Colombia

La historia de Yeiner Gómez, el boxeador que fue asesinado y su cuerpo desmembrado tras perder su primera pelea como profesional: qué fue lo que pasó

La conmoción se extendió por la comunidad boxística y local tras la aparición del torso del atleta identificado por tatuajes, mientras las autoridades aún buscan esclarecer el caso y la familia exige respuestas inmediatas

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Las entidades judiciales no han informado de responsables ni razones definitivas del fallecimiento, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso y ubicar las extremidades faltantes del deportista - crédito @reporterillo / X

El hallazgo de restos desmembrados de Yeiner Andrés Gómez Sandoval, en Soledad, Atlántico, ha sacudido al ámbito del boxeador profesional y a la comunidad local.

El reconocimiento de Gómez fue posible por tatuajes particulares detectados por su madre tras su desaparición, luego de una pelea en Barranquilla.

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De acuerdo con familiares y fuentes oficiales, la madre, Luz Marina Torres, identificó un tatuaje con el nombre de un hermano y un dragón, lo que permitió confirmar la identidad en la sede local de medicina legal.

Hasta ese momento, los investigadores solo habían recuperado el torso de Gómez y aguardaban resultados formales de las autoridades forenses, quienes habían detallado que los restos correspondían únicamente al torso y estaban en avanzado estado de descomposición.

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Las labores de reconocimiento por parte de su familia permitieron ligar los restos encontrados a un joven con experiencia en campeonatos deportivos recientes realizados en Barranquilla la semana pasada - crédito @reporterillo / x
Las labores de reconocimiento por parte de su familia permitieron ligar los restos encontrados a un joven con experiencia en campeonatos deportivos recientes realizados en Barranquilla la semana pasada - crédito @reporterillo / x

Según medios regionales, habitantes de la vereda Cabica informaron sobre el hallazgo de un cuerpo flotando en el río Magdalena, acción que movilizó a las autoridades judiciales y forenses.

Identificación y hallazgos forenses

Luz Marina Torres explicó para Noticias Caracol: “Él tiene un tatuaje que dice aquí (en el pecho) ‘Cristian’, que es el del hermano, y un tatuaje en el hombro de un dragón. Con eso es lo que nosotros lo tenemos identificado”.

Además, un tatuaje de serpiente en el torso también resultó clave, según la crónica de El Heraldo citada por el medio.

Hasta el martes 12 de mayo, la entidad forense no había emitido informe oficial sobre la identificación ni sobre la entrega de otras partes del cuerpo, que continuaban sin ser localizadas.

El entrenador y la familia descartaron conflictos recientes o advertencias hacia el púgil, incrementando la incertidumbre sobre los posibles motivos tras el crimen reportado - crédito captura de pantalla @EMELALVEARCUETO / x
El entrenador y la familia descartaron conflictos recientes o advertencias hacia el púgil, incrementando la incertidumbre sobre los posibles motivos tras el crimen reportado - crédito captura de pantalla @EMELALVEARCUETO / x

Familiares manifestaron su inquietud ante la ausencia de información y la complejidad del proceso, ya que persistía la búsqueda de los miembros faltantes y se desconocían las circunstancias de la muerte.

Las últimas horas de Yeiner Gómez

La última aparición pública de Gómez fue la noche del sábado nueve de mayo, cuando perdió por decisión unánime ante Leider Galvis en la división supergallo, tras presentarse en el gimnasio Cuadrilátero Élite de Barranquilla, según el diario El Tiempo.

Fue su primera derrota profesional, luego de lograr seis victorias, cinco de ellas por nocaut, según canales de la región como Las Noticias de Telecaribe y el portal Zona Cero.

Después de la pelea, Gómez regresó a su vivienda en el barrio Carrizal en compañía de su madre, hermanos y del entrenador Miguel Ángel Guzmán. Guzmán precisó a Las Noticias de Telecaribe que dejó al boxeador en la puerta de su casa; Fue una de las últimas personas en verlo con vida.

El domingo, por la tarde, Gómez quedó incomunicado y la familia inició la búsqueda. La situación se agravó la mañana del martes, cuando la noticia sobre el hallazgo del torso con tatuajes llevó a los allegados a confirmar la identidad en medicina legal.

El hallazgo del cuerpo desmembrado de Yeiner Gómez Sandoval conmociona a la comunidad de Barranquilla y Soledad - crédito Facebook
El hallazgo del cuerpo desmembrado de Yeiner Gómez Sandoval conmociona a la comunidad de Barranquilla y Soledad - crédito Facebook

Miguel Ángel Guzmán, su entrenador, aseguró a la Zona Cero: “Nunca manifestó que tenía algún problema o enemigo”, descartando amenazas conocidas. Guzmán describió a Gómez como un joven disciplinado y centrado en el deporte, aunque requería supervisión familiar para mantener la dedicación que demandaba el boxeo profesional.

Investigación en curso

La investigación oficial permanece a cargo de la Fiscalía y los organismos forenses, quienes no han divulgado resultados preliminares sobre los responsables, el móvil o la causa exacta de la muerte.

Versiones consideran posibles vínculos con apuestas asociadas al último combate, pero no existe una confirmación oficial.

El entorno boxístico local y la familia de Gómez insisten en exigir justicia mientras continúa la búsqueda de los miembros faltantes, con especial énfasis en la cabeza y las extremidades.

El caso ha impulsado el debate sobre la inseguridad y la violencia que enfrentan jóvenes deportistas en la región Caribe de Colombia.

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