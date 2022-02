“No me ande manoseando”: así se defendieron las Flans ante acoso de un conductor

Las cantantes Ilse, Ivonne y Mimí se vuelven bítales por reacción ante presunto acoso

El acoso en la televisión del siglo pasado fue una realidad evidente, pero callada por mucho tiempo. Aunque para algunos conductores de la “vieja escuela” todo pareciera inofensivo, cada vez salen más declaraciones y videos sobre los incómodos momentos. En esta ocasión se ha hecho viral como Ilse, Ivonne y Mimí, de grupo Flans, se defendieron de un conductor que intentó “manosearlas” y criticarlas por su vestimenta y carrera en pleno programa en vivo de 1986 en Chile.

A través de la red social TikTok, usuarios de redes sociales han aplaudido la reacción del trío pop, que no solo demostró que estaban adelantadas a su época con la lírica de sus canciones, sino también con su forma de pensar y reaccionar ante un mundo machista, misógino y clasista. En el programa Martes 13 que conducía César Antonio Santis ocurrió el lamentable momento.

Todo inició cuando el presentador “no realizó su tarea” y comenzó a presentar a las cantantes sin saber quién era quién y se burló de ello. Mimí respondió por sus compañeras y fue la primera en mostrarse inconforme con la forma que abordaba el conductor la introducción a su presentación musical, la cual era el motivo principal de su asistencia.

Flans debutó en 1985 Foto: Instagram @flansgrupo

“Tu eres Ivonne, tu eres Ilse y tu eres Mimí”, mencionó el conductor de forma equivocada a lo que la conductora de Mimí Contigo reaccionó que todo era al revés y que si él era un “macho”, situación que le dio risa al público que había asistido a ver a las intérpretes de éxitos como Las Mil Y Una Noches, Bazar o Veinte Millas.

En el video se puede notar que César Antonio Santis no entendió que ya había incomodado a las cantantes, por lo que tomó a una de ellas y les mencionó que él era su padrino. “Mucho gusto. No me ande usted manoseando oiga. ¿Qué te pasa? Luego luego agarrando cinturita, pues cómo”, expresó Mimí mientras le quitaba la mano al conductor y le daba pequeños golpes. El chileno mencionó que se iría a otro lugar, colocándose donde estaba Ilse, pero Mimí le advirtió: “No abuses porque está chiquita eh”.

Las cantantes siguen activas como grupo Foto: Instagram @flansgrupo

Ilse no se quedó callada y le dejó en claro que estaba bien el acercamiento físico pero no que la tocara más allá del hombro: “Mientras sea en el hombro y no en la cintura”, pero el conductor se burló de su estatura, haciendo referencia a que no le llegaba a la altura, por lo que la cantante le mencionó “Pelado, no se burle”. El presentador no entendió lo que significaba el adjetivo calificativo y preguntó qué quería decir y ellas respondieron: “Pelado significa ‘mal hombre’, ‘grosero’, ‘embustero’, ‘cruel’, ‘mal amigo’”.

A pesar de que él había provocado la reacción de ellas, en un tono de voz serio les mencionó que estaba para “hacer su trabajo” y las cantantes no se lo permitían, por lo que se haría especialista en cantantes mexicanas porque con ellas y otras “amigas” -no confesó a quiénes se refería- que tenían no lo dejan hacer todo en paz.

El trío mexicano alcanzó el éxito durante la segunda mitad de la década de los ochenta

“Ustedes no me dejaron en paz durante todo el ensayo, quiero que lo sepan. Yo me voy hacer especialista en cantantes jóvenes mexicanas, sinceramente, porque con ustedes y unas amigas, que tienen ustedes, que han venido aquí, no me dejan hacer un diálogo en paz ni tranquilo. No creo que esto a la gente le divierta”, expresó César Antonio Santis.

Haciendo aún más incómodo todo, el presentador criticó su vestuario a pesar de que Mimí le dijo “No te atrevas a hacer comentarios”. Ilse remató de forma muy aplaudida por usuarios de redes sociales: “No importa (donde la compre) la confecciona mi abuelita, eso no importa”. Flans tiene una canción muy aplaudida por mujeres que consideran atemporal su máximo clásico pop: No Controles.

SEGUIR LEYENDO: