Mauricio Ochmann contó que ser papá lo ayudó a superar el pasado: “Me revolucionó”

Mauricio Ochmann confesó que pasó por una infancia complicada por diversas razones (Foto: Twitter)

Mauricio Ochmann fue papá por primera vez a los 27 años, cuando tuvo a su hija Lorenza; más tarde, derivado de su matrimonio con Aislinn Derbez, procrearía a la pequeña Kailani.

Así, en esta ocasión, el actor reveló para el matutino Hoy que la paternidad fue un punto de inflexión en su vida, ya que le permitió reconciliarse con momentos difíciles de su vida.

“Cuando fui papá a mí sí me revolucionó, o sea, yo sí, yo dije: ‘a ver espera, yo tengo que hacer ciertos cambios en mi ida, porque quiero ser un papá presente’”, expresó mientras recordaba el día en que se enteró que sería papá por primera vez.

Mauricio aprendió a ser un padre amoroso gracias a sus experiencias anteriores (Foto: Instagram/mauricioochmann)

Asimismo, mencionó que la llegada de su primogénita le trajo un gran aprendizaje y le ayudó a comprender mejor cosas que le habían sucedido a través de los años.

Modifiqué y fui cambiando, para mí Lorenza ha sido una maestra, ella me ha enseñado a ser papá y hacer las paces conmigo mismo y con mi pasado.

Respecto a los turbulentos momentos que refirió el actor, estos serían la parte de su vida de infante. En entrevistas anteriores, Ochmann ya ha revelado que después de su nacimiento en Washington D.C fue abandonado por sus padres biológicos y más tarde lo adoptaron María y Guillermo, con quienes tuvo una estrecha relación a lo largo de su vida.

No obstante, durante los últimos días de diciembre de 2021, una desgarradora noticia le llegó al actor, pues su padre adoptivo falleció.

Así, Ochmann colocó en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparecía él de pequeño con su papá Guillermo.

El famoso actor reveló que pasó por dos proceso de adopción (Foto: Instagram/mauricioochmann)

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mi, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó” escribió en aquel entonces.

Cabe recordar que en una antigua entrevista para el programa estadounidense Don Francisco, Mauricio Ochmann contó que Guillermo y María se divorciaron cuando él tenía dos años de edad, por lo que la custodia quedó a nombre de su madre adoptiva.

Posteriormente, Mauricio se trasladó con su mamá a México, porque María se casó por segunda vez con un hombre alemán llamado Thomas Ochmann, quien fue el segundo padre adoptivo del actor de A la mala y quien le otorgó su apellido.

No obstante, como recordó Ochmann a pesar de los diversos caminos que tomó su vida, el contacto con su papá Guillermo jamás se perdió, por lo que, la partida de este fue un momento muy doloroso para él.

“Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor. Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió”, escribió Ochmann tras la muerte de Guillermo.

