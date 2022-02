Benicio del Toro: perdió a su madre a los 9 años, por qué dejó su carrera de comercio y cómo fue el villano más joven del 007

Benicio del Toro tiene se ha desenvuelto como actor y productor REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

En el mundo del entretenimiento existen actores que llegaron a convertirse en grandes estrellas gracias a que persiguieron su sueño sin antes conocerlo, dejando las actividades que corresponden a sus estudios académicos para brillar en la pantalla grande. Poco a poco se adentraron en la industria hasta conseguir su gran oportunidad y sus interpretaciones les han valido importantes reconocimientos a nivel mundial.

Tal es el caso de Benicio del Toro, el latinoamericano que comenzó su carrera actoral después de que se mudó a California, Estados Unidos. Desde ese entonces, ha logrado ganarse el cariño del público por sus papeles en importantes sagas como James Bond y Star Wars, también ha formado parte de Marvel y le dio vida a Ernesto Che Guevara.

Para hablar sobre su trayectoria en el medio es necesario conocer sus raíces. Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez nació el 19 de febrero de 1967 en Puerto Rico. Es hijo de Gustavo del Toro y Fausta Sánchez, ambos abogados, también tiene un hermano de nombre Gustavo. Su infancia estuvo marcada por la repentina muerte de su madre que ocurrió cuando tan sólo tenía 9 años, desde ese momento fortaleció el lazo con su padre y su madrina, Sarah Torres Peralta.

Benicio Del Toro en "Licence to Kill", diriguida por John Glen. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

“Mi madre murió joven; era muy estricta, alegre, cariñosa, le gustaban los animales, que nos educáramos bien, le gustaba la lectura, la poesía, el arte”, recordó en una entrevista para El País.

El protagonista de Ni un paso en falso construyó una fuerte relación con su madrina, quien se convirtió en su figura materna y logró ver el éxito que alcanzó dentro del cine. Lamentablemente, la mujer que consideró como su segunda madre falleció en octubre del 2008 a los 85 años, cuando el actor se encontraba promocionado Che, el argentino.

“Yo no haría lo que estoy haciendo hoy si no fuera por ella. Ella me inculcó a mí que soñar es querer [...] si en algún momento yo he transmitido alegría a alguien aquí en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo, que le den gracias a ella”, dijo durante el funeral según declaraciones recuperadas por la revista ¡Hola!.

El actor llevó la vida del político argentino que cambió a Cuba a la pantalla grande en 2008

De regreso a su infancia, Gustavo del Toro y sus hijos se mudaron a Estados Unidos con el sueño de encontrar mejores oportunidades. Benicio continuó sus estudios y, cuando llegó el momento de elegir una carrera profesional, su padre le recomendó estudiar comercio, esto con el fin de que tuviera mayor oportunidad laboral. El puertorriqueño no dudó en seguir el consejo y entró a la Universidad de California.

Una vez que Benicio del Toro se mudó a dicho estado, tuvo su primer contacto con la industria del entretenimiento en Hollywood. A pesar de que estaba decidido en ser un licenciado en comercio, se vio atraído por la actuación y comenzó a tomar pequeños cursos. Gracias a ello, encontró su verdadera pasión y tomó la dificil decisión de abandonar sus estudios académicos para seguir su sueño.

Con el tiempo comenzó a tocar puertas y, tras su iniciativa, interpretó algunos personajes relacionados con la mafia. Un dato que pocos conocen es que antes de consagrarse como actor, Benicio del Toro formó parte del éxito que Madonna alcanzó en 1986 con La isla bonita, pues fue uno de los extras que apareció en el videoclip.

El actor fue extra en el videoclip de Madonna

“Hay que empezar por algún lado y yo lo hice de extra. Tenía 19 años y estaban pidiendo extras para un video de Madonna. Yo dije que sí y me pusieron ahí a bailar sentado encima de un carro”, contó durante una entrevista para el programa de Jimmy Fallon.

Su constancia rindió frutos y en 1988, con tan solo 20 años de edad, llegó a la pantalla grande con Duke, el joven con cara de perro en Big Top Pee-Wee. En The Howard Stern Show, Benicio del Toro recordó que originalmente había adicionado para formar parte del programa de televisión, pero no obtuvo el papel. Después de un tiempo llegó la película y lo llamaron.

También comentó que fue muy significativo formar parte del proyecto porque es considerado un clásico de la televisión y, aunque de momento no estuvo considerado, logró entrar. Respecto a las audiciones comentó: “Es como si simplemente lo hicieras, es emocionante hacer una audición, saber que vas a hacerlo y saber que lo obtuviste”.

Kevin Pollak, Stephen Baldwin, Benicio Del Toro, Gabriel Byrne and Kevin Spacey line up in a scene from the film 'The Usual Suspects', 1995. (Photo by Gramercy Pictures/Getty Images)

Después apareció en la pantalla grande junto a Timothy Dalton, actor que encarnó a James Bond por alrededor de seis años, en Licencia para matar (1989). Benicio del Toro interpretó a Darío, el miembro más joven de un grupo de narcotraficantes centroamericanos.

Dentro de la película, el puertorriqueño desempeñó un papel que ganó notoriedad por ser el villano más joven que intentó terminar con el Agente 007 y marcaría una pauta en su carrera para su participación en posteriores producciones como el antagonista. Benicio del Toro logró obtener el papel gracias a que ya había interpretado personajes del mismo giro.

Sin embargo, no sería hasta 1995 cuando el actor logró su primer estelar en Sospechosos habituales, una historia de crimen y misterio dirigida por Bryan Singer. donde compartió créditos con Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, Stephen Baldwin y Kevin Pollak. Después del éxito que consiguió con la cinta, la carrera del puertorriqueño despuntó. Dentro de su filmografía resaltan grandes películas de acción como Sicario, Tráfico, Escobar paraíso, 21 gramos, La cacería, entre otras.

El actor puertorriqueño es considerado como uno de los latinoamericanos con mayor presencia en el medio internacional. EFE/Thais Llorca/Archivo

También interpretó al Coleccionista en Guardianes de la galaxia, Thor: un mundo oscuro, Avengers Endgame, y a DJ en el episodio ocho de Star Wars. En 2001 ganó un premio Oscar a “Mejor actor de reparto” por su participación en Tráfico. Cabe recordar que Benicio del Toro recibió la estatuilla dorada de manos de Angelina Jolie.

A sus 54 años, el actor ha sido galardonado en los Globos de Oro, Premios Goya, el Festival de Cannes y otros. Nunca se ha casado, pero sí ha tenido parejas formales y, fruto de su relación con la modelo y diseñadora, Kim Stewart, tuvo a su única hija, Delilah Genoveva Stewart del Toro, quien actualmente tiene 10 años.

SEGUIR LEYENDO: