La demanda de fotógrafo a Livia Brito aún no termina: “Es muy pronto para cantar victoria”

Livia Brito y su novio Mariano Martínez reaccionaron violentamente contra Ernesto Zepeda en junio de 2020 (Foto: Captura de pantalla Ventaneando/Instagram@liviabritopes)

La actriz Livia Brito terminó el año con una noticia favorable para ella, pues una jueza determinó que la cubana vivió un ataque a su privacidad e intimidad por parte del fotógrafo Ernesto Zepeda, quien denunció a la protagonista de La desalmada en junio de 2020 luego de ser agredido por la actriz y su novio.

Ahora, Brito ha quedado absuelta por el delito de robo con violencia, mismo que denunció el paparazzi luego de haber tenido un encontronazo con Livia en las playas de Cancún, Quintana Roo, donde intentó captarla en imágenes cuando vacacionaba con su pareja.

Esta batalla legal que ha durado casi año y medio ha tenido varios momentos. Cuando se dio a conocer el caso, Livia admitió públicamente que su conducta al golpear al fotógrafo no fue la indicada, aunque expresó que sólo “le dio a una cachetada” a Zepeda, versión opuesta a lo declarado por el reportero, quien también denunció que la cubana y Mariano Martínez lo despojaron de sus pertenencias y arruinaron su costoso equipo de trabajo, además de haberle provocado una aparatosa herida en la frente. Ernesto Zepeda declaró que la pareja le rompió su cámara fotográfica cuando se dio el altercado a las afueras del hotel Óleo, en la Riviera Maya.

La actriz perdió proyectos laborales cuando explotó el escándalo, sin embargo pudo obtener el rol principal de 'La desalmada' (Foto: Instagram/@liviabritopes)

Todo este tiempo Livia había evitado el tema ante la prensa e incluso dejó de acudir a un par de audiencias celebradas virtualmente debido a la pandemia: “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad; me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó, reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él”, dijo en su momento la también protagonista de Médicos: Línea de vida.

Apenas en junio de 2021, el fotógrafo expresó su preocupación por no ver avances en su caso, criticó a la Fiscalía de Quintana Roo y expresó su inconformidad por el atraso: “Soy Ernesto Zepeda, fotógrafo, paparazzi de Cancún. Hace un año, la actriz Livia Brito y su novio Mariano Martínez me golpearon y robaron mi equipo de trabajo. Un año en el que no se han comunicado para reparar su error”.

Ernesto Zepeda interpuso también una demanda por daño moral contra Brito (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

“Un año en el que la fiscalía de Quintana Roo ha mostrado una lentitud inusual en el caso. Un año en el que el Ministerio Público contó desde el principio con los elementos, testigos, videos que son del dominio público para pasarle al juez la carpeta y se judicializara. Esto no ha recurrido”, expresó para Ventaneando.

Ahora, en la audiencia celebrada la última semana de 2021, se determinó que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización viola el derecho de dignidad humana, por lo que la jueza de control Silvia Verónica Solís Lizama dictó una orden de no vinculación a proceso con la que la actriz de 35 años libró la posibilidad de entrar a la cárcel.

Ante la noticia que se ha difundido este día 3 de enero, Ernesto Zepeda reaccionó y compartió con Infobae México que, aunque no puede dar mayor información, ya apeló la resolución de la jueza:

“De momento no puedo dar entrevistas, pero lo que te puedo decir es que es muy pronto para cantar victoria. Se hizo apelación de la resolución de la juez. Entonces sigue y seguirá. Ya se le demandó por lo civil en la Ciudad de México, la penal está en apelación en Cancún y seguiré todas las instancias necesarias”, compartió el reportero gráfico.

Zepeda, experimentado paparazzi que ha fotografiado a celebridades como Luis Miguel, además de apelar a la sentencia, interpuso una denuncia contra Livia por daño moral.

SEGUIR LEYENDO: