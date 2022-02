Qué le ocurrió a Rick Astley: del mega éxito mundial al ostracismo y un regreso sin gloria

A sus 21 años Astley ya había alcanzado el máximo grado de éxito, era conocido e interpretado en la radio de todo el mundo, sin embargo la fama no le gustó en lo más mínimo Foto: GTRES / Archivo web

Dentro de la industria musical han sido pocos los artistas que han logrado alcanzar el éxito tras el lanzamiento de su primer canción o álbum. Que lleguen a lograr su sueño se vea materializado luego de conseguir que sus temas suenen constantemente en la radio y plataformas digitales, posicionándolos en el top de las listas de popularidad. Además de pasar del primer contacto con el medio a llenar estadios y aparecer en portadas de revistas de un día para otro. Sin embargo, el precio de la fama suele cobrar factura muy pronto, tal fue el caso de Rick Astley.

Richard Paul Astley es un cantante y compositor inglés que este 2022 festejó su cumpleaños número 56. Desde muy joven mostró interés por la música al formar parte de un grupo de soul que más tarde lo puso frente a Pete Waterman, un productor que quedó impresionado después de escuchar su calidad vocal y le ofreció apoyar su carrera como solista, trato que aceptó.

Ha confesado que todos los días trabajaba y viajaba por lo que no disfrutaba ya cantar, lo que amaba al principio de su carrera Foto: (Archivo)

Así, la joven promesa llegó a formar parte de PWL (Pete Waterman Limited), la casa productora del empresario. Gracias a ello, Astley contó con el apoyo de los conocidos productores Pete Waterman, Mike Stock y Matt Aitken, quienes durante años lograron lanzar cantantes debutantes bajo el género pop.

Con tan solo 21 años, Rick Astley se convirtió en un fenómeno mundial tras el lanzamiento de su primer álbum Whenever you need somebody en 1987, título que correspondió a una de sus principales canciones. Del disco se desprendieron otros dos grandes éxitos que, a día de hoy, forman parte de los clásicos que trascendieron la década de los 80. Se trata de Together forever y, la inmortal, Never gonna give you up.

Rick Astley / Youtube

Con este último tema, el músico explotó las listas de popularidad de Inglaterra por varias semanas. Su canción rápidamente le dio la vuelta al mundo, no paraba de sonar en las discotecas y su nombre comenzó a resonar entre el público, quienes quedaron maravillados con su tono de voz. Un año después (1988), Astley probó las mieles del éxito cuando Never gonna give you se convirtió en el número uno del Hot 100, según informó Billboard.

La popularidad del intérprete creció luego de que estrenó los videoclips de sus canciones, un producto novedoso en ese entonces, donde Astley se dejó ver por primera vez. Los audiovisuales siguieron la corriente de la época, fueron sencillos y poco coloridos, con planos fijos que ocasionalmente se alejaban o acercaban al cantante mientras sacaba a relucir sus mejores pasos junto a unas bailarinas.

Cuando se casó y tuvo a su hija decidió retirarse para disfrutar su vida familiar al lado de su esposa e hija alejado de la engañosa fama Foto: (Archivo)

Sin embargo, la jugada resultó contraproducente para el cantante debido a que el público creía que todo se trataba de un montaje donde Rick Astley hacía lipsync, pues hubieron quienes consideraron que su voz (barítono) en realidad pertenecía a un hombre de ascendencia afroamericana y no de un joven delgado y pelirrojo de 21 años proveniente de Inglaterra.

Poco a poco, las críticas sobre su imagen, la incredibilidad y el pop pegadizo terminaron por afectar la ascendente carrera del intérprete, quien tomó la decisión de alejarse de la industria musical a mediados de la década de los 90 con tres producciones más en el mercado: Hold me in your arms, Free, Body y soul, además de Keep it turned on y Greates Hits, discos recopilación de sus grandes éxitos.

Rick Astley versiona a Pet Shop Boys (TikTok: @rickastleyofficial)

En múltiples entrevistas, Rick explicó que uno de los motivos por los que abandonó temporalmente el medio fue por cómo se manejaba el negocio, pues consideraba que era muy agotador, además de que durante la última década del siglo pasado apareció el auto tune, con lo que la producción se volvió mucho más lenta.

Rick Astley quedó fuera de la mira pública por aproximadamente de 15 años. Durante ese tiempo, el inglés se dedicó a disfrutar de la familia que construyó junto a Lene Bausager y su hija Emilie, quien actualmente está por cumplir 30 años. En el ámbito profesional, incursionó como productor de otros artistas, pero tarde o temprano se dio cuenta que su pasión era cantar y en 2005 regresó con un nuevo álbum Portrait.

El cantante regresó a la música hace algunos años, sin embargo su éxito no ha vuelto a figurar como al inicio de su carreraFoto: (Gettyimages)

“A la edad de 25 tuve a mi hija, había tenido una carrera muy compacta en la música, fue todo muy rápido, muy intenso, fue número uno en muchos países del mundo. Me sentía como alguien que está todo el día viajando en aviones y no como un músico [...] ya no disfrutaba cantar, siendo músico, que eso es lo que realmente me apasiona; mi hija iba creciendo y quería estar con ella”, declaró en el programa Late Movit.

El músico inglés no logró un regreso triunfal, pues sólo alcanzó aparecer temporalmente en las listas de popularidad en Inglaterra. También llevó a cabo una gira que no fue más allá de algunos conciertos, sin embargo, no quitó el dedo del renglón. En 2016 lanzó 50, disco que hizo en el marco de su cumpleaños número 50 y en 2018 estrenó Beautiful Life.

Foofighters en concierto invitan al escenario a Rick Astley.

Never gonna give you sigue siendo considerado como un éxito mundial, pero entre 2005 y 2007 se desató un hecho sin precedentes con el videoclip, pues se viralizó en redes sociales como una especie de meme. El Rickrolling fue un fenómeno de internet que consistía en colocar un enlace falso bajo un tema de interés distinto que, cuando el usuario le daba click, lo redireccionaba al video de YouTube.

“A mí también (me pasó). Es un poquito raro cuando tú eres el rey del Rickrolling, pero al final qué haces [...] internet ha cambiado la vida de todos nosotros, de todas las maneras posibles y siempre es agradable tener unas ventanas para que los niños pequeños conozcan mis canciones”, dijo en Late Movit.

Rick Astley enseña sus trucos en TikTok (TikTok: @rickastleyofficial)

Miles de internautas cayeron en la trampa provocando que el audiovisual se convirtiera en uno de los videos más vistos dicha plataforma; actualmente ya rebasó el billón de reproducciones. Incluso, algunos artistas se sumaron a la popularidad del Rickrolling, un ejemplo de ello ocurrió cuando Foo Fighters invitó Rick Astley a formar parte de su presentación en el Summer Sonic Festival de Japón en 2017 y, en lugar de tocar una de sus canciones, tocaron Never gonna give you con un estilo rockero.

Por otro lado, Rick Astley se unió a las redes sociales; en Instagram cuenta cerca de 200 mil seguidores mientras que en TikTok tiene más de 2 millones, a quienes ha conquistado con sus divertidas parodias. Este 2022, el cantante estaría cumpliendo alrededor de 35 años de trayectoria.

