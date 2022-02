“All Star Shore”: estos serían los famosos de Acapulco Shore que representarían a México

La versión internacional será estrenada en este 2022 (Foto: Instagram/@paramountplus)

El fenómeno Shore pretende extender su contenido para así llegar a más países y otro tipo de públicos. Paramount +hizo oficial una rumorada noticia entre los fans de la exitosa franquicia: habrá un All Star y será internacional. Después del anuncio los fans de Acapulco Shore ya sospechan sobre quienes serán los representantes mexicanos en el que pretende ser un gran proyecto.

Tan solo en diciembre del 2021 algunos de los integrantes de la versión mexicana del reality filtraron “sin querer”, en redes sociales, algunas fotografías y breves videos sobre las supuestas grabaciones de un proyecto que ahora ya tiene título oficial pero no fecha de estreno. Estos serían los embajadores mexicanos:

Karime Pindter sería la chica reality que tratará de ganar el nuevo formato que la plataforma de streaming tiene pensado para sus talentos. Originaria de la Ciudad de México y con solo 28 años de edad, la también conocida como La Matrioska estaría haciendo su debut internacional después de 9 temporadas nacionales en Acapulco Shore, siendo la única integrante original que sigue en el programa de MTV.

Luis Caballero estaría siendo el representante masculino dentro de la versión “todas las estrellas” que sus fans habían solicitado desde hace algunos años. Potro con esta nueva temporada haría su regreso a la familia Shore después de que en la temporada 7 decidió ya no participar en la versión mexicana y enfocarse en otros programas como Guerreros 2020 o Las Estrellas Bailan en Hoy, ambas para Televisa.

Aunque se desconoce si podría haber más integrantes de Acapulco Shore dentro de la versión internacional del reality, se sabe que uno de los requisitos indispensables para poder participar fue tener un dominio del idioma inglés ya que el resto de los participantes serán de programas como Jersey Shore, Geordie Shore, Bachelor in Paradise y más. Este podría ser uno de los motivos por los que la popular Manelyk González no estaría siendo parte del talento oficial.

Entre los datos que también han sido proporcionados por la creciente plataforma de streaming mencionan que serán solo 14 “estrellas” y que en esta ocasión no solo será fiesta, intimidad y “mucho degenere”, sino que estarían compitiendo por un premio, del cual no hay mayor detalle, según la publicación de la noticia en las redes sociales de Paramount +:

“Sigue a 14 estrellas de realidad icónicas de @jerseyshore Family Vacation, @rupaulsdragrace, Geordie Shore, @acapulcoshore, Bachelor in Paradise y más, mientras se reúnen en la casa Shore definitiva y luchan por el gran premio. All Star Shore viene a #ParamountPlus”, publicó la plataforma.

Aun con la temporada 9 de Acapulco Shore vigente, los fans de Karime Pindter han celebrado en redes sociales la noticia, pues a pesar de ser casi inminente la participación de la popular influencer, que en Instagram cuenta con más de 5.9 millones de seguidores, dentro de este nuevo programa, un like de ella dentro de la publicación de Paramount + terminó de confirmar todo para ellos.

Por su parte Luis Caballero publicó una fotografías junto a ella en sus redes sociales en los últimos días, después de que durante los últimos meses se había rumorado que su relación amistosa ya no era “como antes”. Ahora no solo refuerza su amistad con la chica reality, sino incluso le dedicó un emotivo mensaje: “Porque el destino así lo quiso, dúo Braguish is Back”.

En redes sociales los seguidores de ambos han dedicado mensajes de apoyo y felicitaciones tras la sorpresa de la temporada All Star: “Era obvio que no estaban de vacaciones nada más por ser amigos”, Karime y Potro juntos de nuevo es todo lo que necesitábamos y no sabíamos”; “Felicidad ver a los favoritos y más chistosos de Acapulco Shore nuevamente juntos en algo internacional”, expresaron.

