto perfil dentro de la estructura criminal.

La sentencia representa uno de los resultados concretos de esa estrategia focalizada, que busca desarticular grupos organizados que operan de forma sistemática en zonas específicas del Estado de México.

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El robo que derivó en la condena

Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2025. La víctima se encontraba a bordo de un automóvil Chevrolet, tipo Beat, modelo 2018, color blanco, sobre la calle Constelación, en la colonia General Cárdenas del Río, dentro del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Sentencian a 17 años de prisión a dos integrantes de “Los Ticos” en el Edomex: eran considerados objetivos prioritarios de la fiscalía. Crédito: FGJEM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, los dos sentenciados la interceptaron y la despojaron del vehículo mediante violencia. El hecho se enmarca en el patrón de operación de “Los Ticos”: ataques directos a conductores en zonas urbanas del municipio para apoderarse de sus automóviles.

El caso no fue un hecho aislado para las autoridades. La FGJEM ya contaba con información sobre la banda y sus integrantes, lo que permitió que la investigación avanzara con rapidez una vez que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento del robo.

Cómo avanzó la investigación y el proceso judicial

Al recibir la denuncia, el agente del Ministerio Público inició de inmediato las investigaciones correspondientes. Con base en la información disponible, identificó a Pérez Noriega y Rivera Fernández como los probables responsables del hecho.

A partir de esa identificación, el Ministerio Público solicitó ante una autoridad judicial la emisión de una orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo con violencia. La orden fue concedida y posteriormente cumplimentada.

Automóvil negro, cinta amarilla FGJEM, letrero con emblema FGJEM, pistola en asiento, marcadores de evidencia.
Sentencian a 17 años de prisión a dos integrantes de “Los Ticos” en el Edomex: eran considerados objetivos prioritarios de la fiscalía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez detenidos, ambos sujetos fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario de la zona, donde quedaron a disposición de un juez. Tras el análisis de la información y las pruebas presentadas por la FGJEM, el juzgador determinó la responsabilidad plena de los acusados.

La condena: 17 años y seis meses, más suspensión de derechos

El juez a cargo del caso sentenció a Rey David Pérez Noriega y a Sebastián Alejandro Rivera Fernández a 17 años y seis meses de prisión por el delito de robo de vehículo con violencia.

La pena privativa de libertad se complementó con la suspensión de sus derechos civiles y políticos, una consecuencia jurídica que acompaña a las condenas de esta naturaleza en el marco legal del Estado de México.

La resolución se produce en el contexto de una política de persecución focalizada de la FGJEM contra grupos que operan de manera organizada y reiterada en municipios con alta incidencia de robo de vehículos, entre los que Atizapán de Zaragoza figura como uno de los territorios de mayor atención para las autoridades estatales.

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