Diego Boneta ya quiere dejar atrás a Luis Miguel y piensa en Hollywood

Diego Boneta firmará una serie en Hollywood (Foto: diego / Instagram)

Diego Boneta ha alcanzado la fama internacional con su interpretación del “Sol de México”, sin embargo aunque Luis Miguel La Serie llegó a su fin tras el estreno de su tercera temporada, el también cantante desea darle vuelta a la página y continuar con su carrera como actor.

En entrevista para Sale el Sol, Boneta mencionó que no quiere ser solo el actor que le dio vida en streaming al intérprete Ahora Te Puedes Marchar, sino que ahora filmará una serie en Hollywood y de manera personal pueda continuar su relación sentimental con la actriz Renata Notni; ella aprovechó la oportunidad para negar que tengan planes de casarse pronto.

Durante su último encuentro con la prensa, Diego Boneta reveló que fue lo más complicado de dar vida a Luis Miguel: “Yo creo que lo más complicado de la serie fue meterme psicológicamente en esas situaciones que a él le tocó vivir, a casi 50 años, porque son cosas que no me han tocado a mí, vi la caracterización y todo, pero si sólo fuera tan fácil como que te maquillen, pero no, tienes que ponerte ahí”, comentó el actor. Boneta destacó la valentía del cantante por compartir detalles de su personalidad que no conocíamos: “A mí no me tocó juzgarlo, me tocó justificarlo para que toda la gente viendo la serie pudiera empatizar con él”, explicó en entrevista para el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando.

Diego Boneta continuará como productor y actor de una serie romántica en Hollywood

Al ser cuestionado sobre una cuarta temporada o continuar realizando cover musicales de los más grandes éxitos de Luis Miguel como lo ha realizado en los dos últimos años, el actor reaccionó de manera contundente al asegurar que el personaje quedará para siempre en su memoria pero continuará como productor y actor de una serie romántica en Hollywood.

Aunque fue un personaje muy importante en su carrera, Diego Boneta ya le dijo adiós a Luis Miguel: “Por eso es que todos los proyectos que hice, entre las temporadas, fue muy importante para mí que fueran muy diferentes, como Nuevo Orden, Terminator”, mencionó para después agregar: “Estoy por empezar a filmar una comedia romántica para Paramount que estoy produciendo también y protagonizando bajo mi compañía productora”, finalizó.

Diego Boneta interpretando a Luis Miguel en: Luis Miguel La Serie (Foto: Instagram: @luismiguellaserie)

El mes pasado, durante la promoción de la tercera temporada de Luis Miguel La Serie, Diego Boneta concedió una entrevista al programa argentino Todo Noticias, donde contó cómo fue su último encuentro con “El Sol deMéxico” de quien recibió muy buenos comentarios sobre su trabajo en su serie: “La última vez que lo vi fue después de la primera temporada cuando él estaba muy contento con todo y sobre todo, me dijo unas cosas súper lindas, me dijo: ‘Diego te la volaste, no sólo como actor, también como cantante’, se me puso la piel chinita, yo creo que fue el mejor halago”, recordó Boneta.

Durante el mismo evento realizado en la Ciudad de México, Diego Boneta y Renata Notni fueron captados muy felices juntos y no ocultaron el amor que sienten el uno por el otro; al menos así lo hicieron saber durante su encuentro con la prensa y las declaraciones que dieron a diversos medios de comunicación.

La actriz negó que se case con Diego Boneta pronto Fotos: Instagram @diego//@rennotni

Cuestionada sobre los rumores que apuntan a una posible boda entre ambos artistas y luego de confesar su amor con la famosa frase del “Divo de Juárez”, Renata Notni, puso freno a todas las especulaciones y pidió respeto para que les permitan disfrutar de su romance:

“La gente siempre, no andas y ‘¿cuándo andan?’, andas y ‘¿cuándo te casas?’, cuando te casas y ‘¿cuándo tienen hijos?’. No, somos novios y estamos felices ahorita así”, declaró la actriz.

