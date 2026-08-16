Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Uno de estos incumplimientos pueden dejar a un hombre o a una mujer en Colombia sin pensión: aplica para Colpensiones y los fondos privados

Errores de actualización, inasistencia a controles y omisiones legales crean riesgos para quienes ya cumplen la edad y obtuvieron el beneficio

Imagen de referencia. Cada maestro pensionado debe presentar una demanda individual para acceder a los beneficios reconocidos por el Consejo de Estado - crédito Colprensa
En Colombia hay cerca de 2,26 millones de personas pensionadas en total. La gran mayoría se concentra Colpensiones (1,9 millones de pensionados), mientras que los fondos privados registran alrededor de 395.000 personas jubiladas - crédito Colprensa
Guardar

La pensión en Colombia se reconoce a los trabajadores que cumplen la edad (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres) y las semanas mínimas (1.300 semanas para los hombres y 1.250 para las mujeres), y certifican los requisitos ante el fondo de ahorro respectivo.

Aun después de ese reconocimiento, la ley permite suspender, cancelar o retirar la mesada si se detectan faltas graves o si dejan de cumplirse condiciones exigidas para conservar el beneficio.

Una persona puede perder la pensión en Colombia por:

  • Fraude.
  • Uso de documentos falsos.
  • Información incompleta o adulterada.
  • Pérdida de los requisitos en una pensión por invalidez o de sobrevivientes.
  • Inasistencia injustificada a revisiones médicas.
  • Falta de respuesta a requerimientos de actualización de datos e incompatibilidades previstas por la ley.

Por supuesto, en 2026 las entidades mantienen controles de verificación sobre estos beneficios. Esto aplica tanto en el régimen público administrado por Colpensiones como en fondos privados. Según el caso, la consecuencia puede ser una suspensión temporal del pago, la cancelación de la mesada o la pérdida definitiva del derecho.

PUBLICIDAD

Pesos colombianos-Colombia
En Colombia, una pensión es un ingreso mensual vitalicio que protege económicamente a una persona y a su familia - crédito Colprensa

La pensión no queda al margen de controles legales después de ser otorgada. Las entidades revisan si se mantuvieron los requisitos que dieron origen al beneficio y si el afiliado o beneficiario cumple las obligaciones posteriores.

Fraude y documentos falsos pueden llevar a la revocatoria

La causal más grave es el fraude o la falsedad documental. Si se comprueba que la pensión se reconoció con datos falsos, documentos adulterados o información incompleta, la entidad puede iniciar la revocatoria del acto administrativo que otorgó el beneficio.

Dentro los supuestos descritos figuran:

  • Inconsistencias en registros de cotización.
  • Certificaciones laborales falsas.
  • Alteraciones en la historia laboral para simular semanas no cotizadas.
  • Uso de identidades, registros civiles o certificados médicos alterados para acreditar parentesco o una condición de invalidez.

En esos casos, la persona no solo pierde la mesada. El sistema también ordena devolver los dineros pagados por medio de cobro coactivo y remite el expediente a la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos contra la administración pública o la seguridad social.

PUBLICIDAD

Revisiones médicas son clave en la pensión por invalidez

La pensión por invalidez se concede cuando el trabajador pierde al menos el 50% de su capacidad laboral, según la evaluación médica oficial. A partir de ese momento, las administradoras pueden ordenar revisiones periódicas para examinar la evolución de esa condición.

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
Colpensiones se convertirá en el fondo de ahorro más grande de Colombia en caso de que entre en vigor la reforma pensional de Gustavo Petro - crédito Colpensiones/Colprensa

Si una valoración posterior concluye que esa pérdida ya no existe o que quedó por debajo del mínimo exigido, la pensión puede retirarse o reemplazarse. La ley también autoriza suspender el pago cuando el beneficiario no asiste sin justificación a los controles médicos o no entrega los informes solicitados.

Si la inasistencia se prolonga y no se justifica, la consecuencia puede ir más allá de una interrupción temporal del giro. El beneficio incluso puede terminar de forma definitiva.

