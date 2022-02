Vicente Jr. opinó sobre bioserie que Televisa prepara sobre Vicente Fernández: “No nos interesa verla”

El hijo mayor del canante compartió esta nueva foto en sus redes sociales (Foto: Instagram/@vicentefdzjr9)

Vicente Fernandez Jr. rompió el silencio sobre la tan anunciada bioserie que Televisa y Univision estrenarán sobre Vicente Fernández el próximo lunes 14 de marzo a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas. Este nuevo proyecto televisivo no está autorizado por la dinastía Fernández y está basado en el libro de la periodista Olga Wornat, El último rey, por lo que podría haber grandes conflictos de intereses.

El también cantante fue entrevistado por el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, a su arribo en un aeropuerto en compañía de su popular novia Mariana González o también llamada por usuarios de redes sociales como Kardashian mexicana donde aseguró que desde hace mucho tiempo no ve televisión y no le interesa hacerlo ahora:

“De verdad que tenemos mucho tiempo que no vemos televisión y ahora no nos interesa verla”; expresó ante los cuestionamientos sobre sí defendería a su familia en caso de que no se les represente de manera respetuosa.

Vicente Fernández Jr. tiene 58 años de edad

Un grupo de reporteros también lo cuestionaron sobre la decisión de Televisa de realizar una serie no autorizada y basada en un libro que en su momento incómodo al intérprete de canciones como Un Millón de Primaveras, Aca Entre Nos o Estos Celos, además de que en más de una entrevista del pasado El Rey aseguró que la televisora de San Ángel era “su casa”; su hijo mayor aclaró que no piensa igual:

“La casa de mi padre es Tres Potrillos, desde hace muchos años, más de 40 años. La casa de mi padre es el corazón y el cariño de todo su público y la casa de mi padre siempre fueron una y cada uno de los medios de comunicación, los reporteros, los camarógrafos”, expresó de manera muy pacífica.

Pablo Montero interpretará a Vicente Fernández Jr. EFE/ Francisco Guasco/ Archivo

Tras la confirmación de que Pablo Montero protagonizará dicha serie producida por Juan Osorio, también fue cuestionado sobre si ya había tenido algún tipo de contacto con el actor, pues la relación de Montero con la familia Fernández ha sido buena años atrás, por lo que los rumores de un posible distanciamiento no han faltado en redes sociales: “No tengo razón de cómo va a ser. Sí es una persona que conocemos desde niño, sí no lo voy a negar ni tengo por qué negarlo”; expresó.

Vicente Fernández Jr. aprovechó los cuestionamientos para desearle lo mejor al actor a pesar de que la serie de también Univision fue grabada y saldrá al aire a tan solo unos escasos meses de la partida del Charro de Huentitán el pasado 12 de diciembre: “Le deseo todo lo mejor en los proyectos que haga y en el compromiso de esta carrera que implica para su público y lo que ha ganado. Es lo único que puedo comentar”; agregó.

Primeras imágenes de Pablo Montero como Vicente Fernández en la bioserie basada en "El último rey". (Captura: Ventaneando/ YouTube)

El también actor aseguró que a pesar de que nadie se lo propuso, no hubiera aceptado aparecer o interpretarse así mismo en algunas de las series que se están realizando sobre Vicente Fernández: “No,no,no quién se parece más (a él) pues soy yo. Me gusta más ser pues como yo soy y me tocó ser hijo de una leyenda y llevar su nombre que lo llevó con mucho orgullo entonces esta es la mejor herencia que me puedo dejar”, agregó.

El hijo de María del Refugio Abarca Villaseñor aprovechó para aclara que no sabe en qué proceso va la serie que sí fue autorizada en vida por El Rey antes de su muerte, así como los detalles más particulares puesto que el respeta la decisión de su padre y afirmó que todo lo que pueda verse ya lo tenía contemplado Vicente Fernández:“No son temas que tenga que verlos yo puesto que lo autorizó mi papá y él sabía todo lo que se va a expresar ahí”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: