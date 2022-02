El emotivo discurso de Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro 2022

La cantante compitió al lado de su prima en la misma categoría en la que se galardonó (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar protagonizó uno de los momentos más emotivos en los Premios Lo Nuestro debido a las palabras que lanzó tras galardonarse como Artista revelación femenina.

Luego de que medios de comunicación y fans de la joven en constantes ocasiones han señalado que existe una supuesta rivalidad entre la hija de Pepe Aguilar y su prima, Majo Aguilar, la intérprete de Ahí donde me ven destacó la importancia de las mujeres dentro del género regional mexicano.

“Quiero dedicarle esto a todas las mujeres, porque el género regional mexicano es un género que necesita traer a más mujeres y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos y espero que todas las niñas que nos están viendo en casa se animen porque las mujeres fuertes sí podemos”, declaró Ángela Aguilar al recibir el premio Artista revelación femenina, mismo al que contendía su prima Majo.

Los Premios Lo Nuestros se llevaron a cabo en Miami (Foto: Especial)

Es innegable el talento que ha desprendido de la Dinastía Aguilar, desde Antonio Aguilar y Flor Silvestre hasta los hijos de Pepe Aguilar, sin embargo, en más de una ocasión las jóvenes interpretes han negado que hay un conflicto entre ambas.

“No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos stickers diciéndole que muchas felicidades por su nominación (...) Literal no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro”, expresó Ángela en entrevista con Despierta América. “De verdad, yo creo que como mujeres no nos podemos dar el lujo de tener rivalidades porque estamos en un momento y en un género donde eso ya no se acepta”, añadió.

Mientras tanto, Majo Aguilar ha dejado en claro que lo dicho en medios y entre sus fans le causa gran molestia debido a la cercanía que tiene con su familia.

En más de una canción las jóvenes han negado que exista rivalidad entre ambas (Foto: Instagram/@majo_aguilar)

“Ya muy aquí entre nos, sí ha sido de repente muy desgastante porque pues quieras o no yo soy muy sensible y yo quiero mucho a mi familia, y por más que tú aclares cosas (no dejan de comentar). Porque pues sí de repente hay que aclarar cosas”, expresó para Ventanenado a inicios de mes. Yo siempre he dicho, no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar la una o la otra… Y hablo específicamente de ella porque siempre es esa la comparación”, expresó.

Por otra parte, durante la premiación , la joven cantante unió talento con Christian Nodal, Camilo, David Bisbal y Grupo Firme para rendirle homenaje a Vicente Fernández, quien falleció a finales del año pasado. Los artistas enaltecieron la carrera del Charro de Huentitán interpretando un popurrí de éxitos que incluyeron El tapatío, Los mandados, Un millón de primaveras, Acá entre nos y De qué manera te olvido.

Nodal, David Bisbal, Camilo y Grupo Firme también le rindieron homenaje a Vicente Fernández (Foto arte: Infobae México)

Durante el homenaje, grandes imágenes de Vicente Fernández podían verse en el escenario. El Charro de Huentitán este año contó con dos nominaciones póstumas: Álbum del año-regional mexicano por A mis 80, y Canción mariachi/ranchera del año por Ya no insistas corazón.

En esta edición también se premió a Paulina Rubio por su longeva trayectoria en la industria de la música, no obstante, tras haber recibido reconocimiento de manos de David Bisbal, la intérprete de Ni una sola palabra decidió no emitir ningún discurso, según lo informado por la agencia AP, sin embargo, la cantante rindió reverencia al público agradeciendo, en donde se encontraban sus hijos.

