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Este es el tiempo debe durar la plancha abdominal para tonificar correctamente los músculos del abdomen

Mantener la técnica durante la plancha abdominal es clave para fortalecer el core y prevenir lesiones

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Vista lateral del abdomen tonificado de una persona en un gimnasio, con ropa deportiva y un efecto de círculos rojos luminosos resaltando la zona.
Entrenadores recomiendan priorizar series cortas y variantes antes que resistencias largas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostener la plancha abdominal por un tiempo adecuado es crucial para obtener beneficios reales en el fortalecimiento del core, es decir, los músculos de la parte central del cuerpo. Aunque muchos asocian este ejercicio con largas resistencias, la ciencia del entrenamiento apunta a la calidad postural y la activación muscular como factores clave.

La plancha implica mantener el cuerpo alineado, apoyando antebrazos y puntas de pies, mientras el abdomen, la zona lumbar, los glúteos y los hombros trabajan en conjunto. Esta activación simultánea genera una contracción isométrica que mejora la estabilidad y la postura, además de prevenir molestias en la espalda.

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Cuánto tiempo es efectivo mantener la plancha abdominal

El tiempo recomendado para sostener la plancha varía según el nivel de experiencia y, sobre todo, la capacidad para conservar la técnica. Para principiantes, los expertos sugieren intervalos de entre 15 y 30 segundos, siempre priorizando la alineación y la sensación de control sobre la musculatura abdominal.

Vista lateral de una mujer realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en el suelo de un gimnasio, con pesas al fondo.
La activación simultánea del abdomen, glúteos y hombros es esencial para fortalecer el core - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas con mayor experiencia, el margen se amplía: quienes ya dominan la postura pueden sostener la posición entre 30 y 45 segundos. En niveles avanzados, los entrenadores suelen marcar como óptimo un rango de 45 a 60 segundos. Más allá de ese minuto, el ejercicio pierde eficacia si la técnica se deteriora por la fatiga.

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La efectividad de la plancha no depende de la cantidad de minutos acumulados, sino del tiempo durante el cual se mantiene una contracción perfecta y constante del core. Cuando la alineación se pierde o la cadera comienza a descender o elevarse de manera excesiva, conviene finalizar el ejercicio para evitar riesgos.

No obstante, entre 15 y 60 segundos, según el nivel, resulta suficiente para obtener beneficios en fuerza y estabilidad, siempre que la postura se mantenga impecable durante todo el intervalo.

Cómo progresar y evitar errores

A medida que se gana resistencia y control, es posible incrementar el tiempo de la plancha o introducir variantes que desafíen grupos musculares adicionales. Algunas versiones populares incluyen la plancha frontal con movimiento lateral de los pies, la plancha lateral con apoyo en un solo antebrazo y la plancha invertida, donde el cuerpo mira hacia arriba.

Una mujer realiza una plancha abdominal lateral sobre una colchoneta gris en un gimnasio. Viste top y leggings oscuros. Se ven ventanales y un espejo al fondo.
Un rango de 15 a 60 segundos, según el nivel, es suficiente para obtener resultados reales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas variantes permiten seguir fortaleciendo el core sin caer en la tentación de sostener posiciones largas y mal ejecutadas. De hecho, los entrenadores advierten que superar los 60 segundos rara vez resulta necesario para el público general: lo ideal es priorizar la ejecución y añadir variantes o series cortas para aumentar la dificultad.

Durante la práctica, es fundamental evitar errores comunes, como contener la respiración o tensar excesivamente el cuello. Estas fallas pueden provocar desde molestias cervicales hasta reducir la eficacia del ejercicio sobre el abdomen.

El control de la respiración es un punto clave: mantener un flujo de aire constante y relajado ayuda a sostener la activación muscular y reduce la tensión innecesaria en otras áreas del cuerpo.

Una mujer realiza una plancha abdominal en una esterilla azul. Sus caderas están caídas, indicando una postura incorrecta en un entorno hogareño.
Hacer una postura equivocada no solo no dará beneficios sino que puede generar lesiones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios concretos y recomendaciones finales

Su eficacia radica en la activación del transverso abdominal, que ayuda a reducir la cintura y proporciona estabilidad a toda la zona media. Para obtener los mejores resultados, se aconseja mantener la postura de 30 a 60 segundos por serie, asegurando que la espalda permanezca recta y el ombligo recogido hacia adentro. Esta técnica protege la zona lumbar y evita posibles lesiones.

Aunque la plancha es un ejercicio estático donde no hay movimiento, la exigencia muscular es alta. Los abdominales, la espalda y los glúteos se ven obligados a trabajar de manera intensa para mantener la posición. La práctica regular no solo tonifica el abdomen, sino que también refuerza los músculos profundos del cuerpo.

No es necesario realizar la plancha todos los días. Generalmente, entre 3 y 4 sesiones semanales son suficientes para observar cambios, siempre que se preste atención a las señales del cuerpo. Los primeros resultados pueden apreciarse tras 3 o 4semanas de constancia.

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