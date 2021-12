Paty Navidad hizo nueva cuenta de Instagram y la volvieron a vetar

Instagram dio de baja la primer cuenta de la famosa desde julio (Foto: Twitter)

Paty Navidad ha sido una de las pocas celebridades que se mostró en contra del COVID-19, incluso hasta el momento sigue sin creer en dicho virus aunque hace unos meses se contagió en el reconocido reality show MasterChef Celebrity. El pasado julio, la famosa fue vetada en plataformas como Instagram y Twitter porque compartía información dudosa en torno a la pandemia y a otros temas que generaban polémica.

La actriz no quiso rendirse y el pasado martes 7 de diciembre, decidió hacer un nuevo intento y retomó actividades en Instagram. La interprete de la telenovela Por amar sin ley, intentó mantener un perfil completamente diferente y no verificó su cuenta como oficial.

De hecho, antes del cierre de la cuenta, Paty compartió con un seguidor a través de un comentario que, esperaba que no le quitarán el perfil: “Deseo con el alma no me quiten esta cuenta también. ¡Abrazo de luz!’’.

Tenía apenas 18 publicaciones las últimas eran un video donde cocinaba ceviche al estilo Sinaloa y otro post invitando a donar juguetes y ropa para las personas de la Sierra Tarahumara.

La famosa esperaba que no le quitaran su segunda cuenta (Foto: Captura de pantalla)

Varios internautas comenzaron a darle la bienvenida ante su regreso y también dieron el anuncio en diferentes cuentas de fans de la artista. Con la noticia de su cierre en la ya mencionada red social, sus seguidores hicieron algunos comentarios al respecto: “Pero como que ya se la volvieron a cerrar porque le doy clic a la cuenta y dice usuario no encontrado”, “Era su cuenta real”, “La vamos a extrañar por acá”, “Nos harán falta sus recetas”, “Ojalá que pronto se haga otro Instagram”.

Por el momento Paty Navidad no ha dado ninguna declaración en cuanto a lo que sucedió. Es importante señalar que el mes pasado la famosa acudió a los Premios de la Radio y causó revuelo por declarar que nunca tuvo COVID-19 durante su participación en el concurso.

“La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación pero nada más”, reveló Paty.

En su encuentro con los medios, destacó que el motivo por el cual acudió al hospital fue porque varios de sus compañeros del programa sí presentaron síntomas: “Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, salí de ahí muy débil”, remarcó.

La actriz causó revuelo por decir que nunca se contagió de Coivid-19 (Foto: @patynavidadd/ Instagram)

Además confesó que quiso salirse en dos ocasiones del hospital porque el doctor le advirtió que tenía doble neumonía y podía morir pero ella dijo que era mentira. “En primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente”, aseguró la artista.

A mediados de año, cuando todavía tenía su primer cuenta en Instagram, escribió que considera que la inmunización es “un derecho, no una obligación”, ya que en distintas ocasiones ha hablado en contra de la vacuna y explicó sus razones para no hacerlo. Aunque recalcó que respeta las ideas de cada persona y a los que decidan vacunarse, ella no lo hará porque es “un experimento del que nadie se hace responsable”.

