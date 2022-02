Pepe Aguilar sobre canciones de Joan Sebastian: “Me atrevería a decir que me dejarían grabar cualquier catálogo”

El cantante aclaró que no tiene conflictos con la familia de Joan Sebastian (Fotos: Instagram/@joansebastian/@pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar ha incrementado la popularidad de su carrera como solista en los últimos años gracias al estrellato de su hija Ángela Agular. Ahora el cantante de regional mexicano se encuentra en un nuevo escándalo que no ha sido del todo bueno para su dinastía, puesto que algunos medios de comunicación han asegurado que existe una enemistad con la familia de Joan Sebatian por la grabación de algunos de sus más grandes éxitos.

Ante todo esto el compositor aclaró que tan cierto o falso es que no pueda utilizar o grabar algunas de las canciones que convirtieron al intérprete de Eso Y Más, Tatuajes o Me Gustas en una de las estrellas más importantes en México y América Latina. Aunque aseguró que no es un tema que esté directamente ligado a él o la otra familia, considera que podría grabar lo que sea gracias a su buena relación con la disquera.

“No es cierto, nada de eso es cierto. Yo he tenido una excelente relación con Concord -disquera-, pregúntale a Concord. De hecho he realizado muchas cosas con Concord y sigo haciendo muchas cosas con Concord; parece que ahora lo va a comprar Universal, pero vamos a ver si los derechos con Universal y seguir haciendo negocios como lo estoy haciendo con Concord”, expresó el compositor de 53 años a las cámaras de Venga La Alegría.

Dinastía Aguilar (EFE)

El intérprete de éxitos como Por Mujeres Como Tú, Me Vas A Extrañar o Directo Al Corazón se atrevió a asegurar que por esos motivos él estaba seguro que cualquier canción o catálogo musical que se encontraran en el dominio de dicha disquera, incluyendo las canciones de Joan Sebastian, podrían ser interpretadas por él sin problema alguno, como ha sido en su pasado laboral.

“Es más yo te puedo decir algo, me atrevería a decir que mis amigos de Concord me dejarían grabar cualquier catálogo que tenga Concord, así que gracias y buenas noches”, agregó en tono serio ante los constantes cuestionamientos de algunos medios de comunicación.

El cantante aprovechó para aclarar cómo es su relación con la familia de El Rey del Jaripeo, tras su lamentable fallecimiento el 13 de julio del 2015, a la edad de 64 años, a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en 1997 y que se le reprodujo en 2012. Tras los rumores aseguró que todo es mentira y que el cariño que les tiene es muy grande afirmando que todo se trata de falta de trabajo de algunos medios de comunicación “que inventan cuentos”.

Su disquera estaría por lanzar un nuevo disco y este sería el motivo por el que nadie puede grabar sus canciones Foto: Cuartoscuro

“No, yo quiero muchísimo a esa familia, que les dio, por el amor de Dios. Pero saben qué, está bueno porque están haciendo ustedes cuento de algo, porque como no hay otros cuentos, está bueno este rollo”, mencionó.

En días pasados y tras una serie de publicaciones en las redes sociales de Jenni Rivera que han hecho pensar a los fans de la estrella fallecida hace casi diez años, que estaría por volver a la escena musical, iniciaron una serie de rumores en Twitter y Facebook donde se aseguraba que Pepe Aguilar tenía escondida a la cantante en uno de sus ranchos en México.

La cantante tiene mucha popularidad en redes sociales (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

“No pues tengo a toda una serie de artistas, ahí también está Elvis (Presley), está el señor Juan Gabriel, tenemos a Javier Solis y como dices a nuestra querida Jenni Rivera”, expresó entre risas.

Hace unos días se confirmó que su primogénita será la encargada de cantar el tema principal de la telenovela, de Televisa Univision, La Herencia, siendo uno nuevo logro en la dinastía Aguilar.

