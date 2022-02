Qué artistas han tenido problemas por el mal uso de la bandera mexicana

Ellos son parte de los artistas que han tenido problemas (Fotos: Twitter/@icon_pops/@celebrity_almex),/@carlo899-)

La bandera mexicana es un símbolo patrio muy importante para el país del tequila, mariachi y mezcal. A pesar de ello, muchos artistas nacionales o internacionales han “olvidado” el valor sentimental que se le tiene, y que las leyes protegen, y han cometido acciones que han “metido en aprietos” a más de uno. Por motivo de El Día de la Bandera, aquí te contamos los famosos que han tenido problemas por el mal uso del estandarte tricolor.

El caso más recordado por el público mexicano es el de Paulina Rubio y su imagen posando semidesnuda con la bandera envuelta para la revista Cosmopolitan. Las fotografías fueron publicadas en España, por lo cual se comenzó una investigación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), en México, la cual mandó llamar a La Chica Dorada para declarar sobre el caso. Según se defendió la artista, esas imágenes pertenecían a una sesión privada, sin intentar ofender a los símbolos del país y que nunca dio consentimiento para que salieran a la luz.

Así fue la polémica fotografía (Foto: Twitter/@icon_pops)

Por su parte, la edición española de la revista Cosmopolitan, que es muy importante dentro del mundo de la moda, explicó que compró esas imágenes a una agencia de noticias, asegurando así que ellos no tenían nada que ver con su realización. Finalmente, tras los testimonios de los implicados, la Segob consideró culpable a la intérprete de éxitos como Yo No Soy Esa Mujer, Ni Rosas Ni Juguetes o Causa Y Efecto , por no respetar los símbolos nacionales y “no tener cuidado en su manejo y pulcritud”.

Las fotos se hicieron virales rápidamente (Foto: Twitter/@icon_pops)

De esta forma en el año 2008 cuando ocurrió todo, el diario Excélsior informó que Paulina Rubio incurrió en un delito por no cumplir “la Ley sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales”. La multa económica que pagó la cantante alcanzó los 3000 euros (52 dos mil 590 pesos).

Ella tiempo después manifestó su opinión sobre lo que había ocurrido: “Las críticas me sirven para crecer y muchas veces para reírme. Si alguna persona se sintió ofendida, les ofrezco una disculpa, en ningún momento hubo un afán de lastimar, ni de ofender a nadie, soy mexicana le pese a quien le pese”, dijo para la revista Quién.

(Foto: Twitter/@thali-fans)

Demostrando que son “amigas y rivales”, Thalía también tuvo problemas con el símbolo patrio, aunque no trascendió como con su ex compañera de Timbiriche. En el año 2014 la intérprete de éxitos como Desde Esa Noche, Entre El Mar Y Una Estrella o Equivocada compartió en su cuenta de Instagram un fotomontaje en donde parecía estar desnuda y envuelta en la bandera mexicana para mostrar su apoyo a la selección mexicana de fútbol. Sin embargo, eso le hizo ganarse algunas críticas aunque no trascendió a más.

La actriz relacionó la bandera a un acto de homofobia (Foto: Instagram/@izafans_mx2)

Eiza González protagonizó una situación similar a la que se le agregó un acto de homofobia. La actriz fue censurada en su cuenta de Instagram tras publicar una fotografía donde recalcó el grito mexicano que se hizo famoso en el Mundial Brasil 2014, utilizando la connotación de “put*”. “Eso México. ‘Eeeeeeeeee put*’”, escribió como título de foto donde sostenía la bandera de nacional. Esta acción no tuvo enfrentamientos legales, pero sí sociales por el mal uso del símbolo patrio asociado a un acto de homofobia.

Así fue la primera versión de la contraportada de su disco "México En La Piel" (Foto: Instagram/@luis.mig_fanmx)

Luis Miguel también tuvo problemas con la bandera. En el año 2004, al sacar el disco México En La Piel utilizó la bandera mexicana, con un filtro sepia, como contraportada de su disco. Esto provocó que su disquera tuviera que cubrir la falta económica, por utilizarla con todo y el escudo mexicano y se tuvo que imprimir de nuevo, generando grandes pérdidas de dinero.

Miley Cyrus durante su paso en México (Foto: Instagram/@smilers_mx)

Los mexicanos no son los únicos artistas que no han sabido darle el valor y respeto que la bandera merece. Miley Cyrus en el año 2014 y como parte de su visita al país con su gira Bangerz Tour, durante la presentación en Monterrey, protagonizó un incómodo momento: uno de sus bailarines usó la insignia para dar azotes en el trasero a la cantante. Aunque sus seguidores aplaudieron a la promotora del twerking, el resto de los mexicanos condenaron la situación.

El cantante pop y su polémica en México (Foto: Instagram/@biebermx_12)

Justin Bieber y su polémico short no podía faltar. Durante un entrenamiento de box utilizó la bandera tricolor en sus pantaloncillos, dejando el símbolo del águila en “sus partes”. En su cuenta de Instagram utilizó algo similar, causando también molestia.

