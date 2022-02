Eduardo Yáñez apoyó a Livia Brito en contra del fotógrafo Ernesto Zepeda

Ambos actores fueron protagonistas de escándalos al presuntamente haber agredidos a la prensa (Fotos: EFE // Cuartoscuro)

Eduardo Yáñez mostró su apoyo a Livia Brito, quien fue protagonista de una polémica por presuntamente haber agredido al fotógrafo Ernesto Zepeda y robado su equipo de trabajo en 2020, pues dijo que lo que supuestamente hizo su compañera contra el paparazzo él también lo habría hecho.

Entre los artistas que se han visto en el ojo del huracán por haber agredido a algún reportero o fotógrafo ha resaltado Eduardo Yáñez, pues en 2017 golpeó a un comunicador durante una alfombra roja, momento que volvió viral en redes sociales y tuvo un impacto legal en el actor.

En este contexto, Yáñez compartió que, según su opinión, los fotógrafos deben de pedir permiso a los artistas antes de captarlos aunque estén en un lugar público, principalmente cuando están vacacionando. Aseguró que él aceptaría una foto de quien se la pida, pero tiene que existir la comunicación entre el artista y esa personas para que no haya problemas.

La actriz continúa en un proceso legal contra el fotógrafo, quien perdió la contrademanda que inició Brito en contra de él (Foto: Instagram/@liviabritopes)

“Si tú eres un paparazzo y ves que voy de vacaciones con mi pareja, ching*n de tu parte. Si vienes y me dices: ‘¿Te puedo hacer unas tomas?’ (...) Tu dinero te lo fuiste a gastar ahí sabiendo que ibas a tener cierta intimidad, quizás no tanta, pero si hay gente del hotel y vienen y te piden una foto, yo la doy, no hay pedo, ¿qué tiene?”, dijo en entrevista con Laura Estrada.

Agregó que si él hubiera estado en la situación que vivió su colega con el fotógrafo, hubiera reaccionado de la misma forma y es por ello que la apoya.

“Ahora, si el paparazzo viene y dice: ‘Déjame hacerte unas fotos’, yo te aseguro que la chava no hace pedo. Todavía que está haciéndose el escondido y haciéndola de pedo, yo la verdad sí lo agarro a madrazos”, comentó Eduardo.

Y es que fue en junio de 2020 cuando Ernesto Zepeda hizo público que Brito y su novio le rompieron su cámara fotográfica cuando él estaba retratándolos. El altercado se dio a las afueras del hotel Óleo, en la Riviera Maya. La actriz aseguró que su reacción se debió a que habían irrumpido su privacidad, aunque confesó que no había sido la mejor forma de actuar.

Brito en su momento se disculpó, pero negó haber agredido a Zepeda al punto de hacerlo sangrar (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

Livia negó que hubiera despojado de sus pertenencias al paparazzo o arruinado su equipo de trabajo, así como también dijo que sólo le había dado una cachetada. Zepeda en su momento mostró imágenes de su rostro ensangrentado, pues supuestamente habría recibido una golpiza por parte de la pareja.

El protagonista de telenovelas dijo durante la plática con Estrada que las veces en que él ha agredido comunicadores sí han afectado su nombre, pues existen personas que se quedan con una imagen errónea de él.

Compartió que el incidente que ocurrió hace cinco años con el reportero Paco Fuentes es algo del pasado, pues se considera una persona que “evoluciona” para bien o para mal, por lo que ha cambiado y su conducta hoy es diferente.

Yáñez comentó que su reacción violenta con los comunicadores se debe a que le molesta cómo se comportan con él (Foto: EFE/Telemundo)

También mencionó que hay periodistas con lo que tiene una muy buena relación porque no buscan una reacción negativa de él, pero hay otros que lo molestan por la forma en que lo tratan para obtener una declaración.

“(Me hace enojar) La hipocresía primero que nada, la ignorancia, el que te quieran manipular para que hables de otra persona (...) Si no contestas (dicen) ‘se negó a hablar con la prensa’, ‘se enojó con la prensa y se negó a hablar’”, mencionó acerca de las noticias que se publican acerca de él.

