Pablo Montero habló sobre su interpretación de Vicente Fernández: “Si alguien lo conoce, soy yo”

Pablo Montero aseguró que está encarnando a Vicente Fernández con mucho respeto a cariño, pues era su ídolo (Foto: EFE/ Francisco Guasco/ Archivo)

Pablo Montero habló sobre su interpretación de Vicente Fernández en la serie que está siendo producida por Televisa basada en el libro El Último Rey: la biografía no autorizada. El cantante expuso las razones por las que aceptó ser protagonista de la ya polémica bioserie del Charro de Huentitán.

Este 17 de febrero, en el día que hubiera sido el cumpleaños 82 de Chente, Televisa lanzó el primer adelanto de la serie biográfica “no autorizada” sobre la vida de Vicente Fernández. La producción de esta serie ha creado controversia ya que está basada en la investigación de la periodista argentina Olga Wornat, El Último Rey, el cual relata los detalles más oscuros de los Fernández.

El estelar de la producción, Pablo Montero, dio sus primeras declaraciones sobre la serie y explicó por qué decidió aceptar trabajar en tan controversial proyecto que la familia del Charro de Huentitán ya dijo que no verá.

Montero compartió en De Primera Mano que su principal motivación para ser parte de El Último Rey es que se considera un gran fan de Chente, de hecho, mencionó que el conoce cada detalle de la vida del charro, incluso sabe cuáles son los trajes que utilizó a lo largo de su carrera.

Televisa y Univisión compartieron el primer avance de la bioserie basada en "El último rey" de Olga Wornat

“Siempre tuve la ilusión y el sueño de ser como él, de hacer lo que hacía él, cantar, de estar en un escenario. Gracias a él que canto, pues tengo muchos años de toda mi vida, de conocerlo, de platicar, de compartir, de darme consejos, de seguir su carrera, de seguir ese ejemplo que me dejó y el cariño, el amor, que nos tenemos la familia (...) Si hay alguien que lo conoce, soy yo. Lo conozco de toda la vida, conozco todo su repertorio”

Acerca de la polémica que causó la producción de esta serie al retratar oscuros detalles del cantante que, según la familia Fernández, no son ciertos, mencionó que debido a la cercanía que él mantenía con Chente y con sus familiares, él está llevando a cabo su trabajo con todo el respeto posible.

Pablo, al ser cuestionado por los presentadores del programa sobre por qué no fue elegido por Vicente Fernández para interpretarlo en la serie de Netflix sí autorizada por él, dijo no saber cómo se llevó a cabo el proceso por el que el protagonista, Jaime Camil, obtuvo el papel.

El cantante agradeció la oportunidad de Televisa le dio para encarnar a su ídolo, pues dijo ser la persona ideal para hacerlo ya que conoce de primera mano los gestos del charro, así como la forma en que cantaba.

La familia de "Chente" ya se mostró a contra de la producción de la serie, así como del libro de Wornat (Fotos: Instagram/@jesusgamajr)

El intérprete de Se te olvidó evitó hablar acerca de la forma en que los Fernández reprobaron la obra de Olga Wornat y sólo señaló que Juan Osorio está haciendo su mejor trabajado para hacer la mejor adaptación del libro, cuidado cada detalle.

Por su parte, Juan Osorio había confesado que no se ha contactado con la familia para conocer su opinión respecto a la serie, pues además de que no tiene tiempo para hacerlo, él sólo está comprometido con su trabajo.

“Me tenía que preocupar por toda la producción y estoy muy metido en eso. Yo me dedico a lo mío, pero en eso (hablar con la familia) yo me mantengo al margen y eso no me corresponde”, declaró en un encuentro con los medios.

La tan anunciada bioserie de Televisa sobre Vicente Fernández llegará a las pantallas el próximo lunes 14 de marzo a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas.

