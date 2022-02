Premios lo Nuestro 2022: Vicente Fernández será homenajeado por Christian Nodal, Ángela Aguilar, Camilo y otros

Fotografía de archivo fechada el 6 de octubre de 2019, del cantante mexicano, Vicente Fernández durante un concierto en la ciudad de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Durante la gala de los Premios lo Nuestro 2022 el público podrá disfrutar de grandes espectáculos musicales por parte de los artistas del momento, pero el show más esperado es el homenaje a Vicente Fernández donde, por primera vez, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Eduin Caz, Camilo y David Bisbal unirán sus voces de la mano de Pepe Aguilar.

El intérprete de Prometiste, Por mujeres como tú y Me estoy acostumbrando a ti publicó un video en su perfil de Instagram donde dio algunos detalles del segmento que producirá en honor al Charro de Huentitán. El integrante de la dinastía Aguilar confesó que se siente muy nervioso y emocionado por el show que preparó a pesar de que ya había encabezado otros números.

“Ya he producido otros segmentos, pero no con estrellas tan grandes, está interesante. Son las estrellas más grandes de la música mexicana en este momento”, dijo.

Pepe Aguilar producirá el homenaje al "Charro de Huentitán" (Captura: @pepeaguilar_oficial/Instagram)

Serán Christian Nodal, Ángela Aguilar, Camilo, David Bisbal y Eduin Caz de Grupo Firme quienes colaborarán en el homenaje al ídolo de la música ranchera. Dentro del video, Pepe Aguilar compartió un adelantó de lo que se verá la noche de este jueves en la gala de premiación y en las imágenes aparecen los artistas antes mencionados ensayando sobre el escenario.

“Camilo no está en la música mexicana pero en lo suyo está hasta arriba; Bisbal siempre, de toda la vida [...] sobretodo la camarería que hay con todos como se notó, mi respeto, es algo que no se paga con nada. Por eso estoy nervioso, no les quiero quedar mal, quiero que la música que hicimos le llegue a la gente”, agregó.

La entrega de los premios que reconocen lo mejor de la música latina se llevará a cabo este 24 de febrero en el FTX Arena de Miami, Florida, y podrá ser sintonizado a partir de las 20:00 horas en el Canal 5 de Televisa o a través de Univision.

Familiares, amigos y público asisten al homenaje póstumo del cantante mexicano Vicente Fernández, este lunes en la ciudad de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