Pensión de sobrevivientes: así pueden perderse las condiciones

Las pensiones de sobrevivientes dependen de que los beneficiarios conserven las exigencias legales que permitieron su reconocimiento. Si dejan de cumplir requisitos como edad, dependencia económica o permanencia en una unión reconocida, el derecho puede extinguirse.

La ley 100 cita dos ejemplos concretos. Uno es el del hijo beneficiario que deja de estudiar y supera la edad límite; el otro es el del cónyuge que no puede demostrar la dependencia económica que sustentó el reconocimiento inicial.

La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia - crédito Presidencia de Colombia
La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

Actualización de datos y actividades incompatibles también ponen en riesgo la mesada

Las entidades pensionales pueden exigir la actualización de datos personales y de contacto para notificar revisiones médicas, cambios legislativos o trámites obligatorios. Si el pensionado no atiende esos requerimientos a tiempo, la mesada puede quedar suspendida hasta que aclare la información.

Dicho escenario no supone por sí mismo la pérdida definitiva de la pensión. Aun así, sí puede frenar el giro durante periodos significativos si el procedimiento no se cumple dentro de los plazos legales.

También existen incompatibilidades asociadas al tipo de pensión recibida. En invalidez, hacer labores que contradicen el diagnóstico que originó el beneficio puede dar lugar a una revisión y a una posible suspensión. Mientras que reincorporarse al sector público sin las excepciones previstas también genera incompatibilidad y suspensión inmediata de la mesada pensional. El efecto de volver a trabajar no es igual para todos los pensionados.

Temas Relacionados

PensiónTrabajadoresHombres y MujeresColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Yepes reunirá a leyendas del fútbol colombiano en El Campín para ayudar a damnificados del terremoto

La jornada solidaria será el viernes 21 de agosto y busca recaudar recursos para las familias y comunidades afectadas por la emergencia

Mario Yepes reunirá a leyendas del fútbol colombiano en El Campín para ayudar a damnificados del terremoto

Bogotá abrió 10.000 cupos para aprender inglés gratis y virtual con el programa Yes, Bogotá!: así puede inscribirse antes del 17 de agosto

El programa arrancará el 7 de septiembre de 2026 y busca conectar a mayores de edad con vacantes en BPO, turismo, tecnología, gastronomía e industrias audiovisuales

Bogotá abrió 10.000 cupos para aprender inglés gratis y virtual con el programa Yes, Bogotá!: así puede inscribirse antes del 17 de agosto

Cerrarán centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja: “Se suspenderá la recepción de donaciones”

Más de 1.300 toneladas de ayudas han sido enviadas desde la capital del país, mientras que los equipos de voluntarios refuerzan la respuesta en departamentos como Chocó y Quindío, además de evaluar las necesidades de las poblaciones

Cerrarán centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja: “Se suspenderá la recepción de donaciones”

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, confirmó la muerte de tres de sus familiares en medio del terremoto del 10 de agosto

El reconocido narrador de fútbol agradeció el apoyo recibido tras más de 72 horas de labores de rescate en el edificio Ana Pilar, que resultó gravemente afectado por el devastador sismo que se sintió con fuerza en el suroccidente

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, confirmó la muerte de tres de sus familiares en medio del terremoto del 10 de agosto

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

El defensor central de la selección Colombia presentó exámenes físicos con la “Vecchia Signora” sobre el mediodía italiano de este lunes 16 de agosto

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

Tatán Mejía hizo una reflexión tras el terremoto: “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”

“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”: Catalina Aristizábal despide a Yamile Humar con una emotiva publicación

La Liendra respondió a las críticas de un seguidor por aprovechar el terremoto y lanzar un documental: “Me están funando”

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Deportes

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

Deportivo Pereira volvió a los entrenamientos tras el sismo de 7,4 grados que afectó a la ciudad

DT de Luis Suárez en el Sporting Lisboa defendió al colombiano de los abucheos de la hinchada: “La gente se cree todo lo que lee”

Campeona del mundo colombiana de tiro con arco narró el drama que vive el deporte en Pereira tras el sismo: “Este sueño de diez años se rompió”

Jhon Lucumí presentó los exámenes médicos para ser oficializado como nuevo jugador de la Juventus de Italia