Paulina Rubio aseguró que invitó a Thalía a hacer una gira musical: “No la dejan, ella se lo pierde”

“La Chica Dorada” mencionó “no dejan” a Thalía hacer algo con ella

Paulina Rubio atraviesa una de sus mejores rachas y desde hace algún tiempo ha decidido recuperar a su público con novedades musicales, más presencia en los medios de comunicación y redes sociales, así como realizar una gira musical con quien hace algunos años mantuvo una de las rivalidades más polémicas en la cultura pop en español: Alejandra Guzmán.

Aún con esa pasada enemistad que es muy recordada por sus fans, Thalía sigue siendo el máximo tema de interés que tienen los seguidores de ambas cantantes, pues durante años los medios de comunicación provocaron y ellas mismas han protagonizado una de las competencias musicales más relevantes en la música pop y el medio del espectáculo latino.

Ahora, la Chica Dorada fue cuestionada sobre si haría una gira musical con la protagonista de María la del barrio y aunque respondió que sí estaría dispuesta y hasta bromeó con que es su “rival”, Rubio dejó en claro que en el pasado Thalía le ha dicho que no porque “no la dejan” e incluso agregó que “ella se lo pierde”.

Las cantantes son consideradas como las máximas exponentes pop mexicanas (Fotos: Instagram/@paulinarubio/@thalia)

Un conductor del programa Hoy Día, de la cadena americana Telemundo, le mencionó el nombre de la protagonista de Rosalinda, Marimar o Quinceañera y Paulina respondió “Nueva rival, vengase pa’ ca’”, momentos después le fue preguntado lo de la gira, a lo que agregó: “Pues no la dejan,hombre. No sé, ya me ha dicho que ‘no’ varias veces porque no la dejan, pero ella se lo pierde”, expresó de manera amistosa.

Aunque no mencionó a quién se refería, fanáticos de ambas cantantes pop aseguraron en redes sociales que se trata de Tommy Mottola, esposo de Thalía. Para los seguidores de la actriz su matrimonio y el hecho de que sea él un reconocido productor musical que influye de manera directa en la carrera musical de ella es suficiente motivo para confirmar que lo dicho por la Chica Dorada es una realidad y que por ello la tan esperada reunión o colaboración jamás podría suceder, lamentando mucho la situación.

Paulina aseguró que la ha invitado a colaborar varias veces Fotos: Instagram @paulinarubio / @thalia

“Sabemos que la Pau se refiere al esposo de Thalía”, “Todos sabemos que eso no pasa no porque Thalía no acepte, sino porque Tommy no la deja”, “Paulina Rubio podrá ser lo que quieran pero mentirosa no es”, “Una tristeza que un hombre sea el motivo por el que algo tan icónico como una colaboración entre la Pau y Thalía no pase”, “Tommy Mottola es quien dirige la carrera de Thalía, si alguien no la deja es claro que se trata de él”, “Eso es algo que esperamos los fans desde hace muchos años y de ser cierto ahora entendemos el porqué”, expresaron fans en Twitter.

Thalía ha mencionado estar "muy feliz" de su matrimonio con Tommy Mottola (Foto: Instagram/@thali-fansmx)

La nueva gira musical titulada Perrísimas Tour recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos, el tour comenzará el próximo 15 de abril en Orlando, Florida y concluirá el 22 de mayo en Los Ángeles, California. Esta mancuerna que pretende ser similar a la de Gloria Trevi con la hija de Silvia Pinal no solo cautivó a los fanáticos de ambas, sino al público general, luego de que en décadas anteriores su enemistad diera clásicos musicales como Hey Güera o Mío.

La rivalidad entre las cantantes comenzó a principios de los años noventa, pues Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se habrían disputado el cariño de Erik Rubín. De igual forma, ambas han señalado que se turnarán para abrir y cerrar sus conciertos. Las artistas no descartaron lanzar una canción colaborativa en el futuro, dicho tema tendría que mostrar “su garra” y a la vez dejar en claro que son como aceite y agua.

SEGUIR LEYENDO: