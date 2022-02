Danna Paola y Anna Wintour juntas: así fue el encuentro que ha causado furor en redes sociales

La actriz compartió el momento (Fotos: Instagram/@dannapaola/@harpersbazaarmx)

Danna Paola continúa posicionándose como una de las figuras mexicanas más exitosas en los últimos tiempos y en esta ocasión la cantante no dudó en usar su cuenta de Instagram para compartir uno de sus más grandes logros: estar sentada en un desfile de moda a unos centímetros de Anna Wintour. En redes sociales le han festejado el suceso, pues asistir a un evento tan importante como es La Milan Fashion Week, siendo mexicano, también es un gran reto.

El festival de moda en Italia representa el regreso a las pasarelas presenciales. La marca de moda Fendi mostró su nueva colección y no dudo en reunir a una gran cantidad de celebridades internacionales, críticos de moda y figuras clave dentro de la gran industria como lo es la directora de la revista Vogue USA. Por este motivo la representación de México con la cantante ha causado furor en redes sociales.

La intérprete de éxitos como Oye Pablo, Mala Fama o No Bailes Sola no dudo en compartir a sus más de 33 millones de seguidores, en la famosa red social de fotografía, sus momentos triunfales dentro de la presentación de dicha marca en la semana de la moda, mencionando que ya sabía las reglas del juego y que ahora lo hacía mejor que nadie: “Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar como nadie”, escribió.

La cantante mexicana estuvo a unos centímetros de la editora más importante de revistas de moda, en un festival de Milán

En una serie de fotos luciendo un atuendo muy innovador color rosa palo acompañado de una gafas negras y un delineado rojo, muy característico de la tendencia 2022, la popular actriz deslumbró a sus fans provocando interacciones que cuentan con más de un millón de likes y un sin fin de comentarios positivos entre figuras del mundo del espectáculo y seguidores en general.

“Danna triunfando en Italia es todo un logro también para los mexicanos”, “Se siente muy bonito ver a una mexicana triunfando en eventos como estos”, “A pesar de sus haters, es muy lindo ver a nuestra Danna como única mexicana en un evento de moda tan importante”, “México tiene una digna representante en este evento de moda, porque ella fue con un atuendo que se ve increíble”, “Cualquiera que se atreva a decir que qué hace una mexicana ahí, de verdad no ama ni poquito a su país”, escribieron fans en su cuenta de Twitter.

Italian blogger Chiara Ferragni, Mexican singer Danna Paola and French actor Adele Exarchopoulos attend the Fendi Fall/Winter 2022/2023 collection show during Fashion Week in Milan, Italy, February 23, 2022. REUTERS/Alessandro Garofalo

Famosos mexicanos como Galilea Montijo, Samadhi Zendejas, Juanpa Zurita, Consuelo Duval, Dennis Arana, Papi Kunno o la integrante de JNS Karla Díaz le dejaron un sin fin de emojis de asombro y comentarios positivos, donde le mostraron su alegría por ver que “la estaba rompiendo” en la semana de la moda de Milán.

La actriz compartió también su reencuentro con Arón Piper, con quien grabó 3 de las 4 temporadas disponibles de la exitosa serie juvenil de una plataforma de streaming: Élite. Con mucha alegría los dos posaron ante fotos y videos que sus fans de España y otros países han hecho virales, pues son muy raras las ocasiones en que Danna tiene visitas con sus ex compañeros. Otra de las personalidades que posó junto a la cantante fue la responsable de canciones como Black Widow, Follow Me o You For Me, Rita Ora.

Así fue el encuentro (Foto: Instagram/@dannapaola)

Aunque la actriz no mostró de manera formal una fotografía con la jefa de la moda, o algún medio presente las fotografió, ella sí lo dejó plasmado en sus historias de Instagram, por lo que no se descarta la posibilidad de que sucedió o pueda suceder en el resto de la semana de La Milan Fashion Week.

Danna Paola en días pasados explotó contra una revista de espectáculos por haber enfocado sus fotos y entrevista en su aspecto físico por lo que no dudo en usar sus redes sociales para exponerlos.

