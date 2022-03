Sting hace un conmovedor llamado al interpretar su canción “Russians”: “Paren la guerra”

El cantante pidió ayuda para Ucrania (Foto: Instagram/@theofficialsting)

El cantante y compositor Sting utilizó sus redes sociales para compartir una presentación acústica de su canción Russians y con un emotivo mensaje pidió que los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania paren. El bajista calificó la decisión del gobierno ruso como “sangrienta y lamentablemente errónea”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico británico explicó que muy pocas veces ha cantado dicha canción ya que no encontraba un motivo personal para poderla interpretar después de su publicación en 1985. Ahora, con un mensaje que ha sido aplaudido por sus seguidores, Sting calificó las decisiones del gobierno ruso de manera negativa y confesó que este fue el motivo principal para volver a cantar una melodía que habla sobre entender que “los rusos también aman a sus hijos”.

“Sólo rara vez he cantado esta canción en muchos años desde que fue escrita, porque nunca pensé que sería relevante otra vez. Pero, a la luz de la decisión sangrienta y lamentablemente errónea de un hombre de invadir a un vecino pacífico y poco amenazante, la canción es, una vez más, una súplica para nuestra humanidad común”, expresó como inicio de su mensaje escrito para el video que ya cuenta con más de 350 mil reproducciones en menos de 24 horas de haber sido publicado.

Sting tiene 70 años de edad (Foto: Instagram/@theofficialsting)

El intérprete de otros éxitos como Shape Of My Heart, Englishman In New York o What Could Have Been señaló que la canción era dedicada con mucho afecto y solidaridad a los ucranianos que continúan con su lucha en contra del gobierno de Vladímir Putin y la decisión que para el cantante es una “tiranía brutal”, pues también mencionó a los habitantes rusos que han sido arrestados y encarcelados por algunas manifestaciones en contra del líder de Rusia y las decisiones que se han tomado en contra del país europeo.

“Para los valientes ucranianos que luchan contra esta tiranía brutal y también para los muchos rusos que están protestando contra esta indignación a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento”, agregó el artista de 70 años de edad.

La canción fue publicada por primera vez en 1985 (Foto: Instagram/@theofficialsting)

Gordon Matthew Thomas Sumner el cual es su nombre oficial utilizó parte de la letra de la canción para pedir que la guerra entre ambas naciones pare ya que para él los más afectados son los menores de edad que viven un futuro incierto y que posiblemente pueden llegar a tener pérdidas no solo económicas o materiales, sino incluso de familiares que se encuentran en el ejército o tendrían que apoyar de manera armada a la defensa de su soberanía. Sting también compartió información sobre un almacén donde se pueden donar suministros que son enviados a los habitantes de Ucrania que más los necesitan y las fuerzas armadas de dicho país.

“Nosotros, todos nosotros, amamos a nuestros hijos. Paren la guerra. Los suministros enviados a este almacén en Polonia se entregan en coordinación con las Fuerzas Armadas de Ucrania y se garantizan que van a las personas más necesitadas”, finalizó antes de compartir más información sobre su petición de poder apoyar.

El video ya es de lo más comentado en su red social (Foto: Instagram/@theofficialsting)

Russians es una canción de Sting, de su álbum debut en solitario, The Dream of the Blue Turtles, lanzado en junio de 1985 y lanzado como sencillo en noviembre. La canción es un comentario y una súplica que critica la entonces dominante política extranjera de la Guerra Fría y la doctrina de destrucción mutua asegurada (MAD) por parte de los Estados Unidos y la entonces existente Unión Soviética. El músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista, y más tarde como cantante y bajista del grupo musical The Police estuvo acompañado de la directora Malogorzata Szumowska y Ramiro Belgardt.

